Šta jedan film čini globalnim hitom? Nekada su to velike zvezde, nekada napeta priča, a često spoj zanimljivih likova, akcije i neizvesnosti koja gledaoce drži prikovane za ekran do samog kraja.

Na osnovu podataka o gledanosti širom sveta, Netfliks je objavio listu najuspešnijih filmova svih vremena. Rangiranje se zasniva na ukupnom broju pregleda koje su filmovi ostvarili tokom prvih 93 nedelje prikazivanja.

Od akcionih spektakala i trilera do naučne fantastike i animiranih avantura, ovo su filmovi koje su korisnici gledali najviše.

10. War Machine

Naučnofantastični vojni triler prati vojnog inženjera koji pokušava da postane deo elitne jedinice američke vojske. Tokom završne obuke kandidati se suočavaju sa smrtonosnom vanzemaljskom pretnjom i moraju da se bore za opstanak.

Film iz 2026. godine ostvario je oko 139 miliona pregleda.

9. The Gray Man

Priča prati operativca CIA koji dolazi do poverljivih informacija zbog kojih postaje meta međunarodne potere. U glavnim ulogama pojavljuju se Rajan Gosling i Kris Evans.

Ovaj akcioni hit zabeležio je više od 139 miliona pregleda.

8. Leave the World Behind

Porodični odmor pretvara se u borbu za preživljavanje nakon misterioznog nestanka električne energije i niza neobjašnjivih događaja.

Psihološki triler sa Džulijom Roberts i Itanom Hokom pogledan je više od 143 miliona puta.

7. Back in Action

Nekadašnji tajni agenti godinama žive mirnim porodičnim životom, ali su primorani da se vrate starim navikama kada njihova prošlost ispliva na površinu.

Akciona komedija sa Kameron Dijaz i Džejmijem Foksom ostvarila je oko 147 miliona pregleda.

6. Bird Box

U svetu u kojem pogled na nepoznatu silu vodi u smrt, žena pokušava da zaštiti svoju decu i pronađe sigurno utočište.

Ovaj postapokaliptični triler sa Sandrom Bulok privukao je više od 157 miliona gledalaca.

5. The Adam Project

Pilot iz budućnosti vraća se kroz vreme i udružuje sa svojom mlađom verzijom kako bi sprečio katastrofu koja preti čovečanstvu.

Film sa Rajanom Rejnoldsom ostvario je više od 157 miliona pregleda.

4. Don't Look Up

Dvoje naučnika pokušava da upozori svet na kometu koja juri ka Zemlji, ali nailazi na podsmeh javnosti, medija i političara.

Satirična komedija sa Leonardom Dikaprijom i Dženifer Lorens zabeležila je više od 171 milion pregleda.

3. Carry-On

Tokom praznične gužve na aerodromu, službenik bezbednosti suočava se sa ucjenom koja može imati katastrofalne posledice.

Napeti triler sa Taronom Edžertonom prikupio je oko 172 miliona pregleda.

2. Red Notice

Agent FBI, vrhunski lopov umetnina i jedna od najtraženijih kriminalki na svetu ulaze u opasnu igru prevare i nadmudrivanja.

Film sa Dvejnom Džonsonom, Rajanom Rejnoldsom i Gal Gadot ostvario je više od 230 miliona pregleda.

1. KPop Demon Hunters

Na vrhu liste nalazi se animirani film koji spaja svet K-pop muzike i natprirodnih bića. Tri članice popularne grupe vode dvostruki život – na sceni su muzičke zvezde, a van reflektora lovci na demone.

Ovo ostvarenje iz 2025. godine postalo je najgledaniji film u istoriji Netfliksa sa više od 325 miliona pregleda.

Ova lista pokazuje da publika širom sveta podjednako voli akciju, trilere, naučnu fantastiku i animirane avanture. Ipak, zajedničko svim ovim naslovima jeste činjenica da su uspeli da privuku stotine miliona gledalaca i postanu globalni fenomen.