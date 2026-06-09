Nekadašnji generalni sekretar NATO Havijer Solana iz dna duše mrzi Srbe, a tom mržnjom zadojio se u španskom zatvoru krajem sedamdesetih godina prošlog veka kad se združio sa ustaškim teroristima.

Čovek koji je kao generalni sekretar NATO izdao nalog za bombardovanje SRJ petnaestak godina pre toga je delio ćeliju sa ustaškim zlikovcima. Solana je kao radikalni levičarski disident borio protiv Frankovog režima i zbog toga nekoliko puta osuđivan na zatvorske kazne, a jednu od njih je služio u zatvoru u Madridu.

Tamo se, deleći istu ćeliju, sprijateljio sa članovima terorističke grupe poznatog ustaše Mira Barešića, pisao je ranije Srpski telegraf.

Ta grupa je u aprilu 1971. u atentatu likvidirala ambasadora SFRJ u Stokholmu Vladimira Rolovića.Ko je bio Miro Barešić?

Ustaški disident Barešić ubio je aprila 1971. ambasadora Rolovića nakon čega je osuđen na doživotni zatvor.

Ustaše su 1972. otele putnički avion i tražile da se Barešić i njegova ekipa puste iz zatvora. Švedske vlasti su popustile pa je njihov avion odleteo u Španiju gde su se osuđeni teroristi predali i završili u zatvoru kod Madrida. Barišić se vratio u Hrvatsku 1991. i organizovao vojnu formaciju za borbu protiv Srba. Ubijen je iste godine kod Benkovca.

Solana je u zatvor dospeo kao član ilegalne španske Socijalističke radničke partije, a podaci o njegovom druženju sa ustašama mogu se naći u dokumentarnom filmu snimljenom prema knjizi "Hrvatsko revolucionarno bratstvo – rat prije rata" koju je napisao sekretar ustaškog Počasnog blajburškog voda i deklarisani ustaški ubica Božo Vukušić.

Penzionisani pukovnik KOS Ljuban Karan jedan je od retkih koji je imao priliku da pogleda ovaj film kad su ga zaplenile naše službe.

- Barešić i njegova ustaška ekipa prikazani su u tom dokumentarcu kao veliki heroji i borci za slobodu. Dobro se sećam da se u jednom delu govori o tome kako su članovi te terorističke grupe bili u zatvoru zajedno sa Solanom. Jasno se navodi da se s njima sprijateljio i svakodnevno vodio političke razgovore na temu borbe za nezavisnu Hrvatsku. Zbog toga i ne čudi toliko izražena Solanina mržnja prema Srbima koja je došla do punog izražaja za vreme NATO agresije – objašnjava Karan.