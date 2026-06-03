Arena Premium 1

08.00  Kaljari - Inter 27.9

10.00  Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Polufinala - revanš utakmice

12.15  Crvena zvezda - TSC 9.8.

14.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo - Priče iz gradova: Vankuver

15.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Austrija – Tunis

17.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: Pregled finala

17.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo - Priče iz gradova: Hjuston

18.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Nemačka – Finska

20.00  Košarka G1: Olimpijakos – Panatinaikos, finale

22.00  Košarka Evroliga: Evroliga, pregled sezone

22.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Francuska – Japan

01.00  Odbojka Liga Nacija: Brazil – Holandija

03.30  Fudbal Prijateljske utakmice: Holandija – Alžir

 

Arena Premium 2

09.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Tajland - Srbija

11.00  Rukomet EHF Liga Evrope: Pregled polufinala i finala

11.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija – Poljska

15.30  Košarka Evroliga: Pregled sezone

16.00  Košarka Italijanska liga: Pregled polufinala

17.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Ukrajina – SAD

19.00  Košarka Španska liga G1: Mursija / Valensija B - Bilbao

21.00  Košarka Španska liga G1: Baskonia/ Barselona - Huventud

23.00  Fudbal Brazilska liga: Pregled 18. Kola

23.30  Fudbal Bundesliga special: Analiza

00.00  Košarka Grčka liga G1: Olimpijakos – Panatinaikos, finale

02.00  Hokej NHL G1: Karolina harikensi - Vegas golden najtsi, finale

 

Eurosport 1

04.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala

06.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 21

08.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Loudenvielle, Spust, Elite, žene

08.30 - 09.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Loudenvielle, Spust, Elite, muškarci

09.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala

09.45  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala

10.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala

13.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala

15.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala

18.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala

19.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 5

20.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala

23.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala