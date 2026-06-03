Arena Premium 1
08.00 Kaljari - Inter 27.9
10.00 Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Polufinala - revanš utakmice
12.15 Crvena zvezda - TSC 9.8.
14.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo - Priče iz gradova: Vankuver
15.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Austrija – Tunis
17.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Pregled finala
17.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo - Priče iz gradova: Hjuston
18.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Nemačka – Finska
20.00 Košarka G1: Olimpijakos – Panatinaikos, finale
22.00 Košarka Evroliga: Evroliga, pregled sezone
22.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Francuska – Japan
01.00 Odbojka Liga Nacija: Brazil – Holandija
03.30 Fudbal Prijateljske utakmice: Holandija – Alžir
Arena Premium 2
09.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Tajland - Srbija
11.00 Rukomet EHF Liga Evrope: Pregled polufinala i finala
11.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija – Poljska
15.30 Košarka Evroliga: Pregled sezone
16.00 Košarka Italijanska liga: Pregled polufinala
17.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Ukrajina – SAD
19.00 Košarka Španska liga G1: Mursija / Valensija B - Bilbao
21.00 Košarka Španska liga G1: Baskonia/ Barselona - Huventud
23.00 Fudbal Brazilska liga: Pregled 18. Kola
23.30 Fudbal Bundesliga special: Analiza
00.00 Košarka Grčka liga G1: Olimpijakos – Panatinaikos, finale
02.00 Hokej NHL G1: Karolina harikensi - Vegas golden najtsi, finale
Eurosport 1
04.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 21
08.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Loudenvielle, Spust, Elite, žene
08.30 - 09.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Loudenvielle, Spust, Elite, muškarci
09.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala
09.45 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala
10.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala
13.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala
15.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala
18.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala
19.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 5
20.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala
23.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala
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