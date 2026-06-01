Arena Premium 1

06.00  Mančester junajted - Arsenal 17.8.2025

08.00  Inter - Torino 25.8.

10.00  Majorka - Barselona 16.8.

12.30  Crvena zvezda - Javor 17.7.

15.00  Finale Košarka KLS

19.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Norveška – Švedska

21.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: PSŽ – Arsenal

23.30  Fudbal Prijateljske utakmice: Austrija – Tunis

02.00  NHL G7: Kolorado avalanči - Vegas golden najtsi

04.30  Rukomet Superliga Srbije G3: Partizan - Vojvodina, finale

 

Arena Premium 2

10.30  Košarka Španska liga: Barselona – Valensija

12.30  Košarka NBA G7: Njujork - Klivlend

14.30  Rukomet EHF Liga Evrope Finale

16.00  Rukomet EHF Liga Evrope, pregled polufinala

17.00  Košarka Grčka liga, G3: Panatinaikos – PAOK, PF1

19.15  Košarka Grčka liga G3: Olimpijakos - AEK, PF2

21.45  Košarka Grčka liga G3: Olimpijakos - AEK, PF2

23.30  Košarka Nemačka liga G2: Bajern - TBC

01.30  Košarka Nemačka liga G2, SF2

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 21

07.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

08.30 - 09.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 21

09.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, Žene, Etapa 2 Žene

10.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

13.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

16.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

18.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

20.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

23.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos