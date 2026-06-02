Arena Premium 1
10.00 Mali fudbal Arenina Liga šampiona, polufinala
12.00 Poslednji voz za Severnu Ameriku (2026)
14.30 Fudbal Prijateljske utakmice: Norveška – Švedska
16.30 Fudbal Prijateljske utakmice. Austrija – Tunis
18.30 Košarka VTB liga G1: CSKA - TBD, finale
20.45 Fudbal Prijateljske utakmice: Vels – Gana
23.00 Košarka Turska liga G1: Bešiktaš - Bahčešehir, polufinale
01.00 Košarka Evroliga: Pregled sezone
02.00 Hokej NHL G7: Karolina harikensi - Montreal kanadijansi
Arena Premium 2
10.00 Košarka Nemačka liga G2: Bajern - Bon, polufinale
12.00 Košarka Nemačka liga G2: Alba - Bamberg, polufinale
14.00 Basket 3x3 FIBA 3X3 World Cup: Madagaskar – Srbija
14.30 Basket 3x3 FIBA 3X3 World Cup: Španija – Srbija
15.00 FMP - Spartak, finale Košarka KLS
17.00 Košarka Francuska liga G1: Monako - Nanter, polufinale
19.00 Košarka Španska liga G1: Mursija - Barselona
21.00 Košarka Španska liga G1: Real Madrid - Tenerife
23.00 Košarka NBA G4: Klivlend - Njujork
Eurosport 1
05.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
06.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
07.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, Žene, Etapa 3
09.15 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Brzina, muškarci i Žene, Finale
10.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
10.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, Žene, četvrtfinala
13.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, Žene, četvrtfinala
15.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala
18.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, Žene, četvrtfinala
19.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, Žene, Etapa 4
20.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala
23.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala