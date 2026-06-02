Arena Premium 1

10.00  Mali fudbal Arenina Liga šampiona, polufinala

12.00  Poslednji voz za Severnu Ameriku (2026)

14.30  Fudbal Prijateljske utakmice: Norveška – Švedska

16.30  Fudbal Prijateljske utakmice. Austrija – Tunis

18.30  Košarka VTB liga G1: CSKA - TBD, finale

20.45  Fudbal Prijateljske utakmice: Vels – Gana

23.00  Košarka Turska liga G1: Bešiktaš - Bahčešehir, polufinale

01.00  Košarka Evroliga: Pregled sezone

02.00  Hokej NHL G7: Karolina harikensi - Montreal kanadijansi

 

Arena Premium 2

10.00  Košarka Nemačka liga G2: Bajern - Bon, polufinale

12.00  Košarka Nemačka liga G2: Alba - Bamberg, polufinale

14.00  Basket 3x3 FIBA 3X3 World Cup: Madagaskar – Srbija

14.30  Basket 3x3 FIBA 3X3 World Cup: Španija – Srbija

15.00  FMP - Spartak, finale Košarka KLS

17.00  Košarka Francuska liga G1: Monako - Nanter, polufinale

19.00  Košarka Španska liga G1: Mursija - Barselona

21.00  Košarka Španska liga G1: Real Madrid - Tenerife

23.00  Košarka NBA G4: Klivlend - Njujork

 

Eurosport 1

05.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

06.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

07.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, Žene, Etapa 3

09.15  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Brzina, muškarci i Žene, Finale

10.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

10.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, Žene, četvrtfinala

13.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, Žene, četvrtfinala

15.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala

18.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, Žene, četvrtfinala

19.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, Žene, Etapa 4

20.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala

23.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala