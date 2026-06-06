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Razmena vatre: Američke snage presrele su rakete i dronove koje je Iran lansirao prema Ormuskom moreuzu i regionu Zaliva. Takođe su pogodile priobalne lokacije u Iranu. U međuvremenu, Teheran je ispalio hice kao „meru upozorenja“ koji su „možda bili povezani“ sa američkim ratnim brodovima u tom području, prema iranskim medijima.

Upozorenja u zemljama Zaliva: Kuvajt je saopštio da reaguje na pretnje raketama i dronovima, dok je Bahrein rekao stanovnicima da se sklone rano u subotu.

Iran upozorava na širi rat: Visoki iranski zvaničnik rekao je za CNN da potencijalni mirovni sporazum zavisi od toga da li će Trampova administracija pristati da oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine i upozorio da će SAD „ući u mračni koridor“ ako nastave borbe.

Libanski lider se oglasio: Predsednik Džozef Aun je oštrog udarca kritikovao Iran u ekskluzivnom intervjuu za CNN, optužujući Teheran da koristi njegovu zemlju kao „monetu za pregovaranje“ u svom sukobu sa SAD i Izraelom.

UŽIVO

SAD objavile snimke napada na iranski radar

Američka vojska je objavila snimke svojih udara na iranske priobalne radarske lokacije u Goruku i na ostrvu Kešm.

Saopšteno je da je to urađeno kako bi se sprečili budući napadi nakon što je Iran lansirao četiri drona prema Ormuskom moreuzu.

IRGC: Raketirani američki vojni objekti u Kuvajtu i Bahreinu

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je gađao dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i preostale objekte američke Pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je naveo, "najnoviju američku agresiju".

U saopštenju je navedeno da su četiri tankera za prevoz nafte u 1.30 časova pokušala da ilegalno izađu iz Ormuskog moreuza, uprkos prethodnim upozorenjima mornarice IRGC-a, preneo je portal "Press TV". Prema navodima IRGC-a, nakon upozorenja jedan tanker je pogođen i zaustavljen, dok su se ostali brodovi vratili.

IRGC je saopštio i da su u 2.30 časova američki dronovi sa dva projektila pogodili telekomunikacioni jarbol na ostrvu Kešm i drugi jarbol u Siriku.

Vazduhoplovne snage IRGC-a su potom lansirale balističke rakete prema dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu, uključujući bazu Ali el Salem, kao i prema objektima američke Pete flote u Bahreinu, dodaje se u saopštenju.

Američke snage presrele iranske rakete i dronove u regionu Zaliva

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je danas da su američke snage presrele više iranskih balističkih raketa i dronova lansiranih prema Ormuskom moreuzu i susednim zemljama u Zalivu.

CENTCOM je na platformi X naveo da je Iran ispalio sedam balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu nekoliko sati nakon što su američke snage oborile četiri iranska jednosmerna jurišna drona usmerena ka Ormuskom moreuzu.

U saopštenju je navedeno da su dronovi predstavljali neposrednu pretnju regionalnom pomorskom saobraćaju, nakon čega su američke snage izvele napade na iranske radarske lokacije za obalski nadzor u Goruku i na ostrvu Kešm radi odbrane od daljih pomorskih napada.

Vitkof i Kušner sa nuklearnim stručnjacima na konsultacijama o Iranu

Specijalni izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i Džared Kušner otputovali su u Nacionalnu laboratoriju Ouk Ridž u Tenesiju, najveću naučnu i energetsku istraživačku ustanovu koja deluje u sistemu Ministarstva energetike SAD, kako bi se konsultovali sa stručnjacima koji bi mogli da igraju ulogu u nuklearnim pregovorima sa Iranom, javlja danas Rojters pozivajući se na upućeni izvor.

Izvor je time potvrio raniji izveštaj Aksiosa, ali nije pružio dodatne detalje.

Beba navodno ubijena u izraelskom napadu u Hebronu

Sedmomesečna beba ubijena je sinoć kada su izraelske snage otvorile vatru na vozilo u gradu Hebron na okupiranoj Zapadnoj obali, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Palestinske uprave (PA).

Ministarstvo je saopštilo da je od povreda preminuo sedmomesečni Sam Fahd Abu Haikal, dok su njegovi roditelji lakše ranjeni, prenela je palestinska novinska agencija Vafa.

Kako se navodi, incident se dogodio u palestinskom naselju Tel Rumeida. Kako je navela Vafa, porodica živi u Vitlejemu i putovala je u posetu rođacima u Hebronu. Za sada nije jasno da li je neki incident prethodio pucnjavi.

Izraelske odbrambene snage (IDF) nisu se još oglasile povodom ovog navoda, preneo je Tajms of Izrael.

Iran gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu

Iranski korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo je odgovornost za napade na Kuvajt i Bahrein, ističući da je ciljao američke vojne baze u dve zemlje Persijskog zaliva kao odgovor na američke napade na iranske radarske lokacije ranije tokom noći.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je izvela napade na "neprijateljske baze u regionu", koristeći "rakete vazdušno-kosmičkih snaga".

Prema tvrdnjama IRGC-a, napadi su izvedeni kao odgovor na, kako navode, agresiju američke vojske na iranski grad Sirik i ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu.

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