23.30 RTS1

Revolverašev bes

Nakon što je pušten iz zatvora, bivši revolveraš Džon Vesli Hardin nada se da će objavljivanjem svoje autobiografije uspeti da popravi narušenu reputaciju. Po izlasku iz zatvora, Džon Vesli Hardin daje priču o svom životu lokalnim novinama. U njoj govori o svom preterano religioznom ocu, o tome kako su ga okolnosti odvele u život ispunjen kockom i nasiljem, kao i o ljubavi prema svojoj polusestri, koju nakon njene smrti u oružanom obračunu zamenjuje ljubav prema plesačici po imenu Rozi.Uloge: Rok Hadson, Džuli Adams, Meri Kasl.

00.00 Prva

Reči i slike

Duhovita romantična drama, govori o školi u kojoj se deca pripremaju za prijemne ispite. Džek Markus je profesor engleskoj jezika, koji lamentuje nad opsednutošću đaka društvenim mrežama i dobrim ocenama, više nego bavljenjem pisanom rečju. On sam je jednom davno zablistao, ali sada već godinama ništa nije izdao i vreme popunjava pićem umesto umetnošću reči.A onda sreće srodnu dušu u Dini Delsanto, apstraktnoj slikarki i novoj nastavnici u školi, koja je takođe jednom bila slavna zbog svoje umetnosti. Od samog upoznavanja, njih dvoje počinju flert i izazivaju jedno drugo svojom uzajamnom sličnošću. Uloge: Klajv Oven, Žilijet Binoš.

22.15 B92

Taksi 3

Dok su na zadatku da zaustave novu bandu obučenu u odela Deda Mraza, Emilijen i Danijel takođe moraju da se nose sa svojim privatnim životima. Uloge: Sami Naseri, Frederik Difental, Marion Kotijar.