RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Na putu za Montevideo, igrana serija

11.55 Eko minijature

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Građanin

13.50 Jedan dan

14.35 Zdravstveni dnevnik

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Greh njene majke, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Greh njene majke, igrana serija

21.00 Novi početak

22.05 Stigni me ako znaš

23.10 Dnevnik

23.35 Kulturni dnevnik

23.50 Podmornica Neptun, film

01.50 Jedan dan

02.30 Dnevnik

03.05 Građanin

03.05 Novi početak

Najava

Podmornica Neptun 23.50 RTS1

Mornarički kapetan koristi eksperimentalno plovilo da bi došao do zaglavljene nuklearne podmornice. Podmornica "Neptun" potonula je kod obale Konektikata nakon sudara sa norveškim teretnim brodom. Mornarica mora da pokuša rizičnu akciju spasavanja, da bi izvukla posadu. Uloge: Čarlton Heston, Dejvid Karadin, Stejsi Kič

RTS2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Poletarac

08.30 Mali heroji

08.45 Jonas leti visoko

09.00 Priče iz Nepričave

09.30 Kako smo oživeli dedu

09.45 Plava ptica u Maleziji

09.50 Zanimanje dete

10.00 Inkluzija – Škola života

10.25 Eko minijature

10.35 Mali fudbal: EP, Belgija – Srbija, prenos

10.40 Ekologizacija

12.10 Prevaspitani

12.30 Dozvolite

13.00 Do detalja:

13.35 Savremeni profil mladih

14.05 Puč, film

15.50 Ženski raj 9, serija

16.40 Ekologizacija

17.05 Da nam nije

17.20 Vodič kroz budućnost: Njukasl – Grad tradicije, znanja i istraživanja

17.55 Vi i mi: Partnerstvo u istraživanjima

18.30 Naučni portal

19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.05 Festival na RTS (Kan 2025): „Slkučaj 137“, film

21.05 Ženski raj, serija

21.55 Do detalja

22.30 Studio znanja

23.20 Koljska bušotina,

01.10 Mali fudbal: EP, Belgija – Srbija, r.

02.00 Ja volim 80-te

02.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.00 Kuhinja moga kraja

03.55 Vodič kroz budućnost

Najava

Slučaj 137 19.05 RTS2

Slučaj broj 137 naizgled je samo još jedan predmet za Stefani, istražiteljku u agenciji koja kontroliše rad policije. Ali neočekivani element će uznemiriti Stefani i pretvoriti slučaj 137 u nešto više od običnog broja. Uloge: Lea Druker, Džonatan Turnbul, Matilda Rohrič,

PINK

05.30 Novo jutro

12.00 Premijera

12.15 Ekskluzivno

12.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou

Najava

Oteta 17.45 Pink

Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.

PRVA

05.55 Jutro

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 MasterChef Srbija

23.15 Glam i Drama

00.15 Operacija Fortuna: Prevara veka, igrani film

02.15 Na mestu zločina sa Mašanom

02.45 Dostavljač, igrani film

04.30 Pogodi cenu tačno

Najava

MasterChef Srbija 22.00 Prva

Prvi deo finala pete sezone "MasterChef Srbija" i borbe regija počinje večeras ulaskom finalista u studio. Nakon sudijske dobrodošlice, u studiju se finalistima pridružuju svi takmišari pete sezone ovog sjajnog kulinarskog nadmetaanja. Oni će ih bodriti sa balkona. U ovom delu finala, takmičari će pripremati predjelo i glavno jelo, a nakon dobijenih ocena za oba jela, dvoje najboljih plasiraće se u superfinale gde će pripremati svoj desert. I ovo finale kao iznaneđenje donosi gostujuće sudije, za predjelo je to čuveni šef Marko Đerić, nosilac Mišlenove zvezdice, već poznat našim takmičarima iz prethodnih epizoda. Za predjelo takmičari imaju sat i 15 minuta i treba da pripreme po četiri porcije svog jela. Za glavno jelo ocenjivanju se pridružuje još jedan veliki majstor kulinarstva - šef Nikola Stojaković. Ovoga puta za pripremu finalisti imaju sat i 45 minuta, i opet će praviti četiri porcije. Pre nego što takmičari pristupe pripremi glavnog jela, u studiju će im se pridružiti i njihovi najmiliji. Kakve su ocene donele naše sudije Ljubica, Filip i Nenad, a kako su finaliste ocenili gostujuće sudije saznajte večeras na Prvoj televiziji od 22.00. Naravno, saznajte i onu najvažniju informaciju - koje dvoje finalista ide u poslednji "okršaj" u pripremu deserta.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Kvar na srcu

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus b92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 Leteći start

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Anon, igrani film

00.00 Pričam danju pevam noću

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

03.00 Paket aranžman, film

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Damjanu se priviđa Vanja jer mu mnogo nedostaje. Raša izgubi pare za venčanje, pa ih mahnito traži. Ljubinka se definitivno opet navukla na poker, što joj pravi problem na poslu i privatno. Sima sve više zapada u ponašanje "hrčka", skuplja andramolje. Mara i Marko provedu noć zajedno. Zdravko pokušava da se suoči sa svojim strahovima. Lidija se bavi tuđim problemima, kako ne bi mislila na svoje. Emotivno slomljeni Damjan udari Vedrana u Imidžu.

.

STB

07.00 Beograde dobro jutro

10.20 Bg proleće

11.10 Moj grad

12.00 Bg 011 Dnevnik

12.30 Otvoreni Balkan

14.00 Bg 011 Dnevnik

14.35 Teleshop

15.07 Srpski spomenici

15.30 Telestar

17.10 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

18.10 TV Šopingmanija

18.25 Moja polisa

19.05 Vaše zdravlje naša briga

20.15 Neustrašive žene Srbije

20.45 TV Šopingmanija

21.10 Focus radio Ritam nedelje

22.10 Savremena oftamologija Sveti vid

22.55 TV Šopingmanija

23.30 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

Najava

Ne (obične priče) sa Ludim Perom 17.10 STB

Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj dvojac naći u običnim i neobičnim situacijama! Autori. Milena Tomović i Marko Pantić.

RTV1

07.00 Dobro jutro, Vojvodino, jutarnji program

10.00 Poaro, igrana serija

10.50 Biblijske priče

11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

11.05 Indija sa Džoanom Lamli, putopisna serija 2/3

12.00 TV Dnevnik

12.20 Vreme je za RTV

12.30 Feliks, igrana serija

13.00 Srpski ekran

13.30 Pet za 5

14.00 Vesti

14.05 Vreme je za RTV

14.10 Čari ribolova, sportski program

14.35 Nauka privredi

15.00 Agrodnevnik

15.25 Izbliza

15.50 Memento

15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija

16.35 Tv šifonjer, dokumentarni program

16.58 Vremenska prognoza

17.00 TV dnevnik

17.20 Politbiro, informativni program

18.00 Razglednice

19.00 Eho stvarnosti i sna, kulturno-umetnički program

19.30 TV dnevnik

20.05 Signali, informativni program

21.00 Petkazanje, zabavni program

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Zelena prognoza

22.33 Art - erija, kulturni magazin

22.48 Sa druge strane

23.13 To su bili dani - TV kabare: Ljuba Bandović

00.06 Feliks, igrana serija

00.31 Izbliza

Najava

Lud, zbunjen, normalan 15.55 RTV1

Radnja serije prati Izeta, Faruka i Damira, tri generacije porodice Fazlinović. Oni žive u istom stanu, a svaki od njih je sa specifičnim generacijskim problemima.

RTV Pančevo

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Kroz vihor vremena

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao

14.10 Podvizi

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.10 Vrata do vrata, igrana serija

19.00 Velike vesti

19.35 Makedonski ubavini

20.00 Povratak kući, igrana serija

21.00 Žene iz mog sokaka

21.30 Bezbednost na prvom mestu

22.35 Vrata do vrata, igrana serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

Najava

Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo

U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Telemaster

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Poželi pesmu

23.00 Žena, serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 Kviz 1 na 1

02.41 Posle ručka

04.04 Aktuelnosti

Najava

Žena 17.40 Happy

Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.

SUPERSTAR

07.05 Krunska 11, domaća igrana serija

08.00 Krunska 11, domaća igrana serija

08.55 Princ otkirva Ameriku, igrani film

10.55 Džumandži sledeći nivo, igrani film

13.05 Neuspela mućka, domaći film

14.45 Dolazak u Amerkiku 2, igrani film

16.40 Velika iluzija 2, igrani film

18.50 Svetac, igrani film

21.00 Krunska 11, domaća igrana serija

22.00 Izuzetno opasan, igrani film

23.35 Borilački klub, igrani film

Najava

Svetac 18.50 Superstar

Simon Templar nema pravu porodicu, svoj dom, pa čak ni pravo ime. Širom sveta poznat je kao Svetac i kao jedan od najuspešnijih i najlukavijih svetskih lopova.

Prva Plus

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, igrana serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Sve što vole mladi, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, serija

11.50 Mali svet, film

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd

15.50 Zabranjeno voće, serija

16.45 Blic uživo

18.00 Preživeti Beograd

19.10 Metar moga sela

19.30 Jedne letnje noći, serija

20.30 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

00.10 Biseri

UNA TV

08.35 Rubi, serija

09.20 Ljubavne veze, igrana serija

10.10 Esmeralda

11.05 Zabranjena ljubav, serija

12.00 Podne

13.10 Kordon, film

14.50 Rubi, serija

15.50 Ljubavne veze, igrana serija

16.45 Popodne

18.10 Očima deteta

18.30 Una dan

19.25 Esmeralda

20.20 Zabranjena ljubav, serija

21.30 Holivudiranje

22.30 Holivudski panduri, igrani film

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 ABS šou

09.00 Zanatlije - Graditelj gusala

09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije

11.00 Belo odelo, film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

15.15 (NE)dokazani - Aleksandra Novaković

16.00 Vila orhideja, igrani film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije

22.00 Mahalske priče - gost: Ednin Avdagić

23.00 Klan, igrani film

01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

11.45 Slavna invazija medveda na Siciliju, film

13.05 Ted: Izgubljeni pustolov, film

14.35 Dug put do dna, igrani film

16.10 Plagijator, film

17.50 Neverstva i druge katastrofe, igrani film

19.30 Brushalter, igrani film

21.00 Maloletni delinkventi, film

22.25 Trambo, film

00.25 Dokaz, film

01.55 Histerija, film

03.35 Žena lav, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.10 Stav dana

10.30 Signal

11.00 Dijagnoza

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.10 Portal

20.30 Prozori Balkana

21.00 GrađaNIN

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena

24 kitchen

12.00 Kuvaj kao Italijan

13.00 Ukusi 2 generacije

15.20 Džejmi i Džimi u gastronomskom izazovu

16.20 Markus na Mediteranu: Majorka

16.50 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalove gozbe, postovi i svetkovine

19.00 Kuvaj kao Italijan

20.00 Džudi Lav: Kulinarsko krstarenje

Star Movies

06.00 Mali diktator, animirani film

07.25 Sezona lova 3, animirani film

09.05 Džoni Ingliš: Ponovo rođen, igrani film

11.15 Ljudi u crnom, igrani film

13.15 Samac, film

15.15 Šape gneva: Legenda o Henku, film

17.10 Dobro da bolje ne može biti, igrani film

20.00 Ljudi u crnom: Globalna pretnja, film

22.25 Plenioci, igrani film

Star Life

07.35 911: Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Uvod u anatomiju

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Do poslednjeg čoveka

16.40 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 911: Teksas

21.00 Ponovo ljubav, igrani film

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode