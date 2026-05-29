RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Na putu za Montevideo, igrana serija
11.55 Eko minijature
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Građanin
13.50 Jedan dan
14.35 Zdravstveni dnevnik
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Greh njene majke, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Greh njene majke, igrana serija
21.00 Novi početak
22.05 Stigni me ako znaš
23.10 Dnevnik
23.35 Kulturni dnevnik
23.50 Podmornica Neptun, film
01.50 Jedan dan
02.30 Dnevnik
03.05 Građanin
03.05 Novi početak
Najava
Podmornica Neptun 23.50 RTS1
Mornarički kapetan koristi eksperimentalno plovilo da bi došao do zaglavljene nuklearne podmornice. Podmornica "Neptun" potonula je kod obale Konektikata nakon sudara sa norveškim teretnim brodom. Mornarica mora da pokuša rizičnu akciju spasavanja, da bi izvukla posadu. Uloge: Čarlton Heston, Dejvid Karadin, Stejsi Kič
RTS2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Poletarac
08.30 Mali heroji
08.45 Jonas leti visoko
09.00 Priče iz Nepričave
09.30 Kako smo oživeli dedu
09.45 Plava ptica u Maleziji
09.50 Zanimanje dete
10.00 Inkluzija – Škola života
10.25 Eko minijature
10.35 Mali fudbal: EP, Belgija – Srbija, prenos
10.40 Ekologizacija
12.10 Prevaspitani
12.30 Dozvolite
13.00 Do detalja:
13.35 Savremeni profil mladih
14.05 Puč, film
15.50 Ženski raj 9, serija
16.40 Ekologizacija
17.05 Da nam nije
17.20 Vodič kroz budućnost: Njukasl – Grad tradicije, znanja i istraživanja
17.55 Vi i mi: Partnerstvo u istraživanjima
18.30 Naučni portal
19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.05 Festival na RTS (Kan 2025): „Slkučaj 137“, film
21.05 Ženski raj, serija
21.55 Do detalja
22.30 Studio znanja
23.20 Koljska bušotina,
01.10 Mali fudbal: EP, Belgija – Srbija, r.
02.00 Ja volim 80-te
02.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.00 Kuhinja moga kraja
03.55 Vodič kroz budućnost
Najava
Slučaj 137 19.05 RTS2
Slučaj broj 137 naizgled je samo još jedan predmet za Stefani, istražiteljku u agenciji koja kontroliše rad policije. Ali neočekivani element će uznemiriti Stefani i pretvoriti slučaj 137 u nešto više od običnog broja. Uloge: Lea Druker, Džonatan Turnbul, Matilda Rohrič,
PINK
05.30 Novo jutro
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou
Najava
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
PRVA
05.55 Jutro
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 MasterChef Srbija
23.15 Glam i Drama
00.15 Operacija Fortuna: Prevara veka, igrani film
02.15 Na mestu zločina sa Mašanom
02.45 Dostavljač, igrani film
04.30 Pogodi cenu tačno
Najava
MasterChef Srbija 22.00 Prva
Prvi deo finala pete sezone "MasterChef Srbija" i borbe regija počinje večeras ulaskom finalista u studio. Nakon sudijske dobrodošlice, u studiju se finalistima pridružuju svi takmišari pete sezone ovog sjajnog kulinarskog nadmetaanja. Oni će ih bodriti sa balkona. U ovom delu finala, takmičari će pripremati predjelo i glavno jelo, a nakon dobijenih ocena za oba jela, dvoje najboljih plasiraće se u superfinale gde će pripremati svoj desert. I ovo finale kao iznaneđenje donosi gostujuće sudije, za predjelo je to čuveni šef Marko Đerić, nosilac Mišlenove zvezdice, već poznat našim takmičarima iz prethodnih epizoda. Za predjelo takmičari imaju sat i 15 minuta i treba da pripreme po četiri porcije svog jela. Za glavno jelo ocenjivanju se pridružuje još jedan veliki majstor kulinarstva - šef Nikola Stojaković. Ovoga puta za pripremu finalisti imaju sat i 45 minuta, i opet će praviti četiri porcije. Pre nego što takmičari pristupe pripremi glavnog jela, u studiju će im se pridružiti i njihovi najmiliji. Kakve su ocene donele naše sudije Ljubica, Filip i Nenad, a kako su finaliste ocenili gostujuće sudije saznajte večeras na Prvoj televiziji od 22.00. Naravno, saznajte i onu najvažniju informaciju - koje dvoje finalista ide u poslednji "okršaj" u pripremu deserta.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus b92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Anon, igrani film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
03.00 Paket aranžman, film
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Damjanu se priviđa Vanja jer mu mnogo nedostaje. Raša izgubi pare za venčanje, pa ih mahnito traži. Ljubinka se definitivno opet navukla na poker, što joj pravi problem na poslu i privatno. Sima sve više zapada u ponašanje "hrčka", skuplja andramolje. Mara i Marko provedu noć zajedno. Zdravko pokušava da se suoči sa svojim strahovima. Lidija se bavi tuđim problemima, kako ne bi mislila na svoje. Emotivno slomljeni Damjan udari Vedrana u Imidžu.
.
STB
07.00 Beograde dobro jutro
10.20 Bg proleće
11.10 Moj grad
12.00 Bg 011 Dnevnik
12.30 Otvoreni Balkan
14.00 Bg 011 Dnevnik
14.35 Teleshop
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
17.10 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
18.10 TV Šopingmanija
18.25 Moja polisa
19.05 Vaše zdravlje naša briga
20.15 Neustrašive žene Srbije
20.45 TV Šopingmanija
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.10 Savremena oftamologija Sveti vid
22.55 TV Šopingmanija
23.30 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
Najava
Ne (obične priče) sa Ludim Perom 17.10 STB
Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj dvojac naći u običnim i neobičnim situacijama! Autori. Milena Tomović i Marko Pantić.
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino, jutarnji program
10.00 Poaro, igrana serija
10.50 Biblijske priče
11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
11.05 Indija sa Džoanom Lamli, putopisna serija 2/3
12.00 TV Dnevnik
12.20 Vreme je za RTV
12.30 Feliks, igrana serija
13.00 Srpski ekran
13.30 Pet za 5
14.00 Vesti
14.05 Vreme je za RTV
14.10 Čari ribolova, sportski program
14.35 Nauka privredi
15.00 Agrodnevnik
15.25 Izbliza
15.50 Memento
15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija
16.35 Tv šifonjer, dokumentarni program
16.58 Vremenska prognoza
17.00 TV dnevnik
17.20 Politbiro, informativni program
18.00 Razglednice
19.00 Eho stvarnosti i sna, kulturno-umetnički program
19.30 TV dnevnik
20.05 Signali, informativni program
21.00 Petkazanje, zabavni program
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Zelena prognoza
22.33 Art - erija, kulturni magazin
22.48 Sa druge strane
23.13 To su bili dani - TV kabare: Ljuba Bandović
00.06 Feliks, igrana serija
00.31 Izbliza
Najava
Lud, zbunjen, normalan 15.55 RTV1
Radnja serije prati Izeta, Faruka i Damira, tri generacije porodice Fazlinović. Oni žive u istom stanu, a svaki od njih je sa specifičnim generacijskim problemima.
RTV Pančevo
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Kroz vihor vremena
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao
14.10 Podvizi
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
16.30 Uključenje u program TV Informera
18.10 Vrata do vrata, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.00 Povratak kući, igrana serija
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.35 Vrata do vrata, igrana serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
Najava
Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Telemaster
14.30 Kviz 1 na 1
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 Kviz 1 na 1
02.41 Posle ručka
04.04 Aktuelnosti
Najava
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
07.05 Krunska 11, domaća igrana serija
08.00 Krunska 11, domaća igrana serija
08.55 Princ otkirva Ameriku, igrani film
10.55 Džumandži sledeći nivo, igrani film
13.05 Neuspela mućka, domaći film
14.45 Dolazak u Amerkiku 2, igrani film
16.40 Velika iluzija 2, igrani film
18.50 Svetac, igrani film
21.00 Krunska 11, domaća igrana serija
22.00 Izuzetno opasan, igrani film
23.35 Borilački klub, igrani film
Najava
Svetac 18.50 Superstar
Simon Templar nema pravu porodicu, svoj dom, pa čak ni pravo ime. Širom sveta poznat je kao Svetac i kao jedan od najuspešnijih i najlukavijih svetskih lopova.
Prva Plus
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, igrana serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Sve što vole mladi, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, serija
11.50 Mali svet, film
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd
15.50 Zabranjeno voće, serija
16.45 Blic uživo
18.00 Preživeti Beograd
19.10 Metar moga sela
19.30 Jedne letnje noći, serija
20.30 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
00.10 Biseri
UNA TV
08.35 Rubi, serija
09.20 Ljubavne veze, igrana serija
10.10 Esmeralda
11.05 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.10 Kordon, film
14.50 Rubi, serija
15.50 Ljubavne veze, igrana serija
16.45 Popodne
18.10 Očima deteta
18.30 Una dan
19.25 Esmeralda
20.20 Zabranjena ljubav, serija
21.30 Holivudiranje
22.30 Holivudski panduri, igrani film
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 ABS šou
09.00 Zanatlije - Graditelj gusala
09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije
11.00 Belo odelo, film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
15.15 (NE)dokazani - Aleksandra Novaković
16.00 Vila orhideja, igrani film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije
22.00 Mahalske priče - gost: Ednin Avdagić
23.00 Klan, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
11.45 Slavna invazija medveda na Siciliju, film
13.05 Ted: Izgubljeni pustolov, film
14.35 Dug put do dna, igrani film
16.10 Plagijator, film
17.50 Neverstva i druge katastrofe, igrani film
19.30 Brushalter, igrani film
21.00 Maloletni delinkventi, film
22.25 Trambo, film
00.25 Dokaz, film
01.55 Histerija, film
03.35 Žena lav, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.10 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.10 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 GrađaNIN
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena
24 kitchen
12.00 Kuvaj kao Italijan
13.00 Ukusi 2 generacije
15.20 Džejmi i Džimi u gastronomskom izazovu
16.20 Markus na Mediteranu: Majorka
16.50 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalove gozbe, postovi i svetkovine
19.00 Kuvaj kao Italijan
20.00 Džudi Lav: Kulinarsko krstarenje
Star Movies
06.00 Mali diktator, animirani film
07.25 Sezona lova 3, animirani film
09.05 Džoni Ingliš: Ponovo rođen, igrani film
11.15 Ljudi u crnom, igrani film
13.15 Samac, film
15.15 Šape gneva: Legenda o Henku, film
17.10 Dobro da bolje ne može biti, igrani film
20.00 Ljudi u crnom: Globalna pretnja, film
22.25 Plenioci, igrani film
Star Life
07.35 911: Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Uvod u anatomiju
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Do poslednjeg čoveka
16.40 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 911: Teksas
21.00 Ponovo ljubav, igrani film
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
Komentari (0)