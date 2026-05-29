Arena Premium 1

06.00  Fudbal Engleska liga: Brajton - Mančester junajted

08.00  Fudbal Italijanska liga: Milan – Kaljari

10.00  Fudbal Španska liga: Real Madrid – Atletik

12.00  Košarka NBA G6: San Antonio - Oklahoma

14.00  Vaterpolo Superliga Srbije: Radnički - Novi Beograd

15.30  Arena Studio

16.00  Košarka KLS: Partizan - FMP, polufinale 1

18.00  Arena Studio

18.30  KLS Intervju - KK Spartak

19.00  KLS Intervju - KK Crvena zvezda

19.30  Arena Studio

20.00  Košarka KLS: Crvena zvezda - Spartak, polufinale 2

22.00  Arena Studio

22.30  Fudbal Liga Šampiona: Magazin

23.00  Košarka NBA: San Antonio - Oklahoma, G6

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka Grčka liga G1: Olimpijakos - AEK/Aris PF2

08.00  Košarka Grčka liga G1: Panatinaikos - PAOK, PF1

10.00  Košarka ABA liga G3: Dubai - Budućnost

12.00  Košarka NBA: San Antonio - Oklahoma, G6

14.30  Košarka Turska liga G2: Galatasaraj - Bešiktaš

18.30  Košarka Španska liga: Manresa - Real Madrid

20.00  Košarkaška pravila - Sonja Vasić

23.00  Košarka KLS: Partizan - FMP, polufinale 1

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija

07.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 18

10.00  Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge

10.30  Triatlon: PTO Tour, Pamplona

11.00  Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Trentino, Pregled

11.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 18

12.15  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 19

17.45  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

19.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

20.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

23.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 19