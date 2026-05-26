RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Na putu za Montevideo, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Od zlata jabuka

13.40 Jedan dan

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Greh njene majke, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

18.55 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Greh njene majke, igrana serija

21.05 Takovska 10

22.05 Tragovi crne devojke, film

23.45 Dnevnik

00.15 Kulturni dnevnik

00.30 Severnjačka uteha, film

02.05 Dnevnik 2

02.35 Čuvar nasleđa, kineski dokumentarni film

03.05 Jedan dan

04.15 Od zlata jabuka

Najava

Tragovi crne devojke 22.05 RTS1

Železničar doživi ljubavnu noć sa prostitutkom s periferije grada. Zatim počinju zajednički život, ali ubrzo ona odlazi od njega. Očajan i ostavljen, pokušava da je nađe padajući sve niže u talog periferije. I kada je naizgled vreme učinilo svoje, ona se pojavljuje… Uloge: Velimir Bata Živojinović, Pavle Vuisić, Boris Dvornik, Neda Spasojević, Ružica Sokić, Dragomir Felba...

RTS 2

06.20 Verski kalendar

06.30 Datum

06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.40 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča

07.30 Slagalica

08.00 Babino unuče

08.30 Lola i Mila

08.35 Porodica u divLjini

09.00 Ovako vas vidimo

09.15 Plava ptica u Mikroneziji

09.20 Važne stvari

09.40 NevidLjivi

09.55 Priđi bliže

10.45 Ekologeri

11.05 Eko perspektive

11.35 Eko minijature

11.40 Puls prirode

12.05 Hemija za sve

12.10 Vremenska kapsula

12.40 Barkod

13.00 Metamorfoze

13.25 Velika iluzija

14.00 Jugozapadno od Sonore, film

15.45 Ženski raj, serija

16.30 Lica i naličja: Zdravko Joksimović

16.55 Utopija

17.30 Ratne priče sa Paštrika

18.55 Pravo na sutra

19.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.30 Gorka osveta, serija

20.20 Eko minijature

20.30 Čuvar nasleđa, kineski dokumentarni film

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Vavilon

22.25 Naučni portal

22.50 Savremeni profil mladih: Zavisnost 21. veka, od poroka do navike

23.20 Na nišanu, serija

00.10 Big bend RTS i gosti iz Graca

01.05 Gorka osveta, serija

01.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.00 Znanje imanje

02.55 Pravo na sutra

03.25 Puls prirode

03.45 Eko minijature

03.50 Big bend RTS i gosti iz Graca

Najava

Savremeni profil mladih 22.50 RTS2

Iz dosade, bunta, želje da budu prihvaćeni - Zavisnost počinje kao jedna bezazlena igra koja uvlači u vrtlog, iz kojeg samo najuporniji izlaze kao pobednici. Koje bolesti zavisnosti su najčešće među mladima danas, kako ih prepoznati i kako pomoći mladoj osobi saznajemo u epizodi Zavisnosti 21. veka – Od poroka do navike. Učestale promene raspoloženja, povlačenje u sebe, nagli pad uspeha u školi, nova društva i tajanstveno ponašanje… Često ove promene zbune roditelje ili ih pripišu pubertetu. Ali gde je granica između odrastanja i prve pojave bolesti zavisnosti? Bolesti zavisnosti spadaju u vrstu onih koje pogađaju telo, dušu, socijalni život i uključuju sve aspekte prošlog i sadašnjeg života. Sagovorici u emisiji su: Dr Svetlana Vučetić - specijalista neurologije i bolesti zavisnosti Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti "Dr Teodor Drajzer", Ana Vlajković - psiholog i psihoterapeut, prim. dr Ivica Mladenović - psihijatar i načelnik Klinike za bolesti zavisnosti u Institutu za mentalno zdravlje, dr Svetislav Mitrović, psihijatar Dnevne bolnice za bolesti zavisnosti u adolescenciji u Institut u za mentalno zdravlje, Ivan Davidović - pedagog Zemunske gimnazije i Pedagoškog društva Srbije. Autorka i urednica emisije Jovana Arsenović

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera

11.15 Ekskluzivno

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

Ognjen Amidžić će od 22 časa ugostiti aktuelnu i zabavnu ekipu. Studio u Šimanovcima svojim prisustvom uveličaće: Sloba Radanović, Zorana Mićanović, Ćana, Borko Radivojević i Katarina Grujić.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Hajde da se volimo

23.00 Glam i Drama

00.00 Ezra, igrani film

01.45 Ekskluziv

02.15 Nikad nije kasno, muzički program

04.10 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Hajde da se volimo 22.00 Prva

Zamislite sledeći scenario – probudite se ujutru, žurite na posao – a onda se sasvim običan dan pretvori u iznenađenje koje će promeniti sve! Upravo to se dogodilo našoj koleginici Jeleni. Krenula je na redovan radni zadatak. Ali ono što nije znala jeste da je upravo ona u centru cele priče. Pogledajte kakvo iznenađenje su joj priredili njen verenik, porodica i kolege u novoj epizodi emisije "Hajde da se volimo" na Prvoj od 22.00. Ugostili smo i specijalne momke – brejkdens plesače koji, bez kompromisa rade ono što vole. Ples je njihov način života – čak i kada to nije sasvim lako postići. Jedan od njih odlučio je da se zahvali čoveku koji je pored njega od početka, bez obzira na sve izazove. Večeras vas vodimo pravo u zlatno doba rokenrola! Ako ste ikada pevali uz hitove Tina Turner kao što su "Simply the Best", "What's Love Got to Do with It" ili "Private Dancer" onda znate koliko energije, emocije i snage je potrebno da bi se dočarala prava kraljica roka! Upravo to donosi Julijana Vincan — pevačica koja glasom, pojavom i harizmom oživljava neponovljivu Tina Turner! Julijana je možda sama na sceni, ali njen suprug je uvek najveća podrška iza nje. Kakvo iznenađenje mu sprema Julijana, pogledajte vešeras na Prvoj televiziji.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 U zemlji svetaca i grešnika, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

U zemlji svetaca i grešnika 22.15 B92

Radnja filma smeštena je u 1970-e godine i prati Finbara Marfija, tek penzionisanog plaćenika koji očajnički želi da svoju prošlost ostavi iza sebe. Uloge: Lijam Nison, Kiran Hinds.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Telemaster

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, serija

23.46 Crvene ruže, serija

00.33 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - Dr. Katarina Rakita, Milena Maša Lukač

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Uzrok smrti ne pominjati, igrani film

12.35 Tech Lifestyle

13.00 City Hype

14.00 Opa šou, gosti: Šeki Turković, Dr. Katarina Vlašković, Anđela Kaličanin i Nikolina Budiša

16.00 Arči, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 (Ne) dokazani - Aleksandra Novaković

23.00 Čudna devojka, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

06.35 Bugarske ruže

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.15 Sportsko oko

13.00 Vrata do vrata, serija

14.10 Velikani

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.10 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Zdrav i prav

21.35 U centru pažnje

22.35 Noćni program

24 KITCHEN

12.00 Kuvaj kao Italijan

13.00 Pecite sa Akisom

14.00 Rik Stajn: Kornvol

16.20 Markus na Mediteranu: Majorka

17.00 Pecite sa Akisom

17.30 Pecite sa Akisom

18.00 Donalovi pravovremeni recepti

19.00 Kuvaj kao Italijan

20.00 Džudi Lav: Kulinarsko krstarenje

STAR LIFE

06.00 Darma i Greg

07.35 911. Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

17.05 Igra slučaja

18.00 Telo je dokaz

19.00 911. Teksas

20.00 911. Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

23.50 Bračne vode

CINEMANIA

07.30 Golem iz Lajmhausa, igrani film

09.15 Mali traktor Fergi 2, film

10.50 Mali traktor Fergi 3, film

12.05 Aladin 2, film

13.40 Ponovno okupljanje, film

15.40 Čudesna panorama, film

17.20 Presuda, film

19.05 Teška bolest, igrani film

21.00 Najbolje od njih, igrani film

22.55 Starac i pištolj, igrani film

00.25 Mainstream, igrani film

SUPERSTAR

07.00 Krunska 11, domaća igrana serija

07.55 Krunska 11, domaća igrana serija

08.50 48 sati, igrani film

10.30 Hari Poter i relikvije smrti 1 deo, igrani film

12.45 Mala noćna muzika, domaći film

14.25 Novih 48 sati, igrani film

16.05 Posao u Italiji, igrani film

18.00 Top gan, igrani film

21.00 Krunska 11, domaća igrana serija

22.00 Zaštitnik, igrani film

23.35 Osvetnici, igrani film

PRVA PLUS

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Mrtvi za nedelju dana: Ili vraćamo novac, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.05 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Nije srpski ćutati

12.50 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Samac u braku, igrana serija

20.30 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.25 Scena

23.45 Jedini izlaz, igrana serija

00.35 Mali svet, igrani film

02.00 Podkast: Životna priča

02.55 Metar moga sela

03.25 Jedini izlaz, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Bizlife week

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Dekade

23.30 Top story evening