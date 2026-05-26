RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Na putu za Montevideo, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Od zlata jabuka
13.40 Jedan dan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Greh njene majke, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
18.55 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Greh njene majke, igrana serija
21.05 Takovska 10
22.05 Tragovi crne devojke, film
23.45 Dnevnik
00.15 Kulturni dnevnik
00.30 Severnjačka uteha, film
02.05 Dnevnik 2
02.35 Čuvar nasleđa, kineski dokumentarni film
03.05 Jedan dan
04.15 Od zlata jabuka
Najava
Tragovi crne devojke 22.05 RTS1
Železničar doživi ljubavnu noć sa prostitutkom s periferije grada. Zatim počinju zajednički život, ali ubrzo ona odlazi od njega. Očajan i ostavljen, pokušava da je nađe padajući sve niže u talog periferije. I kada je naizgled vreme učinilo svoje, ona se pojavljuje… Uloge: Velimir Bata Živojinović, Pavle Vuisić, Boris Dvornik, Neda Spasojević, Ružica Sokić, Dragomir Felba...
RTS 2
06.20 Verski kalendar
06.30 Datum
06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.40 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča
07.30 Slagalica
08.00 Babino unuče
08.30 Lola i Mila
08.35 Porodica u divLjini
09.00 Ovako vas vidimo
09.15 Plava ptica u Mikroneziji
09.20 Važne stvari
09.40 NevidLjivi
09.55 Priđi bliže
10.45 Ekologeri
11.05 Eko perspektive
11.35 Eko minijature
11.40 Puls prirode
12.05 Hemija za sve
12.10 Vremenska kapsula
12.40 Barkod
13.00 Metamorfoze
13.25 Velika iluzija
14.00 Jugozapadno od Sonore, film
15.45 Ženski raj, serija
16.30 Lica i naličja: Zdravko Joksimović
16.55 Utopija
17.30 Ratne priče sa Paštrika
18.55 Pravo na sutra
19.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.30 Gorka osveta, serija
20.20 Eko minijature
20.30 Čuvar nasleđa, kineski dokumentarni film
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Vavilon
22.25 Naučni portal
22.50 Savremeni profil mladih: Zavisnost 21. veka, od poroka do navike
23.20 Na nišanu, serija
00.10 Big bend RTS i gosti iz Graca
01.05 Gorka osveta, serija
01.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.00 Znanje imanje
02.55 Pravo na sutra
03.25 Puls prirode
03.45 Eko minijature
03.50 Big bend RTS i gosti iz Graca
Najava
Savremeni profil mladih 22.50 RTS2
Iz dosade, bunta, želje da budu prihvaćeni - Zavisnost počinje kao jedna bezazlena igra koja uvlači u vrtlog, iz kojeg samo najuporniji izlaze kao pobednici. Koje bolesti zavisnosti su najčešće među mladima danas, kako ih prepoznati i kako pomoći mladoj osobi saznajemo u epizodi Zavisnosti 21. veka – Od poroka do navike. Učestale promene raspoloženja, povlačenje u sebe, nagli pad uspeha u školi, nova društva i tajanstveno ponašanje… Često ove promene zbune roditelje ili ih pripišu pubertetu. Ali gde je granica između odrastanja i prve pojave bolesti zavisnosti? Bolesti zavisnosti spadaju u vrstu onih koje pogađaju telo, dušu, socijalni život i uključuju sve aspekte prošlog i sadašnjeg života. Sagovorici u emisiji su: Dr Svetlana Vučetić - specijalista neurologije i bolesti zavisnosti Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti "Dr Teodor Drajzer", Ana Vlajković - psiholog i psihoterapeut, prim. dr Ivica Mladenović - psihijatar i načelnik Klinike za bolesti zavisnosti u Institutu za mentalno zdravlje, dr Svetislav Mitrović, psihijatar Dnevne bolnice za bolesti zavisnosti u adolescenciji u Institut u za mentalno zdravlje, Ivan Davidović - pedagog Zemunske gimnazije i Pedagoškog društva Srbije. Autorka i urednica emisije Jovana Arsenović
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera
11.15 Ekskluzivno
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić
00.00 Elita – žurka, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
Ognjen Amidžić će od 22 časa ugostiti aktuelnu i zabavnu ekipu. Studio u Šimanovcima svojim prisustvom uveličaće: Sloba Radanović, Zorana Mićanović, Ćana, Borko Radivojević i Katarina Grujić.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Hajde da se volimo
23.00 Glam i Drama
00.00 Ezra, igrani film
01.45 Ekskluziv
02.15 Nikad nije kasno, muzički program
04.10 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Hajde da se volimo 22.00 Prva
Zamislite sledeći scenario – probudite se ujutru, žurite na posao – a onda se sasvim običan dan pretvori u iznenađenje koje će promeniti sve! Upravo to se dogodilo našoj koleginici Jeleni. Krenula je na redovan radni zadatak. Ali ono što nije znala jeste da je upravo ona u centru cele priče. Pogledajte kakvo iznenađenje su joj priredili njen verenik, porodica i kolege u novoj epizodi emisije "Hajde da se volimo" na Prvoj od 22.00. Ugostili smo i specijalne momke – brejkdens plesače koji, bez kompromisa rade ono što vole. Ples je njihov način života – čak i kada to nije sasvim lako postići. Jedan od njih odlučio je da se zahvali čoveku koji je pored njega od početka, bez obzira na sve izazove. Večeras vas vodimo pravo u zlatno doba rokenrola! Ako ste ikada pevali uz hitove Tina Turner kao što su "Simply the Best", "What's Love Got to Do with It" ili "Private Dancer" onda znate koliko energije, emocije i snage je potrebno da bi se dočarala prava kraljica roka! Upravo to donosi Julijana Vincan — pevačica koja glasom, pojavom i harizmom oživljava neponovljivu Tina Turner! Julijana je možda sama na sceni, ali njen suprug je uvek najveća podrška iza nje. Kakvo iznenađenje mu sprema Julijana, pogledajte vešeras na Prvoj televiziji.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Scena
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 U zemlji svetaca i grešnika, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
U zemlji svetaca i grešnika 22.15 B92
Radnja filma smeštena je u 1970-e godine i prati Finbara Marfija, tek penzionisanog plaćenika koji očajnički želi da svoju prošlost ostavi iza sebe. Uloge: Lijam Nison, Kiran Hinds.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Telemaster
14.30 Kviz 1 na 1
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, serija
23.46 Crvene ruže, serija
00.33 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - Dr. Katarina Rakita, Milena Maša Lukač
09.30 Bos ili hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Uzrok smrti ne pominjati, igrani film
12.35 Tech Lifestyle
13.00 City Hype
14.00 Opa šou, gosti: Šeki Turković, Dr. Katarina Vlašković, Anđela Kaličanin i Nikolina Budiša
16.00 Arči, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 (Ne) dokazani - Aleksandra Novaković
23.00 Čudna devojka, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
06.35 Bugarske ruže
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.15 Sportsko oko
13.00 Vrata do vrata, serija
14.10 Velikani
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
16.30 Uključenje u program TV Informera
18.10 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Buna ziua!
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Zdrav i prav
21.35 U centru pažnje
22.35 Noćni program
24 KITCHEN
12.00 Kuvaj kao Italijan
13.00 Pecite sa Akisom
14.00 Rik Stajn: Kornvol
16.20 Markus na Mediteranu: Majorka
17.00 Pecite sa Akisom
17.30 Pecite sa Akisom
18.00 Donalovi pravovremeni recepti
19.00 Kuvaj kao Italijan
20.00 Džudi Lav: Kulinarsko krstarenje
STAR LIFE
06.00 Darma i Greg
07.35 911. Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Elsbet
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Darma i Greg
17.05 Igra slučaja
18.00 Telo je dokaz
19.00 911. Teksas
20.00 911. Teksas
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
23.50 Bračne vode
CINEMANIA
07.30 Golem iz Lajmhausa, igrani film
09.15 Mali traktor Fergi 2, film
10.50 Mali traktor Fergi 3, film
12.05 Aladin 2, film
13.40 Ponovno okupljanje, film
15.40 Čudesna panorama, film
17.20 Presuda, film
19.05 Teška bolest, igrani film
21.00 Najbolje od njih, igrani film
22.55 Starac i pištolj, igrani film
00.25 Mainstream, igrani film
SUPERSTAR
07.00 Krunska 11, domaća igrana serija
07.55 Krunska 11, domaća igrana serija
08.50 48 sati, igrani film
10.30 Hari Poter i relikvije smrti 1 deo, igrani film
12.45 Mala noćna muzika, domaći film
14.25 Novih 48 sati, igrani film
16.05 Posao u Italiji, igrani film
18.00 Top gan, igrani film
21.00 Krunska 11, domaća igrana serija
22.00 Zaštitnik, igrani film
23.35 Osvetnici, igrani film
PRVA PLUS
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Mrtvi za nedelju dana: Ili vraćamo novac, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.05 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
12.00 Nije srpski ćutati
12.50 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Samac u braku, igrana serija
20.30 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Podkast: Životna priča
23.25 Scena
23.45 Jedini izlaz, igrana serija
00.35 Mali svet, igrani film
02.00 Podkast: Životna priča
02.55 Metar moga sela
03.25 Jedini izlaz, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Prozori Balkana
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Bizlife week
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Dekade
23.30 Top story evening
Komentari (0)