23.35 RTS1

Puč!

Dok se kriju od španskog gripa 1918. godine na svom imanju na moru, progresivni novinar i njegova supruga zapošljavaju misterioznog prevaranta kao privatnog kuvara, ali kada epidemija dospe i do njihovog ostrva, bogata porodica i osoblje vile bivaju odsečeni od društva i, poput otpadnika, bore se da prežive. Novi kuvar vidi priliku da podstakne svoje kolege da preispitaju svoje pozicije i preuzmu vođenje vile, a njihov poslodavac sumnja da je kuvarov plan ima zlokobniju pozadinu. Igre između gospodara i posluge ubrzo se pretvaraju u borbu za dominaciju nad imanjem, društvena ograničenja nestaju, a uljudnost ustupa mesto životinjskim instinktima. Uloge: Peter Sarsgard, Bili Magnusen, Sara Gejdon

21.00 RTS1

Četvrtkom u 9 - Kineski vetar za jug Srbije?

Nekada su privredni giganti Jumko i Simpo zapošljavali svakog trećeg Vranjanca. Radilo je gotovo 20 hiljada ljudi, dok danas taj broj ne dostiže ni tri hiljade. Osim ljudi, gubio se i uticaj i prihod, pa oba preduzeća godinama u poslovne izveštaje beleže dugove i finansijske gubitke. Delegacija države Srbije je ovih dana u Kini tražila strateške partnere za te dve kompanije u gradu iz kojeg je u poslednjih nekoliko godina otišlo nekoliko investitora. Da li je Kina jedini mogući partner za jug Srbije, šta će ugovori vredni 953 miliona evra sa kineskim kompanijama doneti ostalim krajevima zemlje i kakva su iskustva sa postojećim investicijma iz Kine? O tome u emisiji Četvrtkom u 9 govore predsednik Saveta guvernera NBS Ivan Nikolić, profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu Igor Mladenović i glavni broker u brokerskoj kući Momentum Securities Nenad Gujaničić. Emisiju uredjuje i vodi Sanja Ljubisavljević Bekić.

00.15 Prva

Dostavljač

Vins Von u urnebesnoj ulozi čoveka koji saznaje da je otac 533 dece! Dejvid Voznijak život ne shvata previše ozbiljno, kao ni posao. A onda saznaje da je njegova donacija sperme klinici za plodnost davne 1994. greškom rezultirala sa ukupno 533 dece. Dobar deo njih preti tužbom klinici tražeći identitet svog biološkog oca. Hoće li se Dejvid javiti? Pogled na živote tih mladih ljudi mogao bi da mu otvori oči za sve ono što bi zapravo trebalo da napravi u svom životu… Uloge: Vins Von, Kris Pat, Kobi Smalders.