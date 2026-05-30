RTS1

05.55 Jutarnji program

08.00 Jutarnji Dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica: Pupin, od Amerike do Krfa!

11.00 Napravljeno s ljubavlju

11.15 Kenši ne želi da bude slabić

11.35 Portreti epoha

12.00 Dnevnik 1

12.30 Svet: Uživo

13.30 Put pobednika: Marina

14.00 Novi početak

15.00 Vesti

15.05 TV lica ... kao sav normalan svet: Gost Olja Mijović

15.50 Vesti

15.55 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

16.45 Tragovi crne devojke, igrani film

18.25 Kvadratura kruga

19.00 Slagalica, kviz

19.30 Dnevnik

20.05 Otmica, TV serija

20.55 Superpotera, kviz

22.00 Zabranjen prolaz, film

23.50 Vesti

00.00 Mi nismo anđeli, igrani film

Najava

Zabranjen prolaz 22.00 RTS1

Dvojica vatrogasaca iz zapaljene zgrade spasavaju mapu sakrivenog blaga. Blago se nalazi u napuštenoj zgradi duboko u getu gde vladaju ulične bande. Zgrada je predviđena za rušenje i vremena za izvlačenje blaga je malo. Vatrogasci odlaze da ga nađu, gde sreću gangstere koji imaju svoje interne probleme i zavade... Uloge: Bil Pakston, Vilijam Sadler, Ajs Ti, Ajs Kjub

RTS2

08.00 Dečji program

10.30 Arhiv.doc

11.30 Magazin Srbija na vezi

12.10 Dozvolite…

12.40 Mesto za nas

13.10 Studio znanja

14.10 Ekologeri

14.35 Eko perspektive

15.00 Puls prirode

15.40 Automobilizam: Reno Klio

16.20 Velika iluzija

16.55 Tri boje zvuka – Sevdah Bejbi

17.25 Fudbal: Liga šampiona

17.55 Fudbal: Liga šampiona, finale, PSŽ – Arsenal, prenos (Budimpešta)

21.05 Mali fudbal: EP, Srbija – Ukrajina, prenos

22.10 Na nišanu, serija

22.55 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih klasičnih drama „Mister dolar“

00.55 Vlado Kalember i Srebrna krila

Najava

TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih klasičnih drama „Mister dolar“ 22.55 RTS2

Majski ciklus predstava nastalih prema klasičnoj srpskoj drami završavamo emitovanjem snimka predstave "Mister Dolar", nastale prema Nušićevoj komediji, u režiji Miroslava Belovića, a u produkciji Beogradskog dramskog pozorišta, premijerno odigranoj 1997. godine. "Mister Dolar" Branislava Nušića razlikuje se u stilsko-formalnom smislu od njegovih "velikih" komedija, "Gospođe ministarke", "Ožalošćene porodice", "Dr"-a i drugih, u pogledu labavije kompozicije i brojnosti likova koji grade jednu razuđenu sliku društva, takozvane elite, čija se arogancija i pokondirenost postavljaju u centar kritičke pažnje. Teme koje se pretresaju jesu veoma nušićevske, ili molijerovske, jer radnja jasno razotkriva nakazna ponašanja, izrasla na licemerju, pretvaranju i tvrdokornom materijalizmu koji na pijedestal svih vrednosti postavlja novac. Reditelj Miroslav Belović je u Beogradskom dramskom pozorištu ponovo postavio "Mister Dolara", skoro u potpunosti se oslanjajući na koncepciju njegove čuvene predstave iz 1973. godine, na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Predstava je snimljena u produkciji TV Beograd 1998. godine. Igraju: Žika Milenković, Milan Čučilović, Olivera Viktorović, Milica Milša, Dragiša Milojković, Sandra Bugarski i drugi.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove zvezde, muzički program

00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik, kviz

06.25 Ekskluziv, emisija

06.50 Plodovi, emisija

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić

14.30 Galileo

15.15 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti, informativni program

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domača igrana serija

21.00 Zvezde Granda, muzički program

01.15 Ekskluziv

01.45 Glam i Drama

02.30 Pobednik, kviz

03.00 Eksploziv

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Žikina Šarenica 12.00 Prva

Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija su na programu svake subote. Ovaj serijal spaja generacije, čuva tradiciju, ali i otvara vrata novim idejama i talentima.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, domaća serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Šetnja sa lavom, domaća igrana serija

20.00 Rad na određeno vreme, domaći igrani film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Kuhinja, igrana serija

01.00 Kuhinja, igrana serija

Najava

Sa Žikom po Srbiji 17.15 B92

Kroz emisiju „Sa Žikom po Srbiji“, Živorad Žika Nikolić vodi vas na mesta u Srbiji na kojima možda nikada niste bili.

STB

06.10 Zagrljaj prirode

07.07 Inovacija za početnike

07.35 Nepoznate priče prirode

09.05 Pravi jutarnji program

13.07 Zdravlje i vi

14.10 Biljana za vas

15.40 TV Šopingmanija

16.10 Profil

17.10 TV Šopingmanija

17.25 Subotom u 5

19.07 Vaše zdravlje naša briga

20.10 Srpski spomenici

20.35 Čuvajmo svoje

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.10 TV Šopingmanija

22.25 Subotom u 5

23.50 TV Šopingmanija

00.25 Noćni progam

Najava

Profil 16.10 STB

U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.

RTV1

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

10.30 Priče od kojih se raste

11.00 Signali

12.05 Akademac

12.30 Srcem kroz Srbiju

13.15 Koncert kod RTV sata: Ksenija Mijatović & Ado

13.45 Moja priča

14.15 Petkazanje

15.20 Stari Henri, igrani film

17.00 TV dnevnik

17.30 Tri note

18.00 Čari ribolova

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 Mihael Kolhas, igrani film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Art - erija

22.45 Prijatelji zauvek

23.36 Grad bez pravila, igrana serija

00.17 Moja priča

Najava

Mihael Kolhas 20.05 RTV1

Uspešan trgovac i odgajivač konja Mihael doživljava nepravdu. Na putu do vašara presreće ga lokalni baron i blokira mu prelaz preko rečice, tražeći novac.

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.00 Velike vesti

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Vrata do vrata, igrana serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

20.30 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, igrana serija

23.10 Po vašem izboru

Najava

Vrata do vrata 18.00 Pančevo

U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

09.00 Novi život

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Ljubavne priče

14.00 Telemaster

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Žena, serija

18.23 Crvene ruže, serija

19.05 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.25 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

07.15 Krunska 11, domaća igrana serija

08.10 Neuspela mućka, domaći film

09.50 Svetac, igrani film

11.50 Poslednja patrola, igrani film

13.30 Zaštitnik, igrani film

15.05 Sat i po do smrti, igrani film

16.40 Operacija podmornica, igrani film

18.15 Izuzetno opasan, igrani film

19.50 Sumpor, domaća igrana serija

21.00 Sumpor, domaća igrana serija

22.10 Plen, igrani film

00.20 Kralj lopova, igrani film

Najava

Kralj lopova 00.20 Superstar

Grupa starijih muškaraca u svojim kasnim 60-im i 70-im je iz trezora u Haton Gardenu u Londonu ukrala blago ukupne vrednosti 200 miliona funti.

Prva Plus

05.45 Hotel, serija

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Hotel, serija

10.40 Andrija i Anđelka, igrana serija

11.40 Popadija, igrana serija

16.15 Hotel, igrana serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Dete 44, igrani film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Munje, film

12.15 Kad porastem biću Kengur, igrani film

14.20 Na terapiji

15.20 Metar moga sela

15.55 Šou Stoperka - Goca Tržan

17.30 Vesti

17.45 Metar moga sela

18.20 Kad lišće pada, igrana serija

23.00 Nije lako s muškarcima, igrani film

00.40 Balkanskom ulicom

02.30 Ceca šou

UNA TV

09.00 Moljac, film

10.40 Taksi bluz, film

12.20 Ekipa, serija

13.05 Klik za savršen život, igrani film

15.05 SportUna

16.05 Dođi na trojku: Milan Kalinić

16.35 Mućke, serija

17.20 Jedno pitanje

18.30 Una dan

19.00 To je život

19.30 Erogena zona, domaći film

21.20 Ekipa, serija

22.10 Džumandži: Dobro došli u džunglu, film

00.25 Džumandži: Sledeći nivo, igrani film

HYPE TV

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.00 Mobil auto

11.00 Vila orhideja, igrani film

13.00 Hype zvezde

15.00 Podcast: Sada i ovde

17.00 Rad na određeno vreme, igrani film

19.00 Alapače, igrana serija

19.30 Alapače, igrana serija

20.00 Hype zvezde

22.30 Pretres, autor i voditelj: Stefan Usiljanin

Cinemania

11.15 Ted: izgubljeni pustolov, animirani film

12.45 Marš pingvina, film

14.05 Plagijator, film

15.45 Priča nad pričama, film

17.55 Brushalter, film

19.25 Zamka za milijardera, film

21.00 Prestupna sezona, film

22.40 Maloletni delinkventi, igrani film

00.05 Istina o Emanuel, film

01.40 Dokaz, film

03.10 Ubij prijatelje, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.30 Stav dana

14.10 Perspektiva

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.10 Kadrovi vremena

17.30 Stav regiona Podgorica

19.00 Stav nedelje

19.30 Stav dana

20.00 Presek plus

21.00 Puls planete

22.00 Sinteza

23.00 Top story

24 kitchen

12.00 Džejmijeve povoljne gozbe

13.00 Tur de Fred

15.00 Džejmi Oliver: Autom kroz Ameriku

16.00 Roštiljska turneja sa Primožem

17.00 Na Šerifin način

18.00 Kraljica čokolade: Čokoladni Božić

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Luk Nuen: Vijetnam

21.00 Eva Longorija: U potrazi za Francuskom

Star Movies

05.40 Nevolje s mister Binom, serija

06.00 Nevolje s mister Binom, serija

06.30 Nevolje s mister Binom, serija

07.00 Otkačeni producent, film

09.05 Peti Element, igrani film

11.45 Ljudi u crnom 2, igrani film

13.35 Sezona lova 3, animirani film

15.25 Čitač, igrani film

17.55 Devetke, film

20.00 Zakon privlačnosti, igrani film

22.00 Amsterdam, igrani film

Star Life

06.45 Elsbet

09.25 911

12.05 Ljubav i drugi stimulansi, film

13.45 Ljubavni život

14.20 8 jednostavnih pravila

16.10 8 jednostavnih pravila

16.35 8 jednostavnih pravila

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

19.00 Očajne domaćice

20.00 Kako znaš da je ljubav, film

22.35 911

23.30 911