RTS1
05.55 Jutarnji program
08.00 Jutarnji Dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica: Pupin, od Amerike do Krfa!
11.00 Napravljeno s ljubavlju
11.15 Kenši ne želi da bude slabić
11.35 Portreti epoha
12.00 Dnevnik 1
12.30 Svet: Uživo
13.30 Put pobednika: Marina
14.00 Novi početak
15.00 Vesti
15.05 TV lica ... kao sav normalan svet: Gost Olja Mijović
15.50 Vesti
15.55 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
16.45 Tragovi crne devojke, igrani film
18.25 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Otmica, TV serija
20.55 Superpotera, kviz
22.00 Zabranjen prolaz, film
23.50 Vesti
00.00 Mi nismo anđeli, igrani film
Dvojica vatrogasaca iz zapaljene zgrade spasavaju mapu sakrivenog blaga. Blago se nalazi u napuštenoj zgradi duboko u getu gde vladaju ulične bande. Zgrada je predviđena za rušenje i vremena za izvlačenje blaga je malo. Vatrogasci odlaze da ga nađu, gde sreću gangstere koji imaju svoje interne probleme i zavade... Uloge: Bil Pakston, Vilijam Sadler, Ajs Ti, Ajs Kjub
RTS2
08.00 Dečji program
10.30 Arhiv.doc
11.30 Magazin Srbija na vezi
12.10 Dozvolite…
12.40 Mesto za nas
13.10 Studio znanja
14.10 Ekologeri
14.35 Eko perspektive
15.00 Puls prirode
15.40 Automobilizam: Reno Klio
16.20 Velika iluzija
16.55 Tri boje zvuka – Sevdah Bejbi
17.25 Fudbal: Liga šampiona
17.55 Fudbal: Liga šampiona, finale, PSŽ – Arsenal, prenos (Budimpešta)
21.05 Mali fudbal: EP, Srbija – Ukrajina, prenos
22.10 Na nišanu, serija
22.55 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih klasičnih drama „Mister dolar“
00.55 Vlado Kalember i Srebrna krila
Majski ciklus predstava nastalih prema klasičnoj srpskoj drami završavamo emitovanjem snimka predstave "Mister Dolar", nastale prema Nušićevoj komediji, u režiji Miroslava Belovića, a u produkciji Beogradskog dramskog pozorišta, premijerno odigranoj 1997. godine. "Mister Dolar" Branislava Nušića razlikuje se u stilsko-formalnom smislu od njegovih "velikih" komedija, "Gospođe ministarke", "Ožalošćene porodice", "Dr"-a i drugih, u pogledu labavije kompozicije i brojnosti likova koji grade jednu razuđenu sliku društva, takozvane elite, čija se arogancija i pokondirenost postavljaju u centar kritičke pažnje. Teme koje se pretresaju jesu veoma nušićevske, ili molijerovske, jer radnja jasno razotkriva nakazna ponašanja, izrasla na licemerju, pretvaranju i tvrdokornom materijalizmu koji na pijedestal svih vrednosti postavlja novac. Reditelj Miroslav Belović je u Beogradskom dramskom pozorištu ponovo postavio "Mister Dolara", skoro u potpunosti se oslanjajući na koncepciju njegove čuvene predstave iz 1973. godine, na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Predstava je snimljena u produkciji TV Beograd 1998. godine. Igraju: Žika Milenković, Milan Čučilović, Olivera Viktorović, Milica Milša, Dragiša Milojković, Sandra Bugarski i drugi.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove zvezde, muzički program
00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik, kviz
06.25 Ekskluziv, emisija
06.50 Plodovi, emisija
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić
14.30 Galileo
15.15 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informativni program
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domača igrana serija
21.00 Zvezde Granda, muzički program
01.15 Ekskluziv
01.45 Glam i Drama
02.30 Pobednik, kviz
03.00 Eksploziv
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija su na programu svake subote. Ovaj serijal spaja generacije, čuva tradiciju, ali i otvara vrata novim idejama i talentima.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, domaća serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Šetnja sa lavom, domaća igrana serija
20.00 Rad na određeno vreme, domaći igrani film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Kuhinja, igrana serija
01.00 Kuhinja, igrana serija
Kroz emisiju „Sa Žikom po Srbiji“, Živorad Žika Nikolić vodi vas na mesta u Srbiji na kojima možda nikada niste bili.
STB
06.10 Zagrljaj prirode
07.07 Inovacija za početnike
07.35 Nepoznate priče prirode
09.05 Pravi jutarnji program
13.07 Zdravlje i vi
14.10 Biljana za vas
15.40 TV Šopingmanija
16.10 Profil
17.10 TV Šopingmanija
17.25 Subotom u 5
19.07 Vaše zdravlje naša briga
20.10 Srpski spomenici
20.35 Čuvajmo svoje
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.10 TV Šopingmanija
22.25 Subotom u 5
23.50 TV Šopingmanija
00.25 Noćni progam
U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.
RTV1
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
10.30 Priče od kojih se raste
11.00 Signali
12.05 Akademac
12.30 Srcem kroz Srbiju
13.15 Koncert kod RTV sata: Ksenija Mijatović & Ado
13.45 Moja priča
14.15 Petkazanje
15.20 Stari Henri, igrani film
17.00 TV dnevnik
17.30 Tri note
18.00 Čari ribolova
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 Mihael Kolhas, igrani film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Art - erija
22.45 Prijatelji zauvek
23.36 Grad bez pravila, igrana serija
00.17 Moja priča
Uspešan trgovac i odgajivač konja Mihael doživljava nepravdu. Na putu do vašara presreće ga lokalni baron i blokira mu prelaz preko rečice, tražeći novac.
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.00 Velike vesti
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Vrata do vrata, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
20.30 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, igrana serija
23.10 Po vašem izboru
U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
09.00 Novi život
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Ljubavne priče
14.00 Telemaster
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Žena, serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.05 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.25 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
07.15 Krunska 11, domaća igrana serija
08.10 Neuspela mućka, domaći film
09.50 Svetac, igrani film
11.50 Poslednja patrola, igrani film
13.30 Zaštitnik, igrani film
15.05 Sat i po do smrti, igrani film
16.40 Operacija podmornica, igrani film
18.15 Izuzetno opasan, igrani film
19.50 Sumpor, domaća igrana serija
21.00 Sumpor, domaća igrana serija
22.10 Plen, igrani film
00.20 Kralj lopova, igrani film
Grupa starijih muškaraca u svojim kasnim 60-im i 70-im je iz trezora u Haton Gardenu u Londonu ukrala blago ukupne vrednosti 200 miliona funti.
Prva Plus
05.45 Hotel, serija
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Hotel, serija
10.40 Andrija i Anđelka, igrana serija
11.40 Popadija, igrana serija
16.15 Hotel, igrana serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Dete 44, igrani film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Munje, film
12.15 Kad porastem biću Kengur, igrani film
14.20 Na terapiji
15.20 Metar moga sela
15.55 Šou Stoperka - Goca Tržan
17.30 Vesti
17.45 Metar moga sela
18.20 Kad lišće pada, igrana serija
23.00 Nije lako s muškarcima, igrani film
00.40 Balkanskom ulicom
02.30 Ceca šou
UNA TV
09.00 Moljac, film
10.40 Taksi bluz, film
12.20 Ekipa, serija
13.05 Klik za savršen život, igrani film
15.05 SportUna
16.05 Dođi na trojku: Milan Kalinić
16.35 Mućke, serija
17.20 Jedno pitanje
18.30 Una dan
19.00 To je život
19.30 Erogena zona, domaći film
21.20 Ekipa, serija
22.10 Džumandži: Dobro došli u džunglu, film
00.25 Džumandži: Sledeći nivo, igrani film
HYPE TV
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.00 Mobil auto
11.00 Vila orhideja, igrani film
13.00 Hype zvezde
15.00 Podcast: Sada i ovde
17.00 Rad na određeno vreme, igrani film
19.00 Alapače, igrana serija
19.30 Alapače, igrana serija
20.00 Hype zvezde
22.30 Pretres, autor i voditelj: Stefan Usiljanin
Cinemania
11.15 Ted: izgubljeni pustolov, animirani film
12.45 Marš pingvina, film
14.05 Plagijator, film
15.45 Priča nad pričama, film
17.55 Brushalter, film
19.25 Zamka za milijardera, film
21.00 Prestupna sezona, film
22.40 Maloletni delinkventi, igrani film
00.05 Istina o Emanuel, film
01.40 Dokaz, film
03.10 Ubij prijatelje, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav regiona Podgorica
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
22.00 Sinteza
23.00 Top story
24 kitchen
12.00 Džejmijeve povoljne gozbe
13.00 Tur de Fred
15.00 Džejmi Oliver: Autom kroz Ameriku
16.00 Roštiljska turneja sa Primožem
17.00 Na Šerifin način
18.00 Kraljica čokolade: Čokoladni Božić
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Luk Nuen: Vijetnam
21.00 Eva Longorija: U potrazi za Francuskom
Star Movies
05.40 Nevolje s mister Binom, serija
06.00 Nevolje s mister Binom, serija
06.30 Nevolje s mister Binom, serija
07.00 Otkačeni producent, film
09.05 Peti Element, igrani film
11.45 Ljudi u crnom 2, igrani film
13.35 Sezona lova 3, animirani film
15.25 Čitač, igrani film
17.55 Devetke, film
20.00 Zakon privlačnosti, igrani film
22.00 Amsterdam, igrani film
Star Life
06.45 Elsbet
09.25 911
12.05 Ljubav i drugi stimulansi, film
13.45 Ljubavni život
14.20 8 jednostavnih pravila
16.10 8 jednostavnih pravila
16.35 8 jednostavnih pravila
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 Kako znaš da je ljubav, film
22.35 911
23.30 911
