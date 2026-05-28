RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Na putu za Montevideo, igrana serija
11.55 Eko minijature
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 44/20
13.45 Jedan dan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Greh njene majke, igrana serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Greh njene majke, igrana serija
21.00 Četvrtkom u 9
22.00 Branilac
23.00 Dnevnik
23.25 Kulturni dnevnik
23.40 Puč, film
01.20 Kako nas mozak obmanjuje: Moj mozak i drugi ljudi
02.15 Dnevnik
02.50 Jedan dan
03.55 Branilac
Najava
Četvrtkom u 9 - Kineski vetar za jug Srbije? 21.00 RTS1
Nekada su privredni giganti Jumko i Simpo zapošljavali svakog trećeg Vranjanca. Radilo je gotovo 20 hiljada ljudi, dok danas taj broj ne dostiže ni tri hiljade. Osim ljudi, gubio se i uticaj i prihod, pa oba preduzeća godinama u poslovne izveštaje beleže dugove i finansijske gubitke. Delegacija države Srbije je ovih dana u Kini tražila strateške partnere za te dve kompanije u gradu iz kojeg je u poslednjih nekoliko godina otišlo nekoliko investitora. Da li je Kina jedini mogući partner za jug Srbije, šta će ugovori vredni 953 miliona evra sa kineskim kompanijama doneti ostalim krajevima zemlje i kakva su iskustva sa postojećim investicijma iz Kine? O tome u emisiji Četvrtkom u 9 govore predsednik Saveta guvernera NBS Ivan Nikolić, profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu Igor Mladenović i glavni broker u brokerskoj kući Momentum Securities Nenad Gujaničić.
RTS 2
06.20 Verski kalendar
06.30 Datum
06.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.45 Koncert za dobro jutro
07.25 Slagalica, kviz
07.55 TV vrtić - društvance
08.00 Pinokio
09.05 NTC kviz
10.00 Portreti epoha
10.20 Mladi ljubitelji starih crtaća
10.50 RTS lab
11.25 Edu global
11.50 Vodič kroz budućnost
12.20 Rodoslavci
12.50 Kulturni centar
13.25 Niški romski Nišvil
14.00 Ubice, film
15.50 Ženski raj, serija
16.35 Eko minijature
16.40 Igrajmo za šesnaest
17.25 Vaterpolo: Plej of, finale 3, Radnički – Novi Beograd, prenos
18.45 Grozd
19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.15 Gorka osveta, serija
20.25 Kako nas mozak obmanjuje: Moj mozak i drugi ljudi
21.20 Ženski raj, serija
22.05 Kažem Rom i mislim
22.20 Tarika, film
00.10 Koncert za Milano
01.40 Gorka osveta, serija
02.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
Najava
Tarika 22.20 RTS2
Zbog ljubavi prema ćerki koja ima poseban dar, otac se sukobljava sa meštanima prepunim predrasuda. Uloge: Vesela Valčeva, Zahari Baharov, Ivan Barnev.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou
Najava
Ekskluzivno 11.15 Pink
Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 MasterChef Srbija
23.15 Glam i Drama
00.15 Dostavljač, igrani film
02.00 Ekskluziv
02.15 Divno venčanje, igrani film
04.15 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
MasterChef Srbija 22.00 Prva
Zadatak koji će presuditi koja tri takmičara će se naći u finalu pete sezone "MAsterCfeha Srbija" je kompleksno jelo našeg sudije Filipa Ćirića. Sudija Filip je pripremajući, sojevremeno, ovo jelo pobedio na jednom prestižnom međunarodnom takmičenju. U pitanju je jelo inspirisano Filipovim nasleđem sa juga Srbije, prelepim predelima i kulinarskom tradicijom Stare planine. Glavna zvezda na tanjiru je šušpa - suva punjena paprika, a ovoga puta u posnoj varijanti punjena pasuljem i suvim šljivama, na podlozi od savremene interpretacije čuvene urnebes salate, sa prilogom južnjačkih pihtija od boba i uz dodatak starog pastirskog jela - belmuža. Za pripremu ovog komplikovanog vegetarijanskog jela u borbi za finale takmičari imaju dva sata i trideset minuta. Tokom kuvanja najviše muke im zadaju namirnice i segmenti sa kojima se do sada nisu susretali - pre svega to su pihtije od boba, pomalo zaboravljeni specijalitet juga naše zemlje koji se i dalje nalazi na mnogim posnim prazničnim trpezama, kao i belmuž, zbog komplikovane tehnike pripreme. U pomoć pri ocenjivanju sudijama Ljubici, Nenadu i Filipu pritekao je i gostujući sudija Nikola Rosić, pa će zbir njihove četiri ocene nakon degustacije odrediti sudbinu nasih takmičara.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Priče šampiona
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.00 Direktno sa Minjom Miletić
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Lovci na duše, igrani film
00.00 Leteći start
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Lovci na duše 22.15 B92
Ukleti revolveraš čije se žrtve vraćaju iz mrtvih regrutuje mladog ratnika da pomogne u borbi protiv bande zombija. Uloge: Vesli Snajps, Kevin Hauart, Rajli Smit.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Telemaster
14.30 Kviz 1 na 1
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Dobro veče
23.00 Žena, serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
Najava
Telemaster 16.30 Happy
Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Sada i ovde; gost - Sara Bero
09.30 Bos ili hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Arči, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
16.00 Belo odelo, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Zanatlije - Graditelj gusala
22.00 Hype intervju - Aleksandar Misojčić
23.00 Akcija, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
06.30 Lepota slovačkog jezika
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.15 Deca su ukras sveta
13.00 Vrata do vrata, serija
14.10 Šapa na dlanu
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
16.30 Uključenje u program TV Informera
18.10 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Iz naših krajeva
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Intervju
22.35 Noćni program
24 KITCHEN
12.00 Kuvaj kao Italijan
13.00 David Skoko: Mesto za mene
14.00 Rik Stajn: Kornvol
14.40 Rik Stajn: Kornvol
16.20 Markus na Mediteranu: Majorka
16.50 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
17.30 Pecite sa Akisom
19.00 Kuvaj kao Italijan
20.00 Džudi Lav: Kulinarsko krstarenje
STAR LIFE
07.35 911. Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911. Nešvil
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Igra slučaja
18.00 Telo je dokaz
19.00 911. Teksas
20.00 911. Teksas
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Uvod u anatomiju
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
07.00 Batler, film
10.30 Pinokio, film
12.30 Slavna invazija medveda na Siciliju, film
13.50 Lanac osvete, igrani film
15.35 Dug put do dna, igrani film
17.10 Batler, film
19.20 Neverstva i druge katastrofe, igrani film
21.00 Trambo, film
23.00 Truman, film
00.45 Histerija, film
02.25 Izgubljena reka, igrani film
04.00 Prvi i poslednji, igrani film
SUPERSTAR
06.55 Krunska 11, domaća igrana serija
07.45 Krunska 11, domaća igrana serija
08.40 Kolo sreće, igrani film
10.40 Džumandži dobrodošli u džunglu, igrani film
12.45 Promeni me, domaći film
14.30 Princ otkirva Ameriku, igrani film
16.30 Kralj lopova, igrani film
18.25 Nemoguća misija razilaženje, igrani film
21.00 Krunska 11, domaća igrana serija
22.00 Operacija podmornica, igrani film
23.40 Brzina metka, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Svemir između nas, igrani film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.50 Ceca šou
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Info Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Samac u braku, igrana serija
20.30 Kad lišće pada, igrana serija
21.25 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
00.00 Scena
00.20 Jedini izlaz, igrana serija
01.10 Balkanskom ulicom
01.50 Šou Stoperka - Goca Tržan
03.20 Metar moga sela
03.55 Jedini izlaz, igrana serija
04.45 Podkast: Životna priča
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.30 Top story evening
