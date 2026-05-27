RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Na putu za Montevideo, igrana serija
11.55 Eko minijature
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Građanin
13.50 Jedan dan
14.35 Veterinarska misija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Greh njene majke, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Greh njene majke , igrana serija
21.00 Kralj Artur, film
23.10 Dnevnik
23.35 Kulturni dnevnik
23.50 Ubice, film
01.35 Građanin
02.05 Dnevnik
02.40 Jedan dan
03.20 Oko/Oko magazin
03.50 Veterinarska misija
Najava
Kralj Artur 21.00 RTS1
400. godine n.e. Rimsko Carstvo širi se u Britaniju. Rimljani su zadivljeni ratničkim veštinama Sarmata koje poštede, s tim da moraju slati svoje sinove da petnaest godina služe u rimskoj konjici. Uloge: Klajv Oven, Stiven Dilejn, Kajra Najtli.
RTS 2
04.30 Kurban Bajram, prenos iz Novog Pazara
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Restorančić zalogajčić
08.05 Kukuriku šou
08.25 Lola i Mila
08.30 Pustolov (2007)
09.00 Sijamci
09.25 Boškove priče
09.35 Ružne reči
09.50 Klima da nam štima
10.00 Upriordi se
10.10 Čitalište, čitate li išta
10.40 Dobro je dobro je znati...
11.15 Naučni portal
11.45 Slikari naive: Tirkizi ravnice– Pavel Cicka
12.25 Pravo na sutra, raseljeni u Jagodini
12.55 Vavilon
13.30 Utopija
14.00 Severnjačka uteha, film
15.40 Ženski raj, serija
16.20 Potera, kviz
17.20 Rodoslavci
17.50 Niški romski Nišvil
18.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.35 Mali fudbal: EP, Srbija – Turska, prenos
19.55 Rukomet: Plej of, finale 2, Vojvodina – Partizan, prenos
21.35 Ženski raj, serija
22.30 Apropop
23.00 Kulturni centar
23.35 Bunt
00.05 Na nišanu, serija
00.50 Volim klasiku
02.00 Mali fudbal: EP, Srbija – Turska, r.
02.50 Rukomet: Plej of, finale 2, Vojvodina – Partizan
Najava
Kulturni centar 23.00 RTS2
Za istraživanje lika i dela Jovana Sterije Popovića nije neophodan poseban povod, ali on i ovaj put postoji, jer se ove godine obeležava 220 godina od njegovog rođenja u Vršcu, gde Narodno pozorište ponosno nosi njegovo ime. Sterija je u devetnaestom veku bio jedan od ključnih autora koji su uobličili domaću dramsku književnost. Na tragu Molijerovih komedija, ili Šilerovih misli o pozorištu kao prostoru moralnog uzdizanja, Sterijina dramska dela su nastajala sa uverenjem da mogu popraviti ljudske mane. Sterija je bio i načelnik Ministarstva prosvete, i na tom mestu je nastojao da sistemski uredi školstvo, uveo je gimnastiku u nastavu, pokrenuo je inicijativu za osnivanje Akademije Nauka, kao i Narodne biblioteke i Narodnog muzeja, o čemu će takođe biti reči u emisiji. U ovom Kulturnom centru ćemo se kritički osvrnuti na najnoviji studijski album grupe Električni orgazam, "U magli sjaj", kao i na knjige "Naši stranci" Lidije Dejvis i "Regionalizam u srpskoj modernoj arhitekturi" Igora Marića. Biće reči i o prvom šoukejsu crnogorskog pozorišta, organizovanog na različitim scenskim prostorima u Crnoj Gori, gde su važno mesto imale i predstave srpskih autora. Urednica emisije Ana Tasić
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Paparaco lov
00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou
Najava
Paparaco lov 23.00 Pink
Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
20.50 Najbolji san, igrana serija
21.50 Radna akcija sa Tamarom
23.10 Glam i Drama
00.00 Divno venčanje, igrani film
01.45 Eksploziv
02.15 Ezra, igrani film
04.00 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Divno venčanje 00.00 Prva
Nastavak napete ljubavne priče po istoimenom romanu – između Ebi, devojke koja beži iz prošlosti, i Trevisa, lošeg dečka kojeg upoznaje na koledžu.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Restart
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus b92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.00 Puls
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Noćne hronike, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
03.00 Noćne hronike, igrani film
Najava
Noćne hronike 22.15 B92
Svake noći, dok grad spava, ekipe naoružane brzim automobilima, skupim kamerama i policijskim radio-stanicama kruže područjem Los Anđelesa u potrazi za pričama. Uloge: Džejk Gilenhal, Rene Ruso, Bil Pakston.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Telemaster
14.30 Kviz 1 na 1
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.15 Crvene ruže, serija
18.56 Porodične tajne, serija
19.35 BINGO
20.05 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
Najava
Provodadžija 13.15 Happy
Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.
HYPE TV
07.00 City Hype
09.30 Bos ili hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Arči, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
15.30 Život uživo
16.00 Arči, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 ABS šou
23.00 Plavi čelik, igrani film
02.00 City Hype
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.15 Zdrav i prav
13.00 Vrata do vrata, serija
14.10 Velikani
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
16.30 Uključenje u program TV Informera
18.10 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Lepota slovačkog jezika
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Zdravlje nacije
22.35 Lice nacije
23.45 Noćni program
24 KITCHEN
12.00 Kuvaj kao Italijan
13.00 Eva Longorija: U potrazi za Francuskom
14.00 Rik Stajn: Kornvol
14.40 Rik Stajn: Kornvol
16.20 Markus na Mediteranu: Majorka
16.50 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalovi pravovremeni recepti
19.00 Kuvaj kao Italijan
20.00 Džudi Lav
STAR LIFE
06.00 Darma i Greg
07.35 911. Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Igra slučaja
18.00 Telo je dokaz
19.00 911. Teksas
20.00 911. Teksas
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911. Nešvil
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
07.30 Teška bolest, igrani film
09.55 Aladin 2, film
11.30 Pinokio, film
13.30 Čudesna panorama, igrani film
15.10 Lanac osvete, igrani film
16.55 Teška bolest, igrani film
18.50 Batler, film
21.00 Truman, film
22.45 Najbolje od njih, igrani film
00.40 Izgubljena reka, igrani film
02.15 Mainstream, igrani film
03.50 Gabrijel, igrani film
SUPERSTAR
07.45 Krunska 11, domaća igrana serija
08.40 Krunska 11, domaća igrana serija
09.35 Novih 48 sati, igrani film
11.25 Džumandži, igrani film
13.20 Beli lavovi, domaći film
15.00 Kolo sreće, igrani film
17.00 Autobus 657, igrani film
18.40 Top gan Maverik, igrani film
21.00 Krunska 11, domaća igrana serija
22.00 Sat i po do smrti, igrani film
23.40 Legenda o strasti, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Moj lični rat, igrani film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
12.00 Na terapiji
12.55 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Samac u braku, igrana serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Ceca šou
23.55 Scena
00.15 Jedini izlaz, igrana serija
01.10 Debeli i mršavi, igrani film
02.45 Ceca šou
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Prozori Balkana
11.00 Puls planete
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Signal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek 4
22.30 Kadrovi vremena: USA Originals
23.30 Top story evening
