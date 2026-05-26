00.00 Prva

Ezra

Stendap komičar Maks Bernal i njegov 11-godišnji autistični sin Ezra kreću na putovanje automobilom u ovom živopisnom portretu porodice koja pokušava da shvati kako da razumeju jedni druge. Nakon što su se njegova karijera i brak nedavno raspali, Maks živi sa svojim ocem Stenom i duboko je u sukobu sa svojom uskoro bivšom ženom Dženom oko toga kako treba da pristupe posebnim potrebama njihovog sina. Kada Ezru izbace iz još jedne škole, Maks donosi kontroverznu odluku da uzme Ezru usred noći, započinjući putovanje širom zemlje. Uloge: Bobi Kanavale, Vilijam Ficdžerald, Robert de Niro, Rouz Bern.

22.15 B92

U zemlji svetaca i grešnika

Radnja filma smeštena je u 1970-e godine i prati Finbara Marfija, tek penzionisanog plaćenika koji očajnički želi da svoju prošlost ostavi iza sebe. Finbar vodi miran život u primorskom gradu Glen Kolm Silu, daleko od političkog nasilja koje muči ostatak zemlje. Ali kada zlokobna grupa terorista stigne u njegovo mesto, predvođena nemilosrdnom ženom po imenu Diran, Finbar nema drugog izbora nego da se upusti u opaku igru mačke i miša, birajući između otkrivanja svog tajnog identiteta i bezbednosti svojih prijatelja i komšija. Uloge: Lijam Nison, Kiran Hinds.

22.05 RTS2

Tragovi crne devojke

„Tragovi crne devojke“ je jugoslovenski film iz 1972. godine. Režirao ga je Zdravko Randić, a scenario su pisali Dragoljub Ivkov i Živojin Pavlović. RTS će u utorak, 26. maja u 22.05 na Prvom programu emitovati digitalno resturiranu verziju. Železničar doživi ljubavnu noć sa prostitutkom s periferije grada. Zatim počinju zajednički život, ali ubrzo ona odlazi od njega. Očajan i ostavljen, pokušava da je nađe padajući sve niže u talog periferije. I kada je naizgled vreme učinilo svoje, ona se pojavljuje… Uloge: Velimir Bata Živojinović, Pavle Vuisić, Boris Dvornik, Neda Spasojević, Ružica Sokić, Dragomir Felba...