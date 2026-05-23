RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

10.55 Na večeri kod

12.00 Dnevnik

12.25 Portreti epoha

12.55 Rodoslavci

13.20 Novi početak,r.

14.25 Vesti

14.45 TV lica… kao sav normalan svet

15.35 Vesti

15.40 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

16.35 Derviš i smrt, film

18.30 Kvadratura kruga

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

21.00 Superpotera, kviz

22.00 Sent-Egziperi, film

23.45 Vesti

23.55 Noć lova, film

01.35 Kvadratura kruga

02.00 Dnevnik

02.30 Šarenica

Najava

Derviš i smrt 16.35 RTS1

Starešinu islamskog reda derviša duboko porazi hapšenje i pogubljenje nevinog brata. Uloge: Voja Mirić, Velimir Bata Živojinović, Boris Dvornik, Olivera Katarina.

RTS2

06.05 Verski kalendar

06.15 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica

08.00 Poletarac

08.30 Porodica u divljini

08.50 Na slovo na slovo

09.20 Pustolov (2007)

09.50 Dobro je, dobro je znati:..

10.30 Arhiv.doc

11.30 Magazin Srbija na vezi

12.30 Dozvolite…

13.00 Nas je 10%

13.35 Studio znanja

14.30 Ekologeri

14.55 Eko perspektive

15.25 Velika iluzija

15.55 Reparacija, film

17.55 Fudbal (ž): Liga šampiona, finale, Barselona – Lion, prenos

19.50 Treniraj budi zdrav

20.25 Žene u sportu

21.10 90 godina Narodnog orkestra RTS – Koncert u MTS dvorani

22.05 Na nišanu, serija

22.50 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih klasičnih drama „Smrtonosna motoristika“

01.00 Koncert Teksas flood – Tražim ljude kao ja

02.20 Fudbal (ž): Liga šampiona, finale, Barselona – Lion, r.

Najava

TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih klasičnih drama „Smrtonosna motoristika“ 22.50 RTS2

Radnja predstave odvija u ginekološkoj klinici, gde se ženski likovi, svedeni na mentalitetske tipove, sudaraju sa brutalnošću namernog pobačaja, kao oblika životne rutine.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove zvezde, muzički program

00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik

06.25 Ekskluziv

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić

14.30 Galileo

15.15 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti, informativni program

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Zvezde Granda, muzički program

01.15 Ekskluziv

01.45 Glam i Drama

02.30 Pobednik, kviz

03.00 Eksploziv

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Žikina Šarenica 12.00 Prva

Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija su na programu svake subote. Ovaj serijal spaja generacije, čuva tradiciju, ali i otvara vrata novim idejama i talentima.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, domaća igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji, autor i voditelj Živorad Nikolić

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Šetnja sa lavom, domaća igrana serija

20.00 Majstor i šampita, domaći film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Kuhinja, serija

02.00 Hotel Balkan, igrana serija

Najava

Šetnja sa lavom 19.00 B92

Serija se bavi stradanjem stvaralaca i svih onih, u svim vremenima, koji su iskreno tragali za istinom. Uloge: Anđelka Prpić, Andrija Kuzmanović...

STB

07.07 Inovacija za početnike

07.35 Nepoznate priče prirode

09.05 Pravi jutarnji program

13.07 Zdravlje i vi

14.10 Biljana za vas

15.40 TV Šopingmanija

16.10 Profil

17.25 Subotom u 5

19.30 TV Šopingmanija

20.00 Vesti

20.10 Srpski spomenici

20.35 Čuvajmo svoje

21.00 Vesti

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.00 Vesti

22.10 TV Šopingmanija

22.25 Subotom u 5

23.50 TV Šopingmanija

00.25 Noćni progam

Najava

Inovacija za početnike 07.07 STB

Kako inovacije menjaju svet u kom živimo, u čemu je razlika između inovacije i izuma, kako inovativne ideje postaju unosan posao?

RTV1

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

11.00 Signali

12.05 Akademac

12.30 Srcem kroz Srbiju

13.15 Koncert kod RTV sata

13.45 Moja priča

14.15 Petkazanje

15.10 Dodati život godinama

15.20 Noć u starom Meksiku, film

17.00 TV dnevnik

17.30 Tri note

18.00 Čari ribolova

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 Sećanja, film

21.35 Doku. program

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.25 Grad bez pravila, serija

00.09 Moja priča

00.34 Tri note

00.59 Sa druge strane

01.24 Koncert kod RTV sata

Najava

Noć u starom Meksiku 15.20 RTV1

Prisiljen da napusti svoj ranč i zemlju, Red Bovi odbija da se prepusti starosti, uskače u svoj kadilak i kreće ka Meksiku. Uloge: Robert Duval, Džeremi Irvin.

RTV Pančevo

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.00 Velike vesti

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.40 Film

00.00 Noćni program

Najava

Vrata do vrata 18.00 Pančevo

U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

09.00 Novi život

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Ljubavne priče

14.00 Telemaster

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Žena, serija

18.23 Crvene ruže, serija

19.05 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.25 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

07.25 Krunska 11, domaća igrana serija

08.20 Majstor i šampita, domaći igrani film

09.50 Biće bolje, domaći igrani film

11.20 Žive rane, igrani film

13.10 Čovek iz senke, igrani film

14.50 Prisiljen da ubije, igrani film

16.35 Čuvar, igrani film

18.15 Dugo na nišanu, igrani film

19.55 Sumpor, domaća igrana serija

21.00 Sumpor, domaća igrana serija

22.05 Maćeha, igrani film

00.15 Dosije Pelikan, igrani film

Najava

Dugo na nišanu 18.15 Superstar

Radniku obezbeđenja tržnog centra, ujedno bivšem saveznom agentu, ukršta se put sa čovekom jednog narko-bosa, pošto spase ženu od opasnosti.

Prva Plus

05.45 Hotel, igrana serija

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Hotel, serija

10.40 Andrija i Anđelka, serija

11.40 Popadija, serija

16.15 Hotel, igrana serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Tragovi u snegu, igrani film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

05.45 Debeli i mršavi, igrani film

07.30 Jutro na Blic

10.30 Ljubi, ljubi al’ glavu ne gubi, igrani film

12.15 Mali svet, film

14.00 Metar moga sela

14.35 Na terapiji

15.35 Scena

15.55 Šou Stoperka - Goca Tržan

17.45 Metar moga sela

18.20 Kad lišće pada, igrana serija

23.00 Četvrti čovek, igrani film

00.50 Balkanskom ulicom

UNA TV

08.15 Apsolutnih 100, domaći film

10.10 Sedam i po, domaći film

12.15 Usekovanje, domaća serija

13.00 Una vesti

13.05 Baš kao Bekam, film

15.05 SportUna

16.05 Dođi na trojku: Milan Gurović

16.45 Mućke, serija

17.30 Jedno pitanje

18.30 Una dan

19.00 Je l’ boli umreti, doku. film

20.15 Mali Budo, film

22.15 Ekipa, serija

23.10 Čarlijevi anđeli, igrani film

HYPE TV

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.00 Mobil auto

11.00 Bumerang, igrani film

13.00 Hype zvezde

15.00 Podcast: Sada i ovde

17.00 Mi nismo anđeli, igrani film

19.00 Alapače, igrana serija

19.30 Alapače, igrana serija

20.00 Hype zvezde

22.30 Pretres, autor i voditelj: Stefan Usiljanin

Cinemania

11.00 Zveri južnih divljina, film

12.30 Mali traktor Fergi 1, film

13.45 Jahači pravde, igrani film

15.40 Porodica Džouns, film

17.15 Plivanje s muškarcima, igrani film

18.50 Dvanaesti čovek, film

21.00 Priča nad pričama, film

23.10 Plagijator, film

00.50 Korporacijske životinje, igrani film

02.15 Pali anđeli, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.15 Kadrovi vremena

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.30 Stav dana

14.10 Perspektiva

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.30 Stav regiona Podgorica

19.00 Stav nedelje

19.30 Stav dana

20.00 Presek plus

21.00 Puls planete

22.00 Sinteza

23.00 Top story

24 kitchen

12.00 Džejmijeve povoljne gozbe

13.00 Tur de Fred: Severna Irska

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

15.00 Džejmi Oliver: Autom kroz Ameriku

16.00 Roštiljska turneja sa Primožem

17.00 Sofi Grigson

18.00 Kraljica čokolade

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Luk Nuen: Vijetnam

Star Movies

00.45 Ritam ludila, igrani film

03.00 Pravednik, igrani film

05.05 Orvil: Novi horizonti, film

06.00 Orvil: Novi horizonti, film

07.10 Stric Bak, film

09.15 Jesmo li gotovi?, film

11.20 Specijalci, film

13.35 Alvin i veverice, igrani film

15.30 Knjiga uspomena, igrani film

17.25 xXx, igrani film

20.00 Čitač, igrani film

22.35 Svi kraljevi ljudi, igrani film

Star Life

06.45 Elsbet

12.05 Čuvajući Tesu, igrani film

13.45 Ljubavni život

14.20 8 jednostavnih pravila

16.10 8 jednostavnih pravila

16.35 8 jednostavnih pravila

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

19.00 Očajne domaćice

20.00 50 prvih poljubaca, igrani film

22.10 911

23.05 911