RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
10.55 Na večeri kod
12.00 Dnevnik
12.25 Portreti epoha
12.55 Rodoslavci
13.20 Novi početak,r.
14.25 Vesti
14.45 TV lica… kao sav normalan svet
15.35 Vesti
15.40 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
16.35 Derviš i smrt, film
18.30 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
21.00 Superpotera, kviz
22.00 Sent-Egziperi, film
23.45 Vesti
23.55 Noć lova, film
01.35 Kvadratura kruga
02.00 Dnevnik
02.30 Šarenica
Najava
Derviš i smrt 16.35 RTS1
Starešinu islamskog reda derviša duboko porazi hapšenje i pogubljenje nevinog brata. Uloge: Voja Mirić, Velimir Bata Živojinović, Boris Dvornik, Olivera Katarina.
RTS2
06.05 Verski kalendar
06.15 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.30 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica
08.00 Poletarac
08.30 Porodica u divljini
08.50 Na slovo na slovo
09.20 Pustolov (2007)
09.50 Dobro je, dobro je znati:..
10.30 Arhiv.doc
11.30 Magazin Srbija na vezi
12.30 Dozvolite…
13.00 Nas je 10%
13.35 Studio znanja
14.30 Ekologeri
14.55 Eko perspektive
15.25 Velika iluzija
15.55 Reparacija, film
17.55 Fudbal (ž): Liga šampiona, finale, Barselona – Lion, prenos
19.50 Treniraj budi zdrav
20.25 Žene u sportu
21.10 90 godina Narodnog orkestra RTS – Koncert u MTS dvorani
22.05 Na nišanu, serija
22.50 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih klasičnih drama „Smrtonosna motoristika“
01.00 Koncert Teksas flood – Tražim ljude kao ja
02.20 Fudbal (ž): Liga šampiona, finale, Barselona – Lion, r.
Najava
TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih klasičnih drama „Smrtonosna motoristika“ 22.50 RTS2
Radnja predstave odvija u ginekološkoj klinici, gde se ženski likovi, svedeni na mentalitetske tipove, sudaraju sa brutalnošću namernog pobačaja, kao oblika životne rutine.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove zvezde, muzički program
00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik
06.25 Ekskluziv
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić
14.30 Galileo
15.15 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informativni program
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Zvezde Granda, muzički program
01.15 Ekskluziv
01.45 Glam i Drama
02.30 Pobednik, kviz
03.00 Eksploziv
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Žikina Šarenica 12.00 Prva
Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija su na programu svake subote. Ovaj serijal spaja generacije, čuva tradiciju, ali i otvara vrata novim idejama i talentima.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, domaća igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji, autor i voditelj Živorad Nikolić
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Šetnja sa lavom, domaća igrana serija
20.00 Majstor i šampita, domaći film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Kuhinja, serija
02.00 Hotel Balkan, igrana serija
Najava
Šetnja sa lavom 19.00 B92
Serija se bavi stradanjem stvaralaca i svih onih, u svim vremenima, koji su iskreno tragali za istinom. Uloge: Anđelka Prpić, Andrija Kuzmanović...
STB
07.07 Inovacija za početnike
07.35 Nepoznate priče prirode
09.05 Pravi jutarnji program
13.07 Zdravlje i vi
14.10 Biljana za vas
15.40 TV Šopingmanija
16.10 Profil
17.25 Subotom u 5
19.30 TV Šopingmanija
20.00 Vesti
20.10 Srpski spomenici
20.35 Čuvajmo svoje
21.00 Vesti
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.00 Vesti
22.10 TV Šopingmanija
22.25 Subotom u 5
23.50 TV Šopingmanija
00.25 Noćni progam
Najava
Inovacija za početnike 07.07 STB
Kako inovacije menjaju svet u kom živimo, u čemu je razlika između inovacije i izuma, kako inovativne ideje postaju unosan posao?
RTV1
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
11.00 Signali
12.05 Akademac
12.30 Srcem kroz Srbiju
13.15 Koncert kod RTV sata
13.45 Moja priča
14.15 Petkazanje
15.10 Dodati život godinama
15.20 Noć u starom Meksiku, film
17.00 TV dnevnik
17.30 Tri note
18.00 Čari ribolova
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 Sećanja, film
21.35 Doku. program
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.25 Grad bez pravila, serija
00.09 Moja priča
00.34 Tri note
00.59 Sa druge strane
01.24 Koncert kod RTV sata
Najava
Noć u starom Meksiku 15.20 RTV1
Prisiljen da napusti svoj ranč i zemlju, Red Bovi odbija da se prepusti starosti, uskače u svoj kadilak i kreće ka Meksiku. Uloge: Robert Duval, Džeremi Irvin.
RTV Pančevo
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.00 Velike vesti
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.40 Film
00.00 Noćni program
Najava
Vrata do vrata 18.00 Pančevo
U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
09.00 Novi život
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Ljubavne priče
14.00 Telemaster
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Žena, serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.05 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.25 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
07.25 Krunska 11, domaća igrana serija
08.20 Majstor i šampita, domaći igrani film
09.50 Biće bolje, domaći igrani film
11.20 Žive rane, igrani film
13.10 Čovek iz senke, igrani film
14.50 Prisiljen da ubije, igrani film
16.35 Čuvar, igrani film
18.15 Dugo na nišanu, igrani film
19.55 Sumpor, domaća igrana serija
21.00 Sumpor, domaća igrana serija
22.05 Maćeha, igrani film
00.15 Dosije Pelikan, igrani film
Najava
Dugo na nišanu 18.15 Superstar
Radniku obezbeđenja tržnog centra, ujedno bivšem saveznom agentu, ukršta se put sa čovekom jednog narko-bosa, pošto spase ženu od opasnosti.
Prva Plus
05.45 Hotel, igrana serija
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Hotel, serija
10.40 Andrija i Anđelka, serija
11.40 Popadija, serija
16.15 Hotel, igrana serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Tragovi u snegu, igrani film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
05.45 Debeli i mršavi, igrani film
07.30 Jutro na Blic
10.30 Ljubi, ljubi al’ glavu ne gubi, igrani film
12.15 Mali svet, film
14.00 Metar moga sela
14.35 Na terapiji
15.35 Scena
15.55 Šou Stoperka - Goca Tržan
17.45 Metar moga sela
18.20 Kad lišće pada, igrana serija
23.00 Četvrti čovek, igrani film
00.50 Balkanskom ulicom
UNA TV
08.15 Apsolutnih 100, domaći film
10.10 Sedam i po, domaći film
12.15 Usekovanje, domaća serija
13.00 Una vesti
13.05 Baš kao Bekam, film
15.05 SportUna
16.05 Dođi na trojku: Milan Gurović
16.45 Mućke, serija
17.30 Jedno pitanje
18.30 Una dan
19.00 Je l’ boli umreti, doku. film
20.15 Mali Budo, film
22.15 Ekipa, serija
23.10 Čarlijevi anđeli, igrani film
HYPE TV
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.00 Mobil auto
11.00 Bumerang, igrani film
13.00 Hype zvezde
15.00 Podcast: Sada i ovde
17.00 Mi nismo anđeli, igrani film
19.00 Alapače, igrana serija
19.30 Alapače, igrana serija
20.00 Hype zvezde
22.30 Pretres, autor i voditelj: Stefan Usiljanin
Cinemania
11.00 Zveri južnih divljina, film
12.30 Mali traktor Fergi 1, film
13.45 Jahači pravde, igrani film
15.40 Porodica Džouns, film
17.15 Plivanje s muškarcima, igrani film
18.50 Dvanaesti čovek, film
21.00 Priča nad pričama, film
23.10 Plagijator, film
00.50 Korporacijske životinje, igrani film
02.15 Pali anđeli, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.15 Kadrovi vremena
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.30 Stav regiona Podgorica
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
22.00 Sinteza
23.00 Top story
24 kitchen
12.00 Džejmijeve povoljne gozbe
13.00 Tur de Fred: Severna Irska
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
15.00 Džejmi Oliver: Autom kroz Ameriku
16.00 Roštiljska turneja sa Primožem
17.00 Sofi Grigson
18.00 Kraljica čokolade
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Luk Nuen: Vijetnam
Star Movies
00.45 Ritam ludila, igrani film
03.00 Pravednik, igrani film
05.05 Orvil: Novi horizonti, film
06.00 Orvil: Novi horizonti, film
07.10 Stric Bak, film
09.15 Jesmo li gotovi?, film
11.20 Specijalci, film
13.35 Alvin i veverice, igrani film
15.30 Knjiga uspomena, igrani film
17.25 xXx, igrani film
20.00 Čitač, igrani film
22.35 Svi kraljevi ljudi, igrani film
Star Life
06.45 Elsbet
12.05 Čuvajući Tesu, igrani film
13.45 Ljubavni život
14.20 8 jednostavnih pravila
16.10 8 jednostavnih pravila
16.35 8 jednostavnih pravila
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 50 prvih poljubaca, igrani film
22.10 911
23.05 911
Komentari (0)