RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Na putu za Montevideo, igrana serija

11.55 Eko minijature

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Lov i ribolov

13.50 Jedan dan

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Greh njene majke, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Greh njene majke, igrana serija

21.00 Potera, kviz

22.05 Na večeri kod

23.05 Dnevnik

23.30 Kulturni dnevnik

23.45 Jugozapadno od Sonore, film

01.30 Jedan dan

02.35 Dnevnik

03.10 Lov i ribolov

Najava

Jugozapadno od Sonore 23.45 RTS1

Čovek pokušava da povrati konja kojeg mu je ukrao meksički bandit. Met Flečer, lovac na bizone, izložen je ponižavanju od strane bandita, generala Čuja Medine. Kada mu bandit ukrade konja, Met kreće da izmiri račune i u završnom obračunu sam se suprotstavlja čitavoj bandi. Uloge: Marlon Brando, Andžanet Komer, Džon Sakson

RTS2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Plava ptica

08.25 Na slovo na slovo

08.55 Majmunoljupci

09.00 Kućica na drvetu

09.05 Šumske zavrzlame

09.20 Daj mi krila jedan krug

09.55 Radoznalci

10.10 Jezičke nedoumice

10.15 Može i drugačije

10.30 Anin svet

10.45 U susret snovima

11.20 Život sa muzikom

11.50 Nauka 2026

12.20 Hemija za sve

12.30 E-TV

12.55 Nas je 10%

13.30 Rumena Bužarevska

14.00 Bitka za planetu majmuna, film

15.35 Ženski raj, serija

16.20 Stigni me ako znaš

17.10 Život sa muzikom: Svetlana Stević

17.50 Barkod

18.10 Andre Riju – Dobro došli u moj svet

18.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.00 Gorka osveta , serija

19.55 Vaterpolo: Plej of, finale 2, Novi Beograd – Radnički, prenos

21.10 Ženski raj, serija

22.00 Metamorfoze: Vida Ognjenović

22.25 Jeloustoun, serija

23.10 Parazit, film

01.30 Denis Macujev i Simfonijski orkestar RTS – S. Rahmanjinov – Koncert za klavir i orkestar br. 3

02.10 Gorka osveta , serija

03.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.05 Vaterpolo: Plej of, finale 2, Novi Beograd – Radnički

Najava

Parazit 23.10 RTS2

Crna komedija smeštena u savremeno doba Južne Koreje ispituje ogromne klasne razlike građana Seula i bez mnogo napora premešta sam tok priče iz komičnih scena ka napetom trileru, živo prikazujući trenutke očaja savremenog kapitalizma. Radnja filma prati porodicu Kim koja živi u sirotinjskom podrumskom stanu u Seulu. Majka, otac i dvoje odrasle dece nemaju posao i snalaze se kako znaju. Rade jednokratne posliće, račune ne plaćaju, pa su im telefoni isključeni, jure besplatni vajfaj komšija, a prozor im gleda na uličicu u kojoj uriniraju pijanci...

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka

Najava

Odbačena 21.15 Pink

Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Ćirilica Milomira Marića

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Glam i Drama

00.50 Ekskluziv

01.15 Eksploziv

01.45 Nećete verovati

02.15 Igra sudbine: trast i osveta, igrana serija

03.00 Pobednik

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Pogodi cenu tačno 19.00 Prva

Ono što ovaj kviz izdvaja od ostalih je činjenica da vam u njemu treba i znanja i sreće. U kvizu koji će zaokupiti celu porodicu važno je da znate cene.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Horizont stvarnosti

10.30 Želim da ti kažem

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, domaća igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Cinkaroš, igrani fim

00.15 Teorije zavera

02.15 7 dana: Horizont stvarnosti

03.15 Štoperica, kviz

03.45 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

48 sati svadba 20.05 B92

Ovonedeljni junaci emisije "48 sati svadba" su Aleksandra i Nemanja iz Nadalja. Nemanja je muzičar i klavijaturista, dok je Aleksandra trenutno posvećena najvažnijoj ulozi – ulozi mame njihovog malog Relje. Njihova priča donosi toplinu porodičnog doma, mnogo smeha, emocija i trenutke koji pokazuju koliko su ljubav i zajedništvo važni. Ova epizoda vodi nas i na ženski fudbalski turnir, gde igra Aleksandrina sestra Jovana – upravo na mestu gde su Aleksandra i Nemanja imali svoj prvi dejt. Stare uspomene, porodični duh i navijanje sa tribina pretvaraju ovu priču u pravu emotivnu avanturu. Ali ni ovoga puta neće proći bez izazova za našeg voditelja Mikija Đuričića. Kako će se snaći u pravljenju otiska od gipsa? Da li će Jovanin tim uspeti da odnese pobedu? I može li jedna mala porodica pokazati koliko ljubav može da bude velika? Sve to i još mnogo više saznaćete u novom izdanju emisije „48 sati svadba“ ovog ponedeljka i utorka od 20.05 na televiziji B92.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 TV prodaja Telestar

13.15 Provodažjie

14.00 Telemaster

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

20.55 Ćirilica

23.00 Žena, serija

23.43 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.14 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Ćirilica 20.55 Happy

Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Mahalske priče - gost: Ilma Karahmet

09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Kako sam sistematski uništen od idiota, igrani film

13.00 City Hype

14.00 (NE) dokazani - Milica Đerović

15.00 Chit chat gost: Ioanna Batsialou

16.00 Uzrok smrti ne pominjati, igrani film

17.30 Život uživo - Terapija zvukom

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 ABS šou

21.30 Ko si kad ne gleda niko - gost: Vehid Tulek

22.00 Opa Šou - gosti: Šeki Turković, Dr. Katarina Vlašković, Anđela Kaličanin i Nikolina Budiša

23.30 Tajna starog tavana, igrani film

01.05 Bos il’ hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

06.35 Makedonski ubavini

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.15 Agroinfo

13.00 Vrata do vrata, serija

14.10 Podvizi

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.10 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bugarske ruže

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 TV atelje

21.30 Sportsko oko

22.35 Noćni program

24 KITCHEN

12.00 Kuvaj kao Italijan

13.00 Džejmijeve povoljne gozbe

14.00 Rik Stajn: Kornvol

15.20 Veliki izazov Džejmija Olivera: Nova knjiga recepata

16.50 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalovi pravovremeni recepti

19.00 Kuvaj kao Italijan

20.00 Džudi Lav: Kulinarsko krstarenje

STAR LIFE

06.00 Darma i Greg

07.35 911. Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Dankinja, film

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

15.45 Darma i Greg

16.10 Darma i Greg

16.40 Darma i Greg

17.05 Igra slučaja

18.00 Telo je dokaz

19.00 911. Teksas

20.00 911. Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Elsbet

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

07.15 Priča nad pričama, film

10.40 Mali traktor Fergi 2, film

12.05 Mali traktor Fergi 3, film

13.20 Kraljev govor, igrani film

15.15 Ponovno okupljanje, film

17.15 Plan B, film

19.15 Presuda, film

21.00 Starac i pištolj, igrani film

22.30 Golem iz Lajmhausa, igrani film

00.15 Izgubljeni autoput, film

02.25 Čanking ekspres, film

SUPERSTAR

07.50 Sumpor, domaća igrana serija

08.55 Sumpor, domaća igrana serija

09.55 Sumpor, domaća igrana serija

10.55 Sumpor, domaća igrana serija

12.00 Hari Poter i relikvije smrti 1 deo, igrani film

14.35 48 sati, igrani film

16.15 Plen, igrani film

18.25 Paklene ulice 9, igrani film

21.00 Krunska 11, domaća igrana serija

22.00 Poslednja patrola, igrani film

23.45 Bes, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Predgrađe, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.05 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Nije srpski ćutati

12.50 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Samac u braku, igrana serija

20.30 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.25 Scena

23.45 Jedini izlaz, igrana serija

00.35 Mali svet, igrani film

02.00 Podkast: Životna priča

02.55 Metar moga sela

03.25 Jedini izlaz, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Kadrovi vremena: Dekade

11.00 Presek plus

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 GrađaNIN

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Proces

23:00 Kadrovi vremena: USA Originals

23.30 Top story evening