22.15 B92

Noćne hronike

Svake noći, dok grad spava, ekipe naoružane brzim automobilima, skupim kamerama i policijskim radio stanicama kruže područjem Los Anđelesa u potrazi za pričama. Ti slobodnjaci, poznati kao noćni hroničari, idu u lov na sudare, požare, ubistva i ostale nezgode i nesreće u nadi da će prodati reportaže lokalnim TV stanicama. Poput kuglice flipera jure s jednog mesta zločina na drugo, motivisani jednačinom koja pretvara kriminal i žrtve u dolare i cente. I više nije tajna da danas krv prodaje vesti. Što brutalniji i što šokantniji događaj, to će više medijskog prostora dobiti. Shvatio je to i sociopata Lu Blum koji nakon bezuspešnog traženja posla odlučuje da postane freelance TV reporter koji prati najcrnje od svih hronika - one noćne. Ne bi u tome bilo ništa čudno da Lu na terenu ne počne da uzima stvari u svoje ruke s ciljem ostvarenja svoga američkog sna... Uloge: Džejk Gilenhal, Rene Ruso, Bil Pakston.

21.00 RTS1

Kralj Artur

400. godine n.e. Rimsko Carstvo širi se u Britaniju. Rimljani su zadivljeni ratničkim veštinama Sarmata koje poštede, s tim da moraju slati svoje sinove da petnaest godina služe u rimskoj konjici. Tek posle odsluženog vojnog roka ovi se vitezovi smeju vratiti kući. Kralj Artur i vitezovi Okruglog stola odlaze na svoju poslednju misiju pre puštanja na slobodu... Uloge: Klajv Oven, Stiven Dilejn, Kajra Najtli, Mads Mikelsen

00.00 Prva

Divno venčanje

Nastavak napete ljubavne priče po istoimenom romanu – između Ebi, devojke koja beži iz prošlosti, i Trevisa, lošeg dečka kojeg upoznaje na koledžu. U nastavku ove uzbudljive romanse saznajemo kako je Ebi, junakinja filma The Wonderful Doom, postala gospođa Medoks. Ljubitelji Ebi i Trevisove romanse dobiće odgovore na sva svoja pitanja o danu i noći njihovog venčanja u ovoj burnoj priči… Uloge: Dilan Sprous, Virdžinia Gardner, Oustin Nort, Smejuel Larsen.