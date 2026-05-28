Arena Premium 1

06.00  Fudbal Engleska liga: Sanderland – Čelsi

08.00  Fudbal Italijanska liga: Verona – Roma

10.00  Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Stari Grad

12.30  Košarka NBA G5: Njujork - Klivlend

15.30  Fudbal UEFA Liga Konferencija: Kristal palas - Rajo Valjekano, finale

18.00  Košarka VTB LIGA G7: UNICS - Zenit

20.00  Košarka ABA liga G3: Dubai - Budućnost

22.30  Košarka Grčka liga G1: Panatinaikos - PAOK, PF1

02.00  Hokej NHL G5: Kolorado avalanči - Vegas golden najtsi

 

Arena Premium 2

08.00  Košarka Španska liga: Saragosa – Valensija

10.00  Košarka Španska liga: Huventud – Unikaha

12.00  Košarka NBA dejli

12.30  Košarka Turska liga G1: Fenerbahče - Erokspor

14.30  Košarka Evroliga: Final 4, finale

17.00  Košarka: Panatinaikos - PAOK, PF1

19.30  Košarka Turska liga G2: Galatasaraj - Bešiktaš

21.30  Košarka NBA G5: Njujork - Klivlend

00.00  Fudbal Kopa libertadores: Palmeiras – Junior

02.30  Fudbal: Boka Juniors - Universidad Katolika

 

Eurosport 1

04.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 17

07.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

08.30  Konjički sport: Grend Slem, Ahen, Skakanje

09.30  Triatlon: PTO Tour, Pamplona

10.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Nove Mesto, XC Olympic, Elite, muškarci

11.00  Magazin: Biciklizam

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 17

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 18

17.45  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

19.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

20.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

23.30  Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge