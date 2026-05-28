Arena Premium 1
06.00 Fudbal Engleska liga: Sanderland – Čelsi
08.00 Fudbal Italijanska liga: Verona – Roma
10.00 Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Stari Grad
12.30 Košarka NBA G5: Njujork - Klivlend
15.30 Fudbal UEFA Liga Konferencija: Kristal palas - Rajo Valjekano, finale
18.00 Košarka VTB LIGA G7: UNICS - Zenit
20.00 Košarka ABA liga G3: Dubai - Budućnost
22.30 Košarka Grčka liga G1: Panatinaikos - PAOK, PF1
02.00 Hokej NHL G5: Kolorado avalanči - Vegas golden najtsi
Arena Premium 2
08.00 Košarka Španska liga: Saragosa – Valensija
10.00 Košarka Španska liga: Huventud – Unikaha
12.00 Košarka NBA dejli
12.30 Košarka Turska liga G1: Fenerbahče - Erokspor
14.30 Košarka Evroliga: Final 4, finale
17.00 Košarka: Panatinaikos - PAOK, PF1
19.30 Košarka Turska liga G2: Galatasaraj - Bešiktaš
21.30 Košarka NBA G5: Njujork - Klivlend
00.00 Fudbal Kopa libertadores: Palmeiras – Junior
02.30 Fudbal: Boka Juniors - Universidad Katolika
Eurosport 1
04.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 17
07.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
08.30 Konjički sport: Grend Slem, Ahen, Skakanje
09.30 Triatlon: PTO Tour, Pamplona
10.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Nove Mesto, XC Olympic, Elite, muškarci
11.00 Magazin: Biciklizam
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 17
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 18
17.45 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
19.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
20.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
23.30 Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge
