RTS1

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Znanje imanje

12.00 Dnevnik

12.25 Vreme, stanje na putevima

12.40 Veterinarska misija

13.05 Sat

13.55 Superpotera, kviz

14.55 Gastronomad

15.15 Vesti

15.25 Kuhinja moga kraja

16.25 Vesti

16.30 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

17.25 Branilac

18.25 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

21.00 Ja volim Srbiju

22.30 Jeloustoun, serija

23.15 Dnevnik

23.35 Velika iluzija

00.10 Sat

00.55 Šarenica

02.40 Dnevnik 2

03.10 Sasvim prirodno

03.40 Kuhinja moga kraja

04.30 Gastronomad

Najava

Zvaćeš se Varvara 20.05 RTS1

U poslednjoj dvanaestoj epizodi serije “Zvaćeš se Varvara” bekstvo i slučajni susret spajaju dve devojke koje tek tada shvataju da ih povezuje ista rana. Njihovo putovanje vodi ka mestu koje obe vide kao mogući novi početak. Dok policija zatvara jedan krug istrage, tragovi kriminala nestaju u vatri, brišući dokaze...

RTS2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)

08.35 Slagalica

09.00 Mali heroji

09.15 Jonas leti visoko

09.30 Portreti epoha

10.00 E-TV

10.30 Građanin

10.50 Rodoslavci (na znakovnom jeziku)

11.25 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

11.55 Basket 3x3: World cup, polufinale 1, prenos

12.25 Basket 3x3: World cup, polufinale 2, prenos

12.50 Romanipen

13.05 Istorija nauke

13.20 Eko minijature

13.25 Basket 3x3: World cup, finale, prenos

13.55 Od zlata jabuka

14.30 Verski mozaik Srbije

15.15 U susret snovima

15.45 Svetski – Dušan Mišević

16.20 Prevaspitani

16.40 Edu global

17.10 Mira Adanja Polak

17.40 TV teatar: Ciklus – mesec srpskih klasičnih drama – „Smrtonosna motoristika“

19.55 Rukomet (ž): Plej of, finale 2, Nais – Crvena zvezda, prenos

21.35 Volim klasiku

22.40 Na nišanu, serija

23.25 Noć lova, film

01.05 Maraton Bramsovih simfonija: Simfonija br. 3

01.50 Basket 3x3: World cup, polufinale 1 i 2

02.40 Basket 3x3: World cup, finale

03.05 Rukomet (ž): Plej of, finale 2, Nais – Crvena zvezda,

04.30 Eko minijature

Najava

Noć lova 23.25 RTS2

Ne sluteći ništa, jedna žena se usred noći zaustavi na udaljenoj benzinskoj pumpi i postaje meta snajperiste, sociopate koji želi osvetu. Da bi preživela, mora ne samo da izbegne njegove metke i bori se za život, već i da otkrije ko želi njenu smrt i zašto. Uloge: Kamil Rou, Džeremi Scipio, Džej Džon Biler

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

PRVA

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Galileo

12.45 Grand - specijal

14.45 Najbolji san, igrana serija

15.45 Najbolji san, igrana serija

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti, informativni program

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Nikad nije kasno, muzički program

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Radna akcija sa Tamarom

01.15 Nećete verovati

02.00 Eksploziv

02.30 Galielo

03.00 Na mestu zločina sa Mašanom

Najava

Eksploziv 18.55 Prva

Da li žena posle četrdesete rađa „prekasno“ ili društvo jednostavno ne može da prihvati da se pravila menjaju? U Srbiji je sve više žena koje prvo dete dobijaju onda kada su njihove majke možda već imale unuke. Nekada se tako jednostavno dogodi, nekada je to izbor. Karijera, potraga za partnerom, finansijska sigurnost, vantelesna oplodnja ili prosto odluka da se čeka pravi trenutak. Razlozi su različiti, ali reagovanje okoline često isto – „Zar sad?“, „Nije li kasno?“, „Ko će podizati dete?“... Da li biologija danas ima nove granice? Da li medicina menja prirodu roditeljstva? I zašto se žene koje rode kasnije češće pravdaju nego muškarci istih godina? Danas - priča o majčinstvu, godinama i društvu koje i dalje pokušava da odluči — kada je za ženu „pravo vreme“. U današnjem izdanju „Exploziva“ na Prvoj od 18.55 čućete priče žena koje su postale majke kasnije nego što je uobičajeno. Autorka emiosije Katarina Svrkota otvara pitanje koliko danas godine određuju životne izbore, a koliko ih određuju hrabrost, okolnosti i mogućnosti savremene medicine. Emisiju vodi Marija Vukićević.

B92

06.00 Štoperica, kviz

06.30 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, domća igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Misija Šapa

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Šetnja sa lavom, igrana serija

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Uzbuna

23.30 Kuhinja, serija

00.30 Kuhinja, serija

01.30 Hotel Balkan, igrana serija

Najava

Teorije zavera 20.00 B92

U novoj epizodi emisije „Teorije zavera“ tema je energija koja leči. Gosti Saše Borojevića su fascilator transformacijih procesa i trener iz oblasti ličnog razvoja i rasta Olivera Nardeli, inžinjer i istraživač Goran Marjanović i terapeutkinja Ćigong hilinga Valentina Šljivić. Emisija „Teorije zavera“ na programu televizije B92 je od 20.00.

STB

07.10 Zdravlje i vi

09.05 Pravi jutarnji program

12.05 TV Šopingmanija

14.10 Moja polisa

14.40 TV Šopingmanija

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

16.35 TV Šopingmanija

17.20 Srcem kroz Srbiju

18.10 Focus radio. Ritam nedelje

19.00 Vesti

19.22 Intervju dana

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Muške priče

22.10 Biljana za Vas

23.25 Focus radio

Najava

Biljana za Vas 21.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik

07.30 Bukvar pravoslavlja

08.00 Avanture Banetove Leteće gitare

08.25 Pitam se pitam

08.40 Deciklopedija

08.45 Preci a počeci

09.00 Filozof i ja

09.05 Ja sad znam a ti?

09.25 Iza poslednje tačke

09.33 Drugačiji razgovori o prirodi

09.50 Noć u starom Meksiku, igrani film

11.30 Pet za 5

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Agromozaik

13.00 Dodati život godinama

14.00 Prijatelji zauvek

15.00 Nedeljom

16.00 Tri note

16.30 Čari ribolova

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas

18.00 Grad bez pravila, igrana serija

18.44 TV šifonjer

19.00 Epizode, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Zločin u ledu, igrani film

21.46 TV šifonjer

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika

23.00 Grad bez pravila, igrana serija

23.45 Neizvesna bitka, igrani film

01.34 Zločin u ledu, igrani film

Najava

Zločin u ledu 20.05 RTV1

Ovaj film je zasnovan na događajima vezanim za najozloglašenijeg serijskog ubicu Aljakse, Roberta Hansena, uglednog porodičnog čoveka koji je više od 12 godina sistematski kidnapovao više od 24 žene i odveo ih u divljinu Aljakse i tamo ih lovio. Ali kada posvećeni policajac narednik Džek pronađe Sindi, jedinu Hansenovu preživelu žrtvu živu na ulici, ona postaje ključna u malo verovatnom partnerstvu koje konačno dovodi Hansena pred lice pravde. Uloge: Džon Kjuzak, Nikolas Kejdž, Vanesa Hadžens.

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Lepota slovačkog jezika

07.35 Bohemska rapsodija

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

14.00 TV atelje

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.00 Velike vesti

16.40 Film

18.00 Bezbednost na prvom mestu

18.35 Inforom

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 U centru pažnje

21.30 Kroz vihor vremena

22.35 Noćni program

Najava

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

09.00 Bolja zemlja

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.15 Ljubavne priče

14.00 Telemaster

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Novi život

23.00 Žena, serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.31 Porodične tajne, serija

01.12 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

Najava

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

06.45 Sumpor, domaća igrana serija

07.45 Sumpor, serija

08.45 Paklene ulice 4, igrani film

10.35 Paklene ulice 5, igrani film

12.50 Paklene ulice 6, igrani film

15.05 Paklene ulice 7, igrani film

17.30 Paklene ulice 8, igrani film

19.55 Sumpor, domaća igrana serija

21.00 Sumpor, domaća igrana serija

22.05 Ja u ljubav verujem, igrani film

00.15 Erin Brokovič, igrani film

Najava

Sumpor 19.55 Superstar

Godine 1882. Jelena Ilka Marković pokušala je da ubije kralja Milana Obrenovića u Sabornoj crkvi. Uloge:

Petar Strugar, Miloš Timotijević, Jana Ivanović...

Prva Plus

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Hotel, serija

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Tajna vinove loze, serija

17.05 Hotel, serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Legenda, film

01.10 Besa, igrana serija

02.00 Ubice mog oca, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Zabranjeno voće, serija

12.15 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela

14.45 Ceca šou

16.00 Balkanskom ulicom

17.45 Podkast: Životna priča

18.40 Naj od naj

19.00 Kad lišće pada, igrana serija

23.00 Biseri

23.50 Rođen da napravi pakao, igrani film

01.30 Balkanskom ulicom

UNA TV

06.05 Već viđeno, domaći film

07.55 Turneja, film

10.00 1 na 1, film

11.50 Očima deteta

12.10 Ekipa, serija

13.05 Iza maske, igrani film

15.05 Voda za slonove, film

17.15 Una intervju: Bilja Krstić

18.30 Una dan

19.00 Štafeta: Tiha sećanja i glasne emocije

19.30 Kordon, film

21.15 Ekipa, serija

22.10 Crni labud, film

00.15 Hitmen: Agent 47, igrani film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

12.00 Male stvari - Dr. Katarina Rakita, Milena Maša Lukač

13.00 Hype zvezde

15.00 Nedokazani

16.00 Chit chat gost: Ioanna Batsialou

17.00 Kako sam sistematski uništen od idiota, film

18.30 Ko si kad ne gleda niko

19.30 Alapače, serija

20.00 Hype zvezde

21.30 Nedelja, igrana serija

22.00 Džimi, sve je uz mene, igrani film

00.35 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

07.10 Dvanaesti čovek, film

10.40 Mali traktor Fergi 1, film

11.55 Mali traktor Fergi 2, film

13.20 Porodica Džouns, film

14.55 Kraljev govor, igrani film

16.50 Dvanaesti čovek, film

19.00 Plan B, film

21.00 Golem iz Lajmhausa, film

22.45 Priča nad pričama, film

00.55 Čanking ekspres, film

02.35 Korporacijske životinje, film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav nedelje

14.10 Razumno

15.30 Tražim reč

17.30 Stav region Skoplje

18.00 Presek

19.00 Portal

19.30 Stav regiona Sarajevo

20.00 Kadrovi vremena

21.00 Dijagnoza

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 David Skoko: Mesto za mene

13.00 Tur de Fred: Severna Irska

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

15.00 Džejmi Oliver: Autom kroz Ameriku

16.00 Roštiljska turneja sa Primožem

17.00 Na Šerifin način

18.00 Kraljica čokolade

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Luk Nuen: Vijetnam

Star Movies

05.35 Mladi Rok, igrana serija, igrani film

06.15 Nova godina u Njujorku, film

08.10 Jesmo li stigli?, igrani film

10.20 Solt, igrani film

12.25 Alvin i veverice 2, igrani film

14.20 Onaj koji šapuće konjima, igrani film

17.50 XXX 2, igrani film

20.00 Hvala na iskrenosti, igrani film

22.15 Igra kodova, igrani film

Star Life

06.45 Elsbet

09.25 911

10.15 911

11.10 911

12.05 50 prvih poljubaca, film

13.45 Ljubavni život

14.20 8 jednostavnih pravila

16.35 8 jednostavnih pravila

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

19.00 Očajne domaćice

20.00 Ljubav i drugi stimulansi, film

22.20 911

23.15 911