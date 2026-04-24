Prema navodima medija, majka je tužila ćerku i zeta tvrdeći da su je tajno snimali kamerom u zajedničkoj kuhinji, a zatim te snimke prosledili policiji. Ona smatra da joj je time povređeno pravo na privatnost.

Porodica je živela u istoj kući – ćerka i zet u prizemlju, dok je majka boravila na spratu. Iako joj je bilo dozvoljeno da koristi kuhinju i dnevni boravak, navodno nije bila obaveštena da je prostor pod video-nadzorom.

Kako je počeo spor?

Sve je eskaliralo kada je ćerka podnela krivičnu prijavu protiv majke, optužujući je za krađu novčića iz kuhinje. Kao dokaz, policiji – ali i svojoj sestri – dostavila je video snimke na kojima se vidi majka.

Niži sudovi su u početku presudili u korist ćerke. Viši regionalni sud u Celeu zaključio je u aprilu 2025. da nije prekršen zakon, pozivajući se na tzv. „izuzetak za domaćinstvo“. Prema tom pravilu, Opšta uredba o zaštiti podataka se ne primenjuje na aktivnosti koje su isključivo lične ili porodične prirode.

Sud je ocenio da je video-nadzor bio ograničen na privatni prostor, te da nema osnova za kršenje propisa.

Ključno pitanje: da li morate da obavestite ukućane?

Majka se, međutim, nije pomirila sa presudom i uložila je žalbu. Sada će konačnu reč dati Savezni sud u Karlsrueu.

Stručnjak za IT pravo, Niko Herting, ističe da je suština slučaja pitanje: da li vlasnik stana mora da obavesti posetioce – pa čak i članove porodice – da su pod video-nadzorom?

Za sada, kako kaže, ne postoji jasna sudska praksa o ovom pitanju.

Pravo na sopstvenu sliku i porodični odnosi

U Nemačkoj važi princip „prava na sopstvenu sliku“, koji svakom pojedincu daje kontrolu nad objavljivanjem njegovih fotografija i snimaka. Ipak, Viši regionalni sud u Celeu je odbio i ovaj argument, navodeći da majka nije imala vlasnička prava nad prostorijama u kojima je snimana.

Dodatno, sporno je i to što su snimci podeljeni sa drugom ćerkom. Postoje pravni presedani koji ukazuju na tzv. „zonu bez zaštite“ među bliskim članovima porodice, gde važe blaži standardi privatnosti nego u odnosu na treća lica.

Presuda koja može promeniti pravila

Odluka Saveznog suda pravde Nemačke, zakazana za 17. septembar, mogla bi imati širi značaj – ne samo za ovaj slučaj, već i za buduća pravila o video-nadzoru u privatnim domovima.

Ovaj slučaj otvara važno pitanje: gde se završava bezbednost doma, a počinje pravo na privatnost – čak i među najbližima?