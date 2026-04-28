RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
10.55 Koreni, igrana serija
11.55 Eko minijature
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Od zlata jabuka
13.45 Jedan dan
14.10 Sveto kraLjevstvo
15.05 Vesti
15.15 Ovo je Srbija
16.00 Ranjeni orao, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
18.55 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Ranjeni orao, igrana serija
21.05 Takovska 10
22.00 Žuta, film
23.25 Dnevnik
23.50 Kulturni dnevnik
00.05 Zakon mržnje, film
01.50 Od zlata jabuka
02.15 Dnevnik 2
02.50 Jedan dan
03.10 Oko/Oko magazin
03.40 Sveto kraLjevstvo
Najava
Zakon mržnje 00.05 RTS1
Početkom 20. veka u Arizoni, grupa zatvorenika pobegne tokom transporta. Jedan od njih je Zak Provo, polu-Indijanac, poslat u zatvor krajem 19. veka. Uloge: Čarlton Heston, Džejms Koburn, Barbara Herši
RTS2
06.20 Verski kalendar
06.30 Datum
06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.45 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča
07.30 Slagalica
08.00 Nebojša Čelik šou
08.25 Lola i Mila
08.30 Štrumpfovi
08.55 Ovako vas vidimo
09.10 Plava ptica u Češkoj
09.15 Važne stvari
09.30 Kaži mi tajnu
09.50 Đaci u velikom ratu
10.15 Iz života poznatih matematičara
10.45 Ekologeri
11.05 Eko minijature
11.10 Eko perspektive
11.35 Eko minijature
11.40 Beogradske oaze
12.15 Barkod
12.30 Drita
12.50 Kreativni distrikt
13.25 Velika iluzija
14.00 Operacija Napoleon, film
16.00 Ženski raj, serija
16.40 Znanje imanje
17.40 Trag
18.15 Utopija
18.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.55 Odbojka: Radnički – Vojvodina,Plej of, finale 1, prenos
21.00 Ženski raj, serija
21.45 Vavilon
22.15 Kliker za…: PromišLjanje života, Aleksandra Pavićević
22.50 Naučni portal
23.20 Na nišanu, serija
00.05 Muzika Sergeja Ivanovića Tanjejeva – Hor RTS
00.35 Odbojka: Plej of, Radnički – Vojvodina,Plej of, finale 1
02.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.20 Znanje imanje
03.15 Trag
03.45 Hemija razbija mitove
03.55 Vavilon
Najava
Kliker za..: promišljanje života: Aleksandra Pavićević 22.15 RTS2
U trećem delu emisije "Kliker... za promišljanje života" sa etnologom – antropologom Aleksandrom Pavićević razgovaramo o porodici, poeziji, muzici i duhovnosti. Priča o selu gde poslednjih godina provodi mnogo vremena, često je i priča o porodici, još jednoj važnoj temi koju istražuje Aleksandra Pavićević. Magistrirala je i doktorirala upravo na temi porodice i kao rezultat tog rada objavljene su knjige "Narodni i crkveni brak u srpskom seoskom društvu" i "Na udaru ideologija. Brak, porodica i polni moral u Srbiji u drugoj polovini 20. veka". Da li u ovom našem vremenu porodica ima snagu i značaj koje je imala nekada i kakve nam se perspektive otvaraju u trenutku velikih civilizacijskih promena? U manastiru Vraćevšnica, blagodareći sestrinstvu ove svetinje, razgovarale smo i o čežnji za Bogom koja je ključna u perspektivi Aleksandre Pavićević, ali i o potrebi da piše poeziju kao jednom od oblika te čežnje i potrage...
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić
00.00 Elita – žurka, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
U novom izdanju emisije Amidži šou autora i voditelja Ognjena Amidžića, publiku očekuje još jedno veče puno smeha, iskrenih ispovesti i ekskluzivnih priča koje će odjeknuti u regionu. Na čuvenom kauču ove nedelje sede neka od najaktuelnijih imena domaće scene – Breskvica, Maja Berović, Dejan Kostić i Magdalena Vračić, koji će bez zadrške govoriti o svojim karijerama, privatnom životu i temama koje intrigiraju javnost.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Hajde da se volimo, voditelji: Danijela Pantić i Zoran Pajić
23.00 Glam i Drama
00.00 Posetioci 3: Revolucija, igrani film
01.45 Ekskluziv
02.15 Nikad nije kasno, muzički program
Najava
Posetioci 3: Revolucija 00.00 Prva
Vremenski putnici našli su se usred Francuske revolucije i ponovo uspeli da upadnu u nevolje. Uloge: Žan Reno, Kristijan Klavije.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Scena
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, igrana serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Pravedno ubistvo, film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
03.00 Pravedno ubistvo, film
Najava
Pravedno ubistvo 22.15 B92
Pre nego što njujorški detektivi Tom i Dejvid predaju značke i odu u penziju, ostao je još jedan zločin koji bi trebalo rešiti - okrutno ubistvo zloglasnog makroa.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžije
13.57 Telemaster 1
14.27 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.04 Naslovna strana, kviz
17.41 Žena, igrana serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.51 Crvene ruže, serija
00.43 Porodične tajne, serija
01.23 Naslovne strane
01.55 1 na 1, kviz
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - gosti: Tamara Tanacković, Milica Marković
09.30 Bos ili hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Slavica, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
16.00 Adamov greh, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Podcast: Opa šou - gosti: Dragi Domić, Oliver Mijanović, Amila Bajrić, Ognjen Stojaković
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 (Ne) dokazani - Anđela Nikolić
23.00 Loša deca idu u pakao, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
06.35 Bugarske ruže
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
12.15 Sportsko oko
13.00 Tajne vinove loze, igrana serija
14.10 Velikani
14.30 Hronika pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
16.30 Uključenje u program TV Informera
18.00 Tajne vinove loze, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Buna ziua!
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Zdrav i prav
21.35 U centru pažnje
22.35 Doku. Program
24 KITCHEN
12.30 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
13.00 Pecite sa Akisom
14.00 Rik Stajn: Od Venecije do Istanbula
15.00 Džejmi Oliver: Sve za 30 minuta
16.00 Markus Vering: Provansa, jednostavno
16.30 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalovi brzi superobroci
19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
20.00 Bliski istok
STAR LIFE
06.00 Darma i Greg
07.35 911. Teksas
08.25 911. Teksas
09.15 Vatrogasna stanica 19
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Elsbet
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Darma i Greg
17.05 Igra slučaja
18.00 Telo je dokaz
19.00 911. Teksas
20.00 911. Teksas
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
07.20 Zatvoreni krug, igrani film
09.50 Začarano kraljevstvo, igrani film
11.25 Prijateljstvo, igrani film
13.20 Sledbenik, igrani film
15.05 Tigrovi na šinama, film
17.15 Veruj mi, film
18.50 Carstvo ubica, igrani film
21.00 Levijatan, film
23.30 Predivan život, igrani film
01.35 Poziv, igrani film
03.05 Zaljubljeni provalnik, film
SUPERSTAR
08.05 Krunska 11, domaća igrana serija
09.00 Nema problema, domaći igrani film
10.35 Za dolar više, igrani film
13.05 Hajde da se volimo, domaći film
14.45 Porodične veze, igrani film
16.30 Lista poslednjih želja, igrani film
18.20 U žaru osvete, igrani film
21.00 Krunska 11, domaća igrana serija
22.00 Prekidač, igrani film
23.50 Od sumraka do svitanja, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Nadrealna televizija, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Besa, serija
19.45 Paranoja, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Nadrealna televizija, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.10 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Blic dan
12.15 Nije srpski ćutati
13.00 Metar moga sela
13.30 Scena
13.50 Državni službenik, igrana serija
14.40 Zabranjeno voće, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
19.25 Scena
19.45 Državni službenik, igrana serija
20.30 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Podkast: Životna priča
23.25 Scena
23.45 Tajkun, igrana serija
00.35 Ivkova slava, igrani film
02.30 Podkast: Životna priča
03.25 Scena
03.45 Tajkun, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Prozori Balkana
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Bizlife week
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Dekade
23.30 Top story evening
Komentari (0)