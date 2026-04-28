RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

10.55 Koreni, igrana serija

11.55 Eko minijature

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Od zlata jabuka

13.45 Jedan dan

14.10 Sveto kraLjevstvo

15.05 Vesti

15.15 Ovo je Srbija

16.00 Ranjeni orao, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

18.55 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Ranjeni orao, igrana serija

21.05 Takovska 10

22.00 Žuta, film

23.25 Dnevnik

23.50 Kulturni dnevnik

00.05 Zakon mržnje, film

01.50 Od zlata jabuka

02.15 Dnevnik 2

02.50 Jedan dan

03.10 Oko/Oko magazin

03.40 Sveto kraLjevstvo

Najava

Zakon mržnje 00.05 RTS1

Početkom 20. veka u Arizoni, grupa zatvorenika pobegne tokom transporta. Jedan od njih je Zak Provo, polu-Indijanac, poslat u zatvor krajem 19. veka. Uloge: Čarlton Heston, Džejms Koburn, Barbara Herši

RTS2

06.20 Verski kalendar

06.30 Datum

06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.45 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča

07.30 Slagalica

08.00 Nebojša Čelik šou

08.25 Lola i Mila

08.30 Štrumpfovi

08.55 Ovako vas vidimo

09.10 Plava ptica u Češkoj

09.15 Važne stvari

09.30 Kaži mi tajnu

09.50 Đaci u velikom ratu

10.15 Iz života poznatih matematičara

10.45 Ekologeri

11.05 Eko minijature

11.10 Eko perspektive

11.35 Eko minijature

11.40 Beogradske oaze

12.15 Barkod

12.30 Drita

12.50 Kreativni distrikt

13.25 Velika iluzija

14.00 Operacija Napoleon, film

16.00 Ženski raj, serija

16.40 Znanje imanje

17.40 Trag

18.15 Utopija

18.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.55 Odbojka: Radnički – Vojvodina,Plej of, finale 1, prenos

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Vavilon

22.15 Kliker za…: PromišLjanje života, Aleksandra Pavićević

22.50 Naučni portal

23.20 Na nišanu, serija

00.05 Muzika Sergeja Ivanovića Tanjejeva – Hor RTS

00.35 Odbojka: Plej of, Radnički – Vojvodina,Plej of, finale 1

02.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.20 Znanje imanje

03.15 Trag

03.45 Hemija razbija mitove

03.55 Vavilon

Najava

Kliker za..: promišljanje života: Aleksandra Pavićević 22.15 RTS2

U trećem delu emisije "Kliker... za promišljanje života" sa etnologom – antropologom Aleksandrom Pavićević razgovaramo o porodici, poeziji, muzici i duhovnosti. Priča o selu gde poslednjih godina provodi mnogo vremena, često je i priča o porodici, još jednoj važnoj temi koju istražuje Aleksandra Pavićević. Magistrirala je i doktorirala upravo na temi porodice i kao rezultat tog rada objavljene su knjige "Narodni i crkveni brak u srpskom seoskom društvu" i "Na udaru ideologija. Brak, porodica i polni moral u Srbiji u drugoj polovini 20. veka". Da li u ovom našem vremenu porodica ima snagu i značaj koje je imala nekada i kakve nam se perspektive otvaraju u trenutku velikih civilizacijskih promena? U manastiru Vraćevšnica, blagodareći sestrinstvu ove svetinje, razgovarale smo i o čežnji za Bogom koja je ključna u perspektivi Aleksandre Pavićević, ali i o potrebi da piše poeziju kao jednom od oblika te čežnje i potrage...

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

U novom izdanju emisije Amidži šou autora i voditelja Ognjena Amidžića, publiku očekuje još jedno veče puno smeha, iskrenih ispovesti i ekskluzivnih priča koje će odjeknuti u regionu. Na čuvenom kauču ove nedelje sede neka od najaktuelnijih imena domaće scene – Breskvica, Maja Berović, Dejan Kostić i Magdalena Vračić, koji će bez zadrške govoriti o svojim karijerama, privatnom životu i temama koje intrigiraju javnost.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Hajde da se volimo, voditelji: Danijela Pantić i Zoran Pajić

23.00 Glam i Drama

00.00 Posetioci 3: Revolucija, igrani film

01.45 Ekskluziv

02.15 Nikad nije kasno, muzički program

Najava

Posetioci 3: Revolucija 00.00 Prva

Vremenski putnici našli su se usred Francuske revolucije i ponovo uspeli da upadnu u nevolje. Uloge: Žan Reno, Kristijan Klavije.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Pravedno ubistvo, film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

03.00 Pravedno ubistvo, film

Najava

Pravedno ubistvo 22.15 B92

Pre nego što njujorški detektivi Tom i Dejvid predaju značke i odu u penziju, ostao je još jedan zločin koji bi trebalo rešiti - okrutno ubistvo zloglasnog makroa.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžije

13.57 Telemaster 1

14.27 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.04 Naslovna strana, kviz

17.41 Žena, igrana serija

18.23 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.51 Crvene ruže, serija

00.43 Porodične tajne, serija

01.23 Naslovne strane

01.55 1 na 1, kviz

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - gosti: Tamara Tanacković, Milica Marković

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Slavica, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

16.00 Adamov greh, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Podcast: Opa šou - gosti: Dragi Domić, Oliver Mijanović, Amila Bajrić, Ognjen Stojaković

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 (Ne) dokazani - Anđela Nikolić

23.00 Loša deca idu u pakao, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

06.35 Bugarske ruže

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

12.15 Sportsko oko

13.00 Tajne vinove loze, igrana serija

14.10 Velikani

14.30 Hronika pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.00 Tajne vinove loze, igrana serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Zdrav i prav

21.35 U centru pažnje

22.35 Doku. Program

24 KITCHEN

12.30 Dejvid Roko: Domaći slatkiši

13.00 Pecite sa Akisom

14.00 Rik Stajn: Od Venecije do Istanbula

15.00 Džejmi Oliver: Sve za 30 minuta

16.00 Markus Vering: Provansa, jednostavno

16.30 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalovi brzi superobroci

19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši

20.00 Bliski istok

STAR LIFE

06.00 Darma i Greg

07.35 911. Teksas

08.25 911. Teksas

09.15 Vatrogasna stanica 19

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

17.05 Igra slučaja

18.00 Telo je dokaz

19.00 911. Teksas

20.00 911. Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

07.20 Zatvoreni krug, igrani film

09.50 Začarano kraljevstvo, igrani film

11.25 Prijateljstvo, igrani film

13.20 Sledbenik, igrani film

15.05 Tigrovi na šinama, film

17.15 Veruj mi, film

18.50 Carstvo ubica, igrani film

21.00 Levijatan, film

23.30 Predivan život, igrani film

01.35 Poziv, igrani film

03.05 Zaljubljeni provalnik, film

SUPERSTAR

08.05 Krunska 11, domaća igrana serija

09.00 Nema problema, domaći igrani film

10.35 Za dolar više, igrani film

13.05 Hajde da se volimo, domaći film

14.45 Porodične veze, igrani film

16.30 Lista poslednjih želja, igrani film

18.20 U žaru osvete, igrani film

21.00 Krunska 11, domaća igrana serija

22.00 Prekidač, igrani film

23.50 Od sumraka do svitanja, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Nadrealna televizija, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Besa, serija

19.45 Paranoja, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Nadrealna televizija, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

06.10 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Blic dan

12.15 Nije srpski ćutati

13.00 Metar moga sela

13.30 Scena

13.50 Državni službenik, igrana serija

14.40 Zabranjeno voće, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

19.25 Scena

19.45 Državni službenik, igrana serija

20.30 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.25 Scena

23.45 Tajkun, igrana serija

00.35 Ivkova slava, igrani film

02.30 Podkast: Životna priča

03.25 Scena

03.45 Tajkun, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Bizlife week

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Dekade

23.30 Top story evening