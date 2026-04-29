Od kada je Danijel Krejg odigrao Bonda u filmu "No Time to Die" u septembru 2021, informacije o novom filmu stižu veoma sporo.

Spekulacije o tome ko će biti sledeći agent 007 sve su intenzivnije, a u industriji se stalno pominju nova imena.

Iako se Kalum Tarner (36) i Haris Dikinson (29) i dalje smatraju favoritima, kruže i glasine da bi najmlađi Bond mogao postati 22-godišnji Luis Partridž.

Neimenovani izvor je otkrio da će se na film čekati najmanje do 2028. godine – što bi bila istorijska pauza od sedam godina.

„Bond se neće vratiti pre 2028“, rekao je izvor za The Sun. „Razmišljanje produkcije se promenilo sa ‘hajde da požurimo’ na ‘hajde da ovo uradimo kako treba’.“

Franšiza prolazi kroz promene nakon što ju je preuzeo Amazon MGM Studios. Do kašnjenja dolazi i zbog angažmana reditelja Denis Villeneuve, poznatog po filmu Dune, kao i njegovih ranijih obaveza.

Predsednik fan kluba 007GB, Mark Wooldridge, izjavio je za Metro da ovako dug vremenski okvir nije neobičan. „Mogućnost da sledeći Bond film stigne tek 2028. u skladu je sa uobičajenim rokovima za produkciju ovog obima“, rekao je.

Pretprodukcija može trajati od tri do sedam meseci, ali i duže od tri godine – kao što je bio slučaj sa The Lord of the Rings reditelja Peter Jackson. U toj fazi biraju se lokacije, angažuje ekipa, pravi plan snimanja i počinje kasting – iako je kod velikih projekata poput Bonda moguće da je glavni glumac već ranije izabran. Nakon toga slede meseci snimanja, pa skoro godina postprodukcije, koja uključuje montažu, vizuelne efekte i završnu obradu slike.

Nije iznenađenje što, ako scenario još nije spreman, povratak Bonda može biti i dalje prilično daleko, piše Metro.