RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Koreni, igrana serija
11.55 Eko minijature
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Lov i ribolov
13.50 Jedan dan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Ranjeni orao, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Ranjeni orao, igrana serija
21.05 Potera, kviz
22.10 Na večeri kod
23.15 Dnevnik
23.40 Kulturni dnevnik
23.55 Operacija Napoleon, film
01.55 Slučaj Openhajmer
02.50 Dnevnik
03.25 Jedan dan
Operacija Napoleon 23.55 RTS1
Advokatica je uvučena u međunarodnu zaveru nakon što je optužena za ubistvo koje nije počinila. Uloge: Vivijan Olafsdotir, Džek Foks, Ijan Glen.
RTS 2
06.35 Verski kalendar
06.45 Datum
06.50 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Plava ptica
08.25 Avanture Heti Feder
08.55 Čika Branin orfeum
09.05 Bontonovići
09.20 Restorančić zalogajčić
09.55 Radoznalci
10.15 Jezičke nedoumice
10.20 Može i drugačije
10.35 Anin svet
10.50 Radiovizija: Desanka Maksimović
10.55 Lični kosmos
11.25 Život sa muzikom
11.50 Nauka 2026
12.20 Hemija razbija mitove
12.35 E-TV
13.00 Nas je 10%
13.35 Apropop: Crvena
14.00 Abot i Kostelo sreću mumiju, film
15.20 Ženski raj, serija
16.05 Stigni me ako znaš
17.05 Hemija razbija mitove
17.30 Barkod
17.45 Drita
18.15 Andre Riju – Dobro došli u moj svet
19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.05 Gorka osveta, serija
20.05 Slučaj Openhajmer
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Kreativni distrikt: Mila Turajlić
22.15 Sećanje na Pariz, film
00.05 Jeloustoun, serija
00.55 Mapo keys – Koncert u Domu omladine
02.15 Gorka osveta, serija
03.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.05 Stigni me ako znaš
Sećanje na Pariz 22.15 RTS2
Tri meseca nakon što je preživela teroristički napad u jednom bistrou, Mia i dalje ne može da se priseti događaja od te večeri. Uloge: Viržini Efira, Benoa Mažimel.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka
Odbačena 21.15 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Ćirilica Milomira Marića
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Glam i Drama
00.50 Ekskluziv
01.15 Eksploziv
01.45 Nećete verovati
02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, domaća igrana serija
03.00 Pobednik
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Na mestu zločina sa Mašanom 23.30 Prva
Najaktuelniji događaji iz crne hronike, realne rekonstrukcije, potere, hapšenja opasnih kriminalaca. Uvek na licu mesta sa Mašanom Lekićem i njegovom ekipom.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Ruke od kamena, film
00.15 Teorije zavera
02.15 7 dana: Horizont stvarnosti
03.15 Štoperica, kviz
48 sati svadba 20.05 B92
Jovan i Suzana su par koji je ljubav pronašao pre 33 godine, izgubio je, i onda je opet pronašao kada im je život dao drugu šansu. Od slučajnog susreta dok je Jovan služio vojsku, preko rastanka zbog straha i nesigurnosti, do ponovnog spajanja zahvaljujući Fejsbuku – njihova priča dokaz je da prava ljubav uvek pronađe put. Danas žele da krunišu svoju vezu brakom, ali put do oltara nije nimalo lak. Suzana se suočava sa zakazanom operacijom i velikom dilemom – da li uopšte želi svadbu, posebno jer njena deca ne žele da se snimaju? U međuvremenu, ekipa se suočava sa brojnim izazovima na terenu, a potraga za rezervnim rešenjima vodi nas i u Azanju. Ipak, uprkos svemu, očekuje nas prava domaćinska svadba puna tradicije – od kačenja zastave i bacanja sita, do dirljivih porodičnih trenutaka i suza radosnica. Da li će Suzana prelomiti i odlučiti da kaže „da“? Može li ljubav nadjačati strahove, prepreke i godine razdvojenosti? Kako će se Jovan snaći u organizaciji kada stvari ne idu po planu? I može li druga šansa zaista biti ona prava saznajte ovog ponedeljka i utorka na B92 od 20.05 u emisiji "48 sati svadba".
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 TV prodaja Telestar
13.15 Provodažjia
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.42 Žena, serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.09 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Ćirilica
23.00 Žena, serija
23.46 Crvene ruže, serija
00.32 Porodične tajne, serija
01.13 Savetnik
01.32 Naslovna strana, kviz
02.05 1 na 1, kviz
02.35 Posle ručka
Ćirilica 21.30 Happy
Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Mahalske priče - gost: Amir Suljović
09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Kako je propao rokenrol, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Šašava planeta
14.30 Hype intervju - Marijana Zonjić
15.00 Chit chat gost: Vahidin Prelić
16.00 Slavica, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 Opa šou, gosti: Dragi Domić, Oliver Mijanović, Amila Bajrić, Ognjen Stojaković
23.30 Cubok, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
06.35 Makedonski ubavini
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Agroinfo
13.00 Tajne vinove loze, igrana serija
14.10 Podvizi
14.30 Hronika pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
16.30 Uključenje u program TV Informera
18.00 Tajne vinove loze, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bugarske ruže
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.35 Doku. Program
24 KITCHEN
12.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
13.00 Džejmijeve povoljne gozbe
15.00 Džejmi Oliver: Sve za 30 minuta
16.00 Markus Vering: Provansa, jednostavno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalova porodična kuhinja
19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
20.00 Bliski istok: Gozba sa Šejnom Delijom
STAR LIFE
06.00 Darma i Greg
07.35 911. Teksas
08.25 911. Teksas
09.15 Vatrogasna stanica 19
11.05 Prosledi dalje
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Darma i Greg
16.10 Darma i Greg
16.40 Darma i Greg
17.05 Dobri doktor
18.00 Dobri doktor
19.00 911. Teksas
20.00 911. Teksas
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Elsbet
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
07.15 Zatvoreni krug, igrani film
08.50 Dobro vreme, igrani film
10.55 Brit Mari je bila ovde, igrani film
12.40 Začarano kraljevstvo, igrani film
14.15 Trezor, film
15.55 Sledbenik, igrani film
17.40 Zatvoreni krug, igrani film
19.20 Veruj mi, film
21.00 Predivan život, igrani film
23.05 Kung fu joga, igrani film
01.00 Zaljubljeni provalnik, film
SUPERSTAR
08.20 Nedelja, domaća igrana serija
09.15 Nedelja, domaća igrana serija
10.10 Nedelja, igrana serija
11.05 Nedelja, igrana serija
12.00 Za šaku dolara, igrani film
13.45 Nema problema, domaći film
15.25 Kad neveste zarate, igrani film
17.00 Tek smo počeli, igrani film
18.45 Pravednik 2, igrani film
21.00 Krunska 11, domaća igrana serija
22.00 Danas umireš, igrani film
23.45 Petparačke priče, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Nadrealna televizija, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Besa, serija
19.45 Bling Ring banda, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Nadrealna televizija, serija
Blic TV
06.10 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Blic dan
12.15 Balkanskom ulicom
13.35 Državni službenik, igrana serija
14.30 Zabranjeno voće, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Metar moga sela
18.20 Nije srpski ćutati
19.05 Scena
19.25 Državni službenik, igrana serija
20.20 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Na terapiji
23.15 Nije srpski ćutati
00.00 Scena
00.20 Tajkun, igrana serija
01.05 Rat uživo, igrani film
02.45 Na terapiji
03.35 Scena
03.55 Tajkun, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Kadrovi vremena: Dekade
11.00 Presek plus
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 GrađaNIN
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Proces
23.00 Kadrovi vremena: USA Originals
23.30 Top story evening
