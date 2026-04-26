11.00 RTS1

Znanje imanje: Selo je u srcu

Svaki kutak Srbije ima svoje običaje,muziku I ljude koji tradiciju prenose sa generacije na generaciju.Neki koji su I otišli ,vraćaju se u rodni kraj sa novim idejama a neki od njih I sa novim životnim ambicijama.Kažu da nkada nije kasno da zasadite drvo , odnegujete svoje voće I povrće I na kraju ugostite nekog.Zato u emisiji Znanje od istoka do severa Srbije govore: Mihajlo I Ljiljana Jovanović ,vratili se u rodno selo Cerovica posle radnog veka provedenog u Italiji-dolaze im danas gosti iz celog sveta,svi traže jedinstvenu kućicu na drvetu. Jelena Pupazić o vraćanju vinogradarstva I vinarstva u opštinu Kučevo I po čemu su jednistvene “Dve Parcele”. Rozica Dragojlović zašto doći I posetiti Etno kuću u selu Voluja. Aleksija Savin-o slašu jedinstvene životne harmonije gastronomskih tonova I melodičnih doživljaja.

21.55 Superstar

Don Huan de Marko

Mladić završava u psihijatrijskoj bolnici jer pati od ozbiljnih poremećaja. On zamišlja da je Don Žuan. Don Žuan je u filmu predstavljen ne kao čovek koji iskorišćava i ponižava žene, već kao human ljubavnik, kao neko ko iskreno voli žene i želi da im pruži zadovoljstvo, ali i kao neko ko pati zbog jedne žene koju ne može da ima. Uloge tumače: Marlon Brando, Džoni Dep, Fej Danavej.

20.05 RTV1

Pljačka u Haton Gardenu

Priča o četvorici ostarelih kriminalaca Iz Londona - koje predvodi 76-godišnji Brajan Rider. Za petama su im svi, od mađarske mafije do Skotland jarda, ali ova šarolika ekipa staromodnih protuva sprema se da uradi nešto neverovatno; probušiće trezor od čelika i betona u londonskom draguljarskom kvartu i izvešće najveću pljačku zabeleženu u engleskoj istoriji. Uloge: Lari Lem, Metju Gud, Mark Haris.