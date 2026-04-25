RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
10.55 Na večeri kod
12.00 Dnevnik
12.25 Drugačiji život
12.40 Ana želi da dotakne zvezde
12.55 Treniraj sa šampionom
13.30 Rodoslavci
14.00 TV lica… kao sav normalan svet
14.45 Gastronomad
15.00 Vesti
15.10 Novi početak
16.15 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
17.10 Pusti snovi, film
18.30 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
21.00 Superpotera, kviz
22.00 Dvoličnost, film
00.10 Vesti
00.20 Šrapnel, film
01.55 Kvadratura kruga
02.20 Dnevnik 2
02.55 Šarenica
Najava
Zvaćeš se Varvara 20.05 RTS1
U trećoj epizodi serije "Zvaćeš se Varvara" mladić sa jahte prolazi kroz niz sumnjivih kontrola i neobičnih čekanja, dok se polako otkriva da je upleten u nešto daleko ozbiljnije od običnog sezonskog posla. Dok brak Sanje i Vladimira sve jasnije pokazuje pukotine, u mučnom razgovoru sa igumanijom Efimijom, Milena prvi put izgovara sopstvenu priču čime simbolično započinje novi život…
RTS2
06.05 Verski kalendar
06.15 Datum
06.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.30 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica
08.00 Poletarac
08.30 Štrumpfovi
08.55 Avanture Heti Feder
09.25 Pustolov (2006)
09.55 Dobro je, dobro je znati:..
10.25 Istorija nauke
10.40 Arhiv.doc
11.30 Magazin Srbija na vezi
12.05 Dozvolite…
12.40 Nas je 10%
13.15 Eko perspektive
13.45 Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope, prenos (Francuska)
14.25 Studio znanja
15.20 Ekologeri
15.40 Beogradske oaze
16.10 Koncert Zorice Brunclik
17.20 Velika iluzija
17.55 Festival na RTS (Kan 2022): „Jedno lepo jutro“, film
19.55 Odbojka: Plej of, polufinale 3, Crvena zvezda – Vojvodina, prenos
22.00 Na nišanu, serija
22.45 TV Teatar: Cirkus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), Laža i paralaža
00.20 57. Bemus: Avi Avital trio
01.30 Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope,
02.00 Odbojka: Plej of, polufinale 3, Crvena zvezda – Vojvodina
Najava
Odbojka: Plej of, polufinale 3, Crvena zvezda – Vojvodina 19.55 RTS2
Od sportskih događaja za vikend možete pratiti utakmice plej ofa u odbojci. U borbi za finale igraće Crvena zvezda i Vojvodina.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove zvezde, muzički program
00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik
06.25 Ekskluziv
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina Šarenica, voditelji: Živorad Žika Nikolić i Kristina Iglendža
14.30 Galileo
15.15 Radna akcija sa Tamarom
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informativni program
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Zvezde Granda, muzički program
01.15 Ekskluziv
01.45 Glam i Drama
02.30 Pobednik, kviz
03.00 Eksploziv
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Žikina Šarenica 12.00 Prva
Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija će na programu TV Prva, biti svake subote, a Žiki će u „Žikinoj šarenici“ pridružiti Kristina Iglendža.
B92
06.00 Štoperica, kviz
06.30 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, domaća igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Azbuka našeg života, domaća igrana serija
20.00 Povratak otpisanih, igrani film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Kuhinja, igrana serija
01.00 Kuhinja, igrana serija
02.00 Hotel Balkan, igrana serija
Sa Žikom po Srbiji 17.15 B92
Kroz emisiju „Sa Žikom po Srbiji“, Živorad Žika Nikolić vodi vas na mesta u Srbiji na kojima možda nikada niste bili.
STB
06.10 Zagrljaj prirode
07.07 Profil
09.05 Srcem kroz Srbiju
10.07 Duhovnici
11.07 Sveta zemlja jedna priča
13.07 Zdravlje i vi
14.06 Biljana za vas
15.33 TV Šopingmanija
16.00 Tehnomanija Karavan sreće
17.10 TV Šopingmanija
17.20 Subotom u 5
19.07 Vaše zdravlje naša briga
20.10 Srpski spomenici
20.35 Čuvajmo svoje
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.20 Subotom u 5
00.25 Noćni progam
Najava
Zagrljaj prirode 06.10 STB
Serijal „Zagrljaj prirode“ upoznaje vas sa prirodnim bogatstvima i lepotama Srbije. Videćete kako se proizvodi zdrava hrana, gde može da se pije voda iz reke i potoka...
RTV1
07.00 TV šifonjer
07.30 As nad asovima
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
10.00 Vesti
10.05 Avanture Banetove Leteće gitare
10.30 Priče od kojih se raste
11.00 Signali
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Akademac
12.30 Srcem kroz Srbiju: Kula, i mir i avantura
13.15 Koncert kod RTV sata
13.45 Moja priča
14.15 Petkazanje
15.20 Izgubljeno – nađeno, igrani film
17.00 TV dnevnik
17.30 Tri note
18.00 Čari ribolova
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 Komadant, igrani film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.25 Grad bez pravila, igrana serija
00.11 Moja priča: Veselin Dželetović
00.36 Sa druge strane, zabavni program
01.05 Koncert kod RTV sata
01.31 Srcem kroz Srbiju
02.25 Priče od kojih se raste
Najava
Izgubljeno – nađeno 15.20 RTV1
Braću Endi i Mark poslali su na daleko ostrvo kako bi proveli leto sa svojim ujakom. Ubrzo shvataju da je njihov ekscentrični deda bio vlasnik ostrva.
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Povratak kući, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.35 Doku. program
23.05 Noćni program
Najava
Povratak kući 18.00 Pančevo
Radnja prati Fausta Moru, koji se nakon pet godina provedenih u komi budi bez sećanja na događaje koji su prethodili njegovoj nesreći.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžije
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.03 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.47 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.07 1 na 1, kviz
01.36 Radio Happy
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
07.00 Nedelja, domaća igrana serija
08.00 Masmediologija na Balkanu, domaći igrani film
10.00 Laf u srcu, domaći igrani film
11.40 Tesna koža, domaći igrani film
13.10 Tesna koža 2, domaći igrani film
14.40 Tesna koža 3, domaći igrani film
16.10 Tesna koža 4, domaći igrani film
17.45 Prva klasa pun gas, igrani film
20.00 Nedelja, igrana serija
21.00 Nedelja, serija
22.00 Identitet, igrani film
23.40 Pregovarač, igrani film
Najava
Pregovarač 23.40 Superstar
Deni Roman je vrhunski policijski pregovarač koji biva nepravedno optužen za ubistvo svog partnera i proneveru novca iz penzionog fonda.
Prva Plus
05.45 Crni Gruja, igrana serija
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Crni Gruja, igrana serija
10.40 Andrija i Anđelka, serija
11.40 Popadija, serija
16.15 Crni Gruja, igrana serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Svetlo između okeana, film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Državni službenik, serija
14.00 Neka ti je slatko
14.45 Na terapiji
15.30 Scena
15.55 Šou Stoperka - Goca Tržan
17.30 Vesti
17.45 Metar moga sela
18.15 Kad lišće pada, igrana serija
21.55 Kad lišće pada, igrana serija
22.50 Rat uživo,
igrani film
00.35 Balkanskom ulicom
02.00 Neka ti je slatko
02.45 Scena
UNA TV
06.50 Balkanske misterije: Misterija Dražinog groba
07.25 Zavet, domaći film
09.35 Sjećaš li se, Doli Bel?, domaći film
11.35 Državni službenik, domaća serija
13.00 Una vesti
13.10 Tolkin, igrani film
15.05 SportUna
16.10 Mućke, igrana serija
17.25 Jedno pitanje, kviz
18.30 Una dan
19.00 To je život: Bogdana, Podgorica 02.deo
19.30 Oficir s ružom, domaći film
21.30 Dara iz Jasenovca, domaća serija
23.10 Spajdermen 3, igrani film
01.35 Spajdermen: Povratak kući, igrani film
03.40 Sve ih treba ubiti, igrani film
HYPE TV
07.00 Tech Lifestyle
07.30 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.00 Šašava planeta
11.00 Zaboravljeni, igrani film
13.00 Hype zvezde
15.00 Sada i ovde; gost - Darko Cvetković
17.00 Marš na Drinu, igrani film
19.00 Mobil auto
20.00 Alapače, igrana serija
21.00 Pretres, gost - Rade Lacković
23.00 Bitka za Haditu, igrani film
01.00 Aviondžije, igrana serija
Cinemania
09.00 Stanlio i Olio, igrani film
11.00 Merkat manor priča počinje, doku. film
12.25 Tinejdžerka tajni agent, film
14.05 Nerazumni čovek, film
15.45 Dobro vreme, igrani film
17.35 Stanlio i Olio, igrani film
19.20 Šta je ljubav, igrani film
21.00 Džejms Vajt, igrani film
22.40 Staljinova smrt, igrani film
00.35 Dve majke, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Evropa
12.00 Presek
12.30 Top story
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.30 Tražim reč
17.30 Stav regiona Podgorica
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
22.00 Sinteza
23.00 Top story evening
24.00 Kadrovi vremena
24 kitchen
12.00 Džejmijeve povoljne gozbe
13.00 Novi Zeland sa Džimijem Doertijem
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
16.00 Rejčel Ku: Moja švedska kuhinja
17.00 Sofi Grigson
18.00 Rudolfova pekara: Proslave
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Indija: Luk Nuen
21.00 Eva Longorija: U potrazi za Francuskom
Star Movies
05.15 Rat svetova, igrani film
06.00 Imate li znanje za drugo stanje?, igrani film
08.05 Karate Kid 3, igrani film
10.30 Betmen zauvek, film
13.05 Solaris, igrani film
15.10 Beba Bridžit Džouns, igrani film
17.45 Ledeni put, igrani film
20.00 Skrivena ljubav, igrani film
22.45 Poslovni ljudi, igrani film
Star Life
06.45 Prvobitni
09.25 911
12.05 Džeri Megvajer, igrani film
13.50 Ljubavni život
14.20 Kako sam upoznao vašu majku
16.10 Kako sam upoznao vašu majku
16.35 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
20.00 Pogodi ko, igrani film
22.15 911
