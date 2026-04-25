RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

10.55 Na večeri kod

12.00 Dnevnik

12.25 Drugačiji život

12.40 Ana želi da dotakne zvezde

12.55 Treniraj sa šampionom

13.30 Rodoslavci

14.00 TV lica… kao sav normalan svet

14.45 Gastronomad

15.00 Vesti

15.10 Novi početak

16.15 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

17.10 Pusti snovi, film

18.30 Kvadratura kruga

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

21.00 Superpotera, kviz

22.00 Dvoličnost, film

00.10 Vesti

00.20 Šrapnel, film

01.55 Kvadratura kruga

02.20 Dnevnik 2

02.55 Šarenica

Najava

Zvaćeš se Varvara 20.05 RTS1

U trećoj epizodi serije "Zvaćeš se Varvara" mladić sa jahte prolazi kroz niz sumnjivih kontrola i neobičnih čekanja, dok se polako otkriva da je upleten u nešto daleko ozbiljnije od običnog sezonskog posla. Dok brak Sanje i Vladimira sve jasnije pokazuje pukotine, u mučnom razgovoru sa igumanijom Efimijom, Milena prvi put izgovara sopstvenu priču čime simbolično započinje novi život…

RTS2

06.05 Verski kalendar

06.15 Datum

06.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica

08.00 Poletarac

08.30 Štrumpfovi

08.55 Avanture Heti Feder

09.25 Pustolov (2006)

09.55 Dobro je, dobro je znati:..

10.25 Istorija nauke

10.40 Arhiv.doc

11.30 Magazin Srbija na vezi

12.05 Dozvolite…

12.40 Nas je 10%

13.15 Eko perspektive

13.45 Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope, prenos (Francuska)

14.25 Studio znanja

15.20 Ekologeri

15.40 Beogradske oaze

16.10 Koncert Zorice Brunclik

17.20 Velika iluzija

17.55 Festival na RTS (Kan 2022): „Jedno lepo jutro“, film

19.55 Odbojka: Plej of, polufinale 3, Crvena zvezda – Vojvodina, prenos

22.00 Na nišanu, serija

22.45 TV Teatar: Cirkus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), Laža i paralaža

00.20 57. Bemus: Avi Avital trio

01.30 Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope,

02.00 Odbojka: Plej of, polufinale 3, Crvena zvezda – Vojvodina

Najava

Odbojka: Plej of, polufinale 3, Crvena zvezda – Vojvodina 19.55 RTS2

Od sportskih događaja za vikend možete pratiti utakmice plej ofa u odbojci. U borbi za finale igraće Crvena zvezda i Vojvodina.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove zvezde, muzički program

00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik

06.25 Ekskluziv

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina Šarenica, voditelji: Živorad Žika Nikolić i Kristina Iglendža

14.30 Galileo

15.15 Radna akcija sa Tamarom

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti, informativni program

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Zvezde Granda, muzički program

01.15 Ekskluziv

01.45 Glam i Drama

02.30 Pobednik, kviz

03.00 Eksploziv

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Žikina Šarenica 12.00 Prva

Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija će na programu TV Prva, biti svake subote, a Žiki će u „Žikinoj šarenici“ pridružiti Kristina Iglendža.

B92

06.00 Štoperica, kviz

06.30 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, domaća igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Azbuka našeg života, domaća igrana serija

20.00 Povratak otpisanih, igrani film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Kuhinja, igrana serija

01.00 Kuhinja, igrana serija

02.00 Hotel Balkan, igrana serija

Sa Žikom po Srbiji 17.15 B92

Kroz emisiju „Sa Žikom po Srbiji“, Živorad Žika Nikolić vodi vas na mesta u Srbiji na kojima možda nikada niste bili.

STB

06.10 Zagrljaj prirode

07.07 Profil

09.05 Srcem kroz Srbiju

10.07 Duhovnici

11.07 Sveta zemlja jedna priča

13.07 Zdravlje i vi

14.06 Biljana za vas

15.33 TV Šopingmanija

16.00 Tehnomanija Karavan sreće

17.10 TV Šopingmanija

17.20 Subotom u 5

19.07 Vaše zdravlje naša briga

20.10 Srpski spomenici

20.35 Čuvajmo svoje

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.20 Subotom u 5

00.25 Noćni progam

Najava

Zagrljaj prirode 06.10 STB

Serijal „Zagrljaj prirode“ upoznaje vas sa prirodnim bogatstvima i lepotama Srbije. Videćete kako se proizvodi zdrava hrana, gde može da se pije voda iz reke i potoka...

RTV1

07.00 TV šifonjer

07.30 As nad asovima

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

10.00 Vesti

10.05 Avanture Banetove Leteće gitare

10.30 Priče od kojih se raste

11.00 Signali

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Akademac

12.30 Srcem kroz Srbiju: Kula, i mir i avantura

13.15 Koncert kod RTV sata

13.45 Moja priča

14.15 Petkazanje

15.20 Izgubljeno – nađeno, igrani film

17.00 TV dnevnik

17.30 Tri note

18.00 Čari ribolova

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 Komadant, igrani film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.25 Grad bez pravila, igrana serija

00.11 Moja priča: Veselin Dželetović

00.36 Sa druge strane, zabavni program

01.05 Koncert kod RTV sata

01.31 Srcem kroz Srbiju

02.25 Priče od kojih se raste

Najava

Izgubljeno – nađeno 15.20 RTV1

Braću Endi i Mark poslali su na daleko ostrvo kako bi proveli leto sa svojim ujakom. Ubrzo shvataju da je njihov ekscentrični deda bio vlasnik ostrva.

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Povratak kući, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.35 Doku. program

23.05 Noćni program

Najava

Povratak kući 18.00 Pančevo

Radnja prati Fausta Moru, koji se nakon pet godina provedenih u komi budi bez sećanja na događaje koji su prethodili njegovoj nesreći.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžije

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.23 Crvene ruže, serija

19.03 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.47 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.07 1 na 1, kviz

01.36 Radio Happy

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

07.00 Nedelja, domaća igrana serija

08.00 Masmediologija na Balkanu, domaći igrani film

10.00 Laf u srcu, domaći igrani film

11.40 Tesna koža, domaći igrani film

13.10 Tesna koža 2, domaći igrani film

14.40 Tesna koža 3, domaći igrani film

16.10 Tesna koža 4, domaći igrani film

17.45 Prva klasa pun gas, igrani film

20.00 Nedelja, igrana serija

21.00 Nedelja, serija

22.00 Identitet, igrani film

23.40 Pregovarač, igrani film

Najava

Pregovarač 23.40 Superstar

Deni Roman je vrhunski policijski pregovarač koji biva nepravedno optužen za ubistvo svog partnera i proneveru novca iz penzionog fonda.

Prva Plus

05.45 Crni Gruja, igrana serija

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Crni Gruja, igrana serija

10.40 Andrija i Anđelka, serija

11.40 Popadija, serija

16.15 Crni Gruja, igrana serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Svetlo između okeana, film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Državni službenik, serija

14.00 Neka ti je slatko

14.45 Na terapiji

15.30 Scena

15.55 Šou Stoperka - Goca Tržan

17.30 Vesti

17.45 Metar moga sela

18.15 Kad lišće pada, igrana serija

21.55 Kad lišće pada, igrana serija

22.50 Rat uživo,

igrani film

00.35 Balkanskom ulicom

02.00 Neka ti je slatko

02.45 Scena

UNA TV

06.50 Balkanske misterije: Misterija Dražinog groba

07.25 Zavet, domaći film

09.35 Sjećaš li se, Doli Bel?, domaći film

11.35 Državni službenik, domaća serija

13.00 Una vesti

13.10 Tolkin, igrani film

15.05 SportUna

16.10 Mućke, igrana serija

17.25 Jedno pitanje, kviz

18.30 Una dan

19.00 To je život: Bogdana, Podgorica 02.deo

19.30 Oficir s ružom, domaći film

21.30 Dara iz Jasenovca, domaća serija

23.10 Spajdermen 3, igrani film

01.35 Spajdermen: Povratak kući, igrani film

03.40 Sve ih treba ubiti, igrani film

HYPE TV

07.00 Tech Lifestyle

07.30 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.00 Šašava planeta

11.00 Zaboravljeni, igrani film

13.00 Hype zvezde

15.00 Sada i ovde; gost - Darko Cvetković

17.00 Marš na Drinu, igrani film

19.00 Mobil auto

20.00 Alapače, igrana serija

21.00 Pretres, gost - Rade Lacković

23.00 Bitka za Haditu, igrani film

01.00 Aviondžije, igrana serija

Cinemania

09.00 Stanlio i Olio, igrani film

11.00 Merkat manor priča počinje, doku. film

12.25 Tinejdžerka tajni agent, film

14.05 Nerazumni čovek, film

15.45 Dobro vreme, igrani film

17.35 Stanlio i Olio, igrani film

19.20 Šta je ljubav, igrani film

21.00 Džejms Vajt, igrani film

22.40 Staljinova smrt, igrani film

00.35 Dve majke, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Evropa

12.00 Presek

12.30 Top story

13.30 Stav dana

14.10 Perspektiva

15.30 Tražim reč

17.30 Stav regiona Podgorica

19.00 Stav nedelje

19.30 Stav dana

20.00 Presek plus

21.00 Puls planete

22.00 Sinteza

23.00 Top story evening

24.00 Kadrovi vremena

24 kitchen

12.00 Džejmijeve povoljne gozbe

13.00 Novi Zeland sa Džimijem Doertijem

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

16.00 Rejčel Ku: Moja švedska kuhinja

17.00 Sofi Grigson

18.00 Rudolfova pekara: Proslave

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Indija: Luk Nuen

21.00 Eva Longorija: U potrazi za Francuskom

Star Movies

05.15 Rat svetova, igrani film

06.00 Imate li znanje za drugo stanje?, igrani film

08.05 Karate Kid 3, igrani film

10.30 Betmen zauvek, film

13.05 Solaris, igrani film

15.10 Beba Bridžit Džouns, igrani film

17.45 Ledeni put, igrani film

20.00 Skrivena ljubav, igrani film

22.45 Poslovni ljudi, igrani film

Star Life

06.45 Prvobitni

09.25 911

12.05 Džeri Megvajer, igrani film

13.50 Ljubavni život

14.20 Kako sam upoznao vašu majku

16.10 Kako sam upoznao vašu majku

16.35 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

20.00 Pogodi ko, igrani film

22.15 911