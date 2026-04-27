23.35 RTS1

Operacija Napoleon

Advokatica je uvučena u međunarodnu zaveru nakon što je optužena za ubistvo koje nije počinila. Jedini način da ostane živa jeste da pronikne u tajnu aviona iz Drugog svetskog rata nađenog na najvećem islandskom glečeru. Zamrznuti avion ima nemačke oznake, ali je poginuli pilot obučen u američku uniformu... Uloge: Vivijan Olafsdotir, Džek Foks, Ijan Glen.

22.15 B92

Ruke od kamena

Duran je u svojoj karijeri bio svetski prvak u četiri kategorije. Poznatiji je pod nadimkom „ruka od kamena“, a odrastao je u siromašnim predgrađima Paname. On je pobedio je do tad neporaženog Leonarda i 1980. godine postaje prvak u velter kategoriji. Titulu je zadržao samo nekoliko meseci sve do čuvene borbe poznate kao - no mas. U osmoj rundi te borbe Duran se neobjašnjivo predao, rekavši samo - no mas, što na španskom znači nema više. Uloge: Edgar Ramirez, Robert de Niro, Ašer Rejmond.

20.00 RTS2

Slučaj Openhajmer

Briljantni naučnik predvodio je jedan od najvažnijih i najstrašnijih projekata 20. veka. Njegovo ime i ličnost i danas izazivaju duboke moralne i istorijske dileme. Dokumentarac „Slučaj Openhajmer“, u produkciji ARTE iz 2025. godine, vraća nas u središte priče o čoveku koji je zauvek promenio tok moderne istorije. Kao ključna figura u razvoju atomske bombe, Robert Openhajmer ostao je upamćen ne samo po naučnom geniju, već i po teretu odgovornosti koji je usledio posle uspeha projekta Menhetn. Ovaj film istražuje složen portret naučnika rastrzanog između intelektualnog dostignuća, političkih pritisaka i duboke lične sumnje. Kroz arhivsku građu, istorijska svedočenja i nova tumačenja, dokumentarac otvara pitanja koja ni danas nisu izgubila na snazi: gde se završava naučna ambicija, a gde počinje moralna odgovornost? Može li znanje biti odvojeno od posledica koje proizvodi? I koliko sumnja menja pogled na čoveka koji je učestvovao u stvaranju sile sposobne da uništi svet? „Slučaj Openhajmer“ nije samo priča o jednom naučniku, već i o veku u kojem su najveća otkrića otvorila i najteža pitanja savesti.