Arena Premium 1
10.00 Fudbal Španska liga: Atletiko - Atletik
12.30 Fudbal: Fjorentina - Sasuolo
15.00 Fudbal: OFK Beograd - Radnik
17.00 Studio derbi
18.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda - Partizan
20.00 Studio derbi
20.45 Fudbal Italijanska liga: Milan - Juventus
23.30 Fudbal Brazilska liga: RB Bragantino - Palmeiras
01.30 Fudbal Brazilska liga: Atletiko MG – Flamengo
04.00 Košarka NBA G4: Toronto - Klivlend
Arena Premium 2
09.05 Basket FIBA 3x3 World Tour: Ucunomija, polufinala i finale
12.00 Košarka NBA dejli
12.15 Košarka Španska liga: Baskonija - Barselona
15.00 Fudbal UEFA Liga Evrope: magazin ep. 18
16.15 Fudbal Španska liga: Oviedo - Elče
19.00 Fudbal Turska liga: Galatasaraj - Fenerbahče
21.00 Fudbal Španska liga: Viljareal - Selta
23.00 Košarka Španska liga: Baskonija – Barselona
01.00 Hokej NHL G4: Montreal kanadijansi - Tampa Bej lajtningsi
03.30 Košarka: Virtus Bolonja – Trst
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Valonska strela, muškarci
06.30 Snuker: Šefild, Runda 2
08.30 Triatlon: PTO Tour, Singapur
09.30 Magazin: Cycling Show, Biciklizam
10.00 Snuker: Šefild, Runda 2
11.00 Snuker: Šefild, Runda 2
14.00 Atletika., Boston, Maraton
15.15 Snuker: Šefild, Runda 2
18.30 Snuker: Šefild, Runda 2
19.30 Snuker: Šefild, Runda 2
23.00 Atletika., London, Maraton
