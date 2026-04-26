Arena Premium 1

10.00  Fudbal Španska liga: Atletiko - Atletik

12.30  Fudbal: Fjorentina - Sasuolo

15.00  Fudbal: OFK Beograd - Radnik

17.00  Studio derbi

18.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda - Partizan

20.00  Studio derbi

20.45  Fudbal Italijanska liga: Milan - Juventus

23.30  Fudbal Brazilska liga: RB Bragantino - Palmeiras

01.30  Fudbal Brazilska liga: Atletiko MG – Flamengo

04.00  Košarka NBA G4: Toronto - Klivlend

 

Arena Premium 2

09.05  Basket FIBA 3x3 World Tour: Ucunomija, polufinala i finale

12.00  Košarka NBA dejli

12.15  Košarka Španska liga: Baskonija - Barselona

15.00  Fudbal UEFA Liga Evrope: magazin ep. 18

16.15  Fudbal Španska liga: Oviedo - Elče

19.00  Fudbal Turska liga: Galatasaraj - Fenerbahče

21.00  Fudbal Španska liga: Viljareal - Selta

23.00  Košarka Španska liga: Baskonija – Barselona

01.00  Hokej NHL G4: Montreal kanadijansi - Tampa Bej lajtningsi

03.30  Košarka: Virtus Bolonja – Trst

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Valonska strela, muškarci

06.30  Snuker: Šefild, Runda 2

08.30  Triatlon: PTO Tour, Singapur

09.30  Magazin: Cycling Show, Biciklizam

10.00  Snuker: Šefild, Runda 2

11.00  Snuker: Šefild, Runda 2

14.00  Atletika., Boston, Maraton

15.15  Snuker: Šefild, Runda 2

18.30  Snuker: Šefild, Runda 2

19.30  Snuker: Šefild, Runda 2

23.00  Atletika., London, Maraton