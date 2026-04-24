RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Koreni, serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Građanin
13.50 Jedan dan
14.35 Zdravstveni dnevnik
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Ranjeni orao, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Ranjeni orao, igrana serija
21.00 Novi početak
22.05 Stigni me ako znaš
23.10 Dnevnik
23.35 Kulturni dnevnik
23.50 Abot i Kostelo sreću mumiju, film
01.15 Građanin
01.45 Oko/Oko magazin
02.20 Dnevnik
02.50 Novi početak
Najava
Abot i Kostelo sreću mumiju 23.50 RTS1
Dvojica smotanih Amerikanaca nailaze na otkriće života kada ih potraga za mumijom dovede do svetog medaljona koji krije ključ zakopanog blaga. U Egiptu Piter i Fredi nalaze arheologa dr Zumera ubijenog, pre nego što uspeju da se vrate u Ameriku. Medaljon ih vodi do grobnice, gde oživljena mumija napravi opšti haos... Uloge: Bad Abot, Lu Kostelo, Mari Vindzor
RTS2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Poletarac
08.30 Nepoznati prijatelj
08.45 Ana je priživala napad
09.00 Neven
09.35 Ružne reči
09.45 Plava ptica u Belgiji
09.45 Zanimanje dete
10.00 #Zona talenta
10.25 Inkluzija – Snaga je u podršci
10.50 Eko perspektive
11.15 Prevaspitani
11.40 Kliker za…: Promišljanje života – Aleksandra Pavićević
12.20 Dozvolite
12.50 Do detalja:Darko Tuševljaković
13.20 Socijalizam ili kapitalizam
14.00 Abot i Kostelo sreću kistonske policajce, film
15.20 Ženski raj 9, serija
16.10 Da nam nije
16.25 Nauka privredi
16.45 Nauka 2026: Srpsko-italijanski naučni mostovi
17.15 Naučni portal
17.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
17.50 Festival na RTS(Kan 2022): Jedno lepo jutro, film
20.00 Beogradsko proleće 2026 – 65 godina od osnivanja, prenos
21.40 Ženski raj 9, serija
22.25 Čas anatomije
23.15 Studio znanja
00.10 Stric, film
01.50 Artan Lili – 10 godina benda
02.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.45 Kuhinja moga kraja
03.50 Eko minijature
03.45 Eko perspektive
04.10 Nauka privredi
04.30 Nauka 2026.
Najava
Beogradsko proleće 2026 – 65 godina od osnivanja 20.00 RTS2
Jubilarno, 65. izdanje festivala Beogradsko proleće biće revijalnog karaktera, a Radio-televizija Srbije obezbediće televizijskom, radijskom i internet auditorijumu najbolja mesta- putem direktnih prenosa na RTS2, Radio Beogradu 1 i platformi RTS Planeta. Jedan od najprestižnijih domaćih muzičkih festivala ove godine ima posebnu simboliku jer slavi šest i po decenija od osnivanja (1961. godine). Tim povodom, ova čuvena muzička manifestacija neće imati takmičarski, već revijalni karakter – u čast umetnicima koji su decenijama gradili ugled Beogradskog proleća. Umesto nadmetanja, publika će uživati u jedinstvenom muzičkom vremeplovu posvećenom velikanima scene, uz vanvremenske hitove i melodije koje i danas volimo i koje su obeležile generacije.
PINK
05.30 Novo jutro
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou
Najava
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 MasterChef Srbija
23.15 Glam i Drama
00.15 Dani gneva, igrani film
02.00 Na mestu zločina sa Mašanom
02.25 Ekskluziv
02.45 Moja stara gospođa, igrani film
Najava
MasterChef Srbija 22.00 Prva
Prošle nedelje su takmičari pete sezone "MasterChefa Srbija" zakoračili u novu fazu takmičenja. Nema više timskih borbi po regijama. Ognjen, Igor, Dragana i Amer su u studiju ispred sudija Ljubice, Nenada i Filipa. Oni su bili najbolji predstavnici svojih regija u prethodnom zadatku i imaju prednost, da izaberu deset namirnica iz prodavnice, za jelo po želji, a za pripremu istog imaju 60 minuta, dok za prodavnicu samo pet minuta. Nakon prodavnice sudijama izlažu svoje ideje, odnosno šta će danas pripremati sa namirnicama koje su izabrali i koje su u korpi. Vešerašnja epizoda na Prvoj televiziji od 22.00 je ipak epizoda puna obrta. Tako da će takmičari ipak kuvati timski, ali ne u svom timu regije, već će ih sudije izmešati. Namirnice koje su izabrali, nisu samo namenjene njima već i članovima njihovog tima. Ispred su kecelje takmičara koji nisu u studiju. Svaki takmičar bira jednu kecelju, to jest kolegu, ali to ne može biti niko iz njihovog dosadašnjeg tima. Pogledajte na Prvoj večeras ko je koga odabrao i ko se kako snašao što u timu, što sa namirnicama.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Trougao, igrani film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Mima i Kosta odlučuju da Viktor može na derbi, ali ne sa Vedranom i ne na sever. Nataša u emisiji uživo isproziva horoskop i uvredi gledaoce Leove emisije. Subotićka besni zbog toga, a Živan savetuje Natašu da se primiri. Kasnije se Nataša izvinjava Subotićki zbog svog ispada i predlaže da joj Subotićka prepusti vođenje društvenih mreža. Raša je paranoičan zbog svog nespretnog javljanja u "AstroLeoLogiju". Iva priznaje Vanji da je videla Rašino javljanje i da je jako ljuta zbog toga. Ljubinka uspeva da otrezni Darinku. Neko krade brašno iz pekare.
STB
07.00 Beograde dobro jutro
10.20 Bg Proleće
11.10 Moj grad
12.00 BG 011 Dnevnik
12.30 Otvoreni Balkan
14.00 BG 011 Dnevnik
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
16.00 Tehnomanija Karavan sreće
17.10 Vaše zdravlje naša briga
17.25 Ne (obične priče) sa Lenkom i Ludim Perom
18.25 Moja polisa
19.05 Vaše zdravlje naša briga
20.15 Neustrašive žene Srbije
20.45 TV Šopingmanija
21.00 Vesti
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.00 Vesti
23.20 TV Šopingmanija
23.30 Biljana za Vas
00.35 Priča dana
Najava
Ne (obične priče) sa Lenkom i Ludim Perom 17.25 STB
Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj dvojac naći u običnim i neobičnim situacijama! Autori: Milena Tomović i Marko Pantić.
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino
10.00 Poaro, igrana serija
10.50 Državni posao
11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
11.05 Zapečaćene sudbine
11.35 Graditelji Novog Sada
12.00 TV Dnevnik
12.20 Vreme je za RTV
12.30 Feliks, igrana serija
13.00 Srpski ekran
13.30 Povratak na selo
14.00 Vesti
14.05 Vreme je za RTV
14.10 Čari ribolova
14.35 Drugačiji razgovori o prirodi
15.00 Agrodnevnik
15.25 Jasenovac Balkanski Aušvic, dokumentarni program
15.50 Memento
15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija
16.35 Tv šifonjer, dokumentarni program
16.58 Vremenska prognoza
17.00 TV dnevnik
17.20 Politbiro
18.00 Razglednice
19.00 Eho stvarnosti i sna
19.30 TV dnevnik
20.05 Signali
21.00 Petkazanje
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Zelena prognoza
22.33 Art - erija
22.45 Sa druge strane
23.10 To su bili dani - TV kabare
00.28 Feliks, igrana serija
00.54 Jasenovac Balkanski Aušvic, dokumentarni program
01.19 Signali, informativni program
Najava
Lud, zbunjen, normalan 15.55 RTV1
Radnja serije prati Izeta, Faruka i Damira, tri generacije porodice Fazlinović: Oni žive u istom stanu, a svaki od njih je sa specifičnim generacijskim problemima.
RTV Pančevo
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.15 Kroz vihor vremena
13.00 Tajne vinove loze, serija
14.10 Podvizi
14.30 Hronika pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
16.30 Uključenje u program TV Informera
18.00 Tajne vinove loze, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.00 Velike vesti
22.35 Doku: program
23.05 Noćni program
Najava
Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata: Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžije
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove.Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
07.05 Prva klasa pun gas, domaća igrana serija
07.40 Tesna koža 3, domaći igrani film
09.10 Dvoboj za južnu prugu, domaći igrani film
11.05 Lova do krova, igrani film
12.55 Tesna koža 4, domaći grani film
14.30 Afera Tomasa Krauna, igrani film
16.25 Diverzija, igrani film
18.20 Identitet, igrani film
20.00 Obračun u Malom Tokiju, igrani film
21.25 Ruski specijalista, igrani film
23.10 Potomci, igrani film
Najava
Ruski specijalista 21.25 Superstar
Nakon smrti sina i žene, koji su stradali u obračunu sa narko-bosom Aleksandrom, vojni veteran Nik Čerenko odlučuje da napusti Rusiju i ode u Los Anđeles.
Prva Plus
08.55 MasterChef Srbija
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Parada, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar
18.45 Besa, serija
19.45 Ponoćno sunce, igrani film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Parada, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
11.00 Blic dan
12.15 Promeni me, igrani film
13.45 Državni službenik, serija
14.35 Zabranjeno voće, serija
16.45 Blic uživo
18.00 Istine i laži
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Državni službenik, serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.50 Scena
00.10 Biseri
UNA TV
09.35 Ljubavne veze
10.15 Esmeralda
11.05 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.20 Munje, film
15.00 Una vesti
15.05 Rubi, serija
15.55 Esmeralda
16.45 Popodne
18.10 Očima deteta
18.30 Una dan
19.00 Ljubavne veze
19.45 Esmeralda
20.35 Zabranjena ljubav, serija
21.30 Holivudiranje
22.30 Jecaji sunca, igrani film
00.35 Mračna voda, igrani film
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 ABS šou
09.00 Tech Lifestyle
09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije
11.00 Živeti od ljubavi, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Kafana na Balkanu, serija
15.00 Korak ispred sa Sandrom; gost - Eva Ras
16.00 Zaboravljeni, igrani film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 Mahalske priče - gost: Amir Suljović
23.00 Smrtonosni stisak, film
01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
06.10 Neposlušna kosa, igrani film
07.50 Sve je super, igrani film
09.45 Rat u raju, film
12.10 Merkat manor priča počinje, doku: film
13.35 Mila zemlja, igrani film
15.35 Nerazumni čovek, film
17.15 Sve je super, igrani film
19.10 Stanlio i Olio, igrani film
21.00 Staljinova smrt, igrani film
22.55 Mardžori Prajm, igrani film
00.45 Pina, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.10 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.10 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 GrađaNIN
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena
24 kitchen
12.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
13.00 Jedi, lutaj, uživaj
14.10 Rik Stajn: Od Venecije do Istanbula
15.00 Džejmi Oliver
16.00 Izlet sa Kertisom Stounom
16.30 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalova porodična kuhinja
19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
20.00 Bliski istok: Gozba sa Šejnom Delijom
Star Movies
06.00 Rat svetova, igrani film
06.50 Duhovi, igrana serija
07.10 Karate Kid 3, igrani film
09.30 Izluđuješ me, igrani film
11.25 Povratak Betmena, igrani film
14.00 Skakač, igrani film
15.55 Angry Burds, igrani film
18.00 Loša učiteljica, igrani film
20.00 Solaris, igrani film
22.05 Borilački klub, igrani film
Star Life
06.00 Darma i Greg
07.35 911: Teksas
08.25 911: Teksas
09.15 Vatrogasna stanica 19
10.10 Vatrogasna stanica 19
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Uvod u anatomiju
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Darma i Greg
17.05 Dobri doktor
18.00 Dobri doktor
19.00 911: Teksas
21.00 Prosledi dalje, igrani film
22.55 Bračne vode
