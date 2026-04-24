RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Koreni, serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Građanin

13.50 Jedan dan

14.35 Zdravstveni dnevnik

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Ranjeni orao, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Ranjeni orao, igrana serija

21.00 Novi početak

22.05 Stigni me ako znaš

23.10 Dnevnik

23.35 Kulturni dnevnik

23.50 Abot i Kostelo sreću mumiju, film

01.15 Građanin

01.45 Oko/Oko magazin

02.20 Dnevnik

02.50 Novi početak

Najava

Abot i Kostelo sreću mumiju 23.50 RTS1

Dvojica smotanih Amerikanaca nailaze na otkriće života kada ih potraga za mumijom dovede do svetog medaljona koji krije ključ zakopanog blaga. U Egiptu Piter i Fredi nalaze arheologa dr Zumera ubijenog, pre nego što uspeju da se vrate u Ameriku. Medaljon ih vodi do grobnice, gde oživljena mumija napravi opšti haos... Uloge: Bad Abot, Lu Kostelo, Mari Vindzor

RTS2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Poletarac

08.30 Nepoznati prijatelj

08.45 Ana je priživala napad

09.00 Neven

09.35 Ružne reči

09.45 Plava ptica u Belgiji

09.45 Zanimanje dete

10.00 #Zona talenta

10.25 Inkluzija – Snaga je u podršci

10.50 Eko perspektive

11.15 Prevaspitani

11.40 Kliker za…: Promišljanje života – Aleksandra Pavićević

12.20 Dozvolite

12.50 Do detalja:Darko Tuševljaković

13.20 Socijalizam ili kapitalizam

14.00 Abot i Kostelo sreću kistonske policajce, film

15.20 Ženski raj 9, serija

16.10 Da nam nije

16.25 Nauka privredi

16.45 Nauka 2026: Srpsko-italijanski naučni mostovi

17.15 Naučni portal

17.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

17.50 Festival na RTS(Kan 2022): Jedno lepo jutro, film

20.00 Beogradsko proleće 2026 – 65 godina od osnivanja, prenos

21.40 Ženski raj 9, serija

22.25 Čas anatomije

23.15 Studio znanja

00.10 Stric, film

01.50 Artan Lili – 10 godina benda

02.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.45 Kuhinja moga kraja

03.50 Eko minijature

03.45 Eko perspektive

04.10 Nauka privredi

04.30 Nauka 2026.

Najava

Beogradsko proleće 2026 – 65 godina od osnivanja 20.00 RTS2

Jubilarno, 65. izdanje festivala Beogradsko proleće biće revijalnog karaktera, a Radio-televizija Srbije obezbediće televizijskom, radijskom i internet auditorijumu najbolja mesta- putem direktnih prenosa na RTS2, Radio Beogradu 1 i platformi RTS Planeta. Jedan od najprestižnijih domaćih muzičkih festivala ove godine ima posebnu simboliku jer slavi šest i po decenija od osnivanja (1961. godine). Tim povodom, ova čuvena muzička manifestacija neće imati takmičarski, već revijalni karakter – u čast umetnicima koji su decenijama gradili ugled Beogradskog proleća. Umesto nadmetanja, publika će uživati u jedinstvenom muzičkom vremeplovu posvećenom velikanima scene, uz vanvremenske hitove i melodije koje i danas volimo i koje su obeležile generacije.

PINK

05.30 Novo jutro

12.00 Premijera

12.15 Ekskluzivno

12.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou

Najava

Oteta 17.45 Pink

Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 MasterChef Srbija

23.15 Glam i Drama

00.15 Dani gneva, igrani film

02.00 Na mestu zločina sa Mašanom

02.25 Ekskluziv

02.45 Moja stara gospođa, igrani film

Najava

MasterChef Srbija 22.00 Prva

Prošle nedelje su takmičari pete sezone "MasterChefa Srbija" zakoračili u novu fazu takmičenja. Nema više timskih borbi po regijama. Ognjen, Igor, Dragana i Amer su u studiju ispred sudija Ljubice, Nenada i Filipa. Oni su bili najbolji predstavnici svojih regija u prethodnom zadatku i imaju prednost, da izaberu deset namirnica iz prodavnice, za jelo po želji, a za pripremu istog imaju 60 minuta, dok za prodavnicu samo pet minuta. Nakon prodavnice sudijama izlažu svoje ideje, odnosno šta će danas pripremati sa namirnicama koje su izabrali i koje su u korpi. Vešerašnja epizoda na Prvoj televiziji od 22.00 je ipak epizoda puna obrta. Tako da će takmičari ipak kuvati timski, ali ne u svom timu regije, već će ih sudije izmešati. Namirnice koje su izabrali, nisu samo namenjene njima već i članovima njihovog tima. Ispred su kecelje takmičara koji nisu u studiju. Svaki takmičar bira jednu kecelju, to jest kolegu, ali to ne može biti niko iz njihovog dosadašnjeg tima. Pogledajte na Prvoj večeras ko je koga odabrao i ko se kako snašao što u timu, što sa namirnicama.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Kvar na srcu

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 Leteći start

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Trougao, igrani film

00.00 Pričam danju pevam noću

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Mima i Kosta odlučuju da Viktor može na derbi, ali ne sa Vedranom i ne na sever. Nataša u emisiji uživo isproziva horoskop i uvredi gledaoce Leove emisije. Subotićka besni zbog toga, a Živan savetuje Natašu da se primiri. Kasnije se Nataša izvinjava Subotićki zbog svog ispada i predlaže da joj Subotićka prepusti vođenje društvenih mreža. Raša je paranoičan zbog svog nespretnog javljanja u "AstroLeoLogiju". Iva priznaje Vanji da je videla Rašino javljanje i da je jako ljuta zbog toga. Ljubinka uspeva da otrezni Darinku. Neko krade brašno iz pekare.

STB

07.00 Beograde dobro jutro

10.20 Bg Proleće

11.10 Moj grad

12.00 BG 011 Dnevnik

12.30 Otvoreni Balkan

14.00 BG 011 Dnevnik

15.07 Srpski spomenici

15.30 Telestar

16.00 Tehnomanija Karavan sreće

17.10 Vaše zdravlje naša briga

17.25 Ne (obične priče) sa Lenkom i Ludim Perom

18.25 Moja polisa

19.05 Vaše zdravlje naša briga

20.15 Neustrašive žene Srbije

20.45 TV Šopingmanija

21.00 Vesti

21.10 Focus radio Ritam nedelje

22.00 Vesti

23.20 TV Šopingmanija

23.30 Biljana za Vas

00.35 Priča dana

Najava

Ne (obične priče) sa Lenkom i Ludim Perom 17.25 STB

Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj dvojac naći u običnim i neobičnim situacijama! Autori: Milena Tomović i Marko Pantić.

RTV1

07.00 Dobro jutro, Vojvodino

10.00 Poaro, igrana serija

10.50 Državni posao

11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

11.05 Zapečaćene sudbine

11.35 Graditelji Novog Sada

12.00 TV Dnevnik

12.20 Vreme je za RTV

12.30 Feliks, igrana serija

13.00 Srpski ekran

13.30 Povratak na selo

14.00 Vesti

14.05 Vreme je za RTV

14.10 Čari ribolova

14.35 Drugačiji razgovori o prirodi

15.00 Agrodnevnik

15.25 Jasenovac Balkanski Aušvic, dokumentarni program

15.50 Memento

15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija

16.35 Tv šifonjer, dokumentarni program

16.58 Vremenska prognoza

17.00 TV dnevnik

17.20 Politbiro

18.00 Razglednice

19.00 Eho stvarnosti i sna

19.30 TV dnevnik

20.05 Signali

21.00 Petkazanje

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Zelena prognoza

22.33 Art - erija

22.45 Sa druge strane

23.10 To su bili dani - TV kabare

00.28 Feliks, igrana serija

00.54 Jasenovac Balkanski Aušvic, dokumentarni program

01.19 Signali, informativni program

Najava

Lud, zbunjen, normalan 15.55 RTV1

Radnja serije prati Izeta, Faruka i Damira, tri generacije porodice Fazlinović: Oni žive u istom stanu, a svaki od njih je sa specifičnim generacijskim problemima.

RTV Pančevo

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.15 Kroz vihor vremena

13.00 Tajne vinove loze, serija

14.10 Podvizi

14.30 Hronika pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.00 Tajne vinove loze, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Makedonski ubavini

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Žene iz mog sokaka

21.30 Bezbednost na prvom mestu

22.00 Velike vesti

22.35 Doku: program

23.05 Noćni program

Najava

Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo

U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata: Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžije

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Poželi pesmu

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Žena 17.40 Happy

Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove.Mlada udovica nema vremena za tugovanje.

SUPERSTAR

07.05 Prva klasa pun gas, domaća igrana serija

07.40 Tesna koža 3, domaći igrani film

09.10 Dvoboj za južnu prugu, domaći igrani film

11.05 Lova do krova, igrani film

12.55 Tesna koža 4, domaći grani film

14.30 Afera Tomasa Krauna, igrani film

16.25 Diverzija, igrani film

18.20 Identitet, igrani film

20.00 Obračun u Malom Tokiju, igrani film

21.25 Ruski specijalista, igrani film

23.10 Potomci, igrani film

Najava

Ruski specijalista 21.25 Superstar

Nakon smrti sina i žene, koji su stradali u obračunu sa narko-bosom Aleksandrom, vojni veteran Nik Čerenko odlučuje da napusti Rusiju i ode u Los Anđeles.

Prva Plus

08.55 MasterChef Srbija

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Parada, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar

18.45 Besa, serija

19.45 Ponoćno sunce, igrani film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Parada, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

07.00 Jutro na Blic

11.00 Blic dan

12.15 Promeni me, igrani film

13.45 Državni službenik, serija

14.35 Zabranjeno voće, serija

16.45 Blic uživo

18.00 Istine i laži

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Državni službenik, serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.50 Scena

00.10 Biseri

UNA TV

09.35 Ljubavne veze

10.15 Esmeralda

11.05 Zabranjena ljubav, serija

12.00 Podne

13.20 Munje, film

15.00 Una vesti

15.05 Rubi, serija

15.55 Esmeralda

16.45 Popodne

18.10 Očima deteta

18.30 Una dan

19.00 Ljubavne veze

19.45 Esmeralda

20.35 Zabranjena ljubav, serija

21.30 Holivudiranje

22.30 Jecaji sunca, igrani film

00.35 Mračna voda, igrani film

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 ABS šou

09.00 Tech Lifestyle

09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije

11.00 Živeti od ljubavi, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Kafana na Balkanu, serija

15.00 Korak ispred sa Sandrom; gost - Eva Ras

16.00 Zaboravljeni, igrani film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 Mahalske priče - gost: Amir Suljović

23.00 Smrtonosni stisak, film

01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

06.10 Neposlušna kosa, igrani film

07.50 Sve je super, igrani film

09.45 Rat u raju, film

12.10 Merkat manor priča počinje, doku: film

13.35 Mila zemlja, igrani film

15.35 Nerazumni čovek, film

17.15 Sve je super, igrani film

19.10 Stanlio i Olio, igrani film

21.00 Staljinova smrt, igrani film

22.55 Mardžori Prajm, igrani film

00.45 Pina, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.10 Stav dana

10.30 Signal

11.00 Dijagnoza

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.10 Portal

20.30 Prozori Balkana

21.00 GrađaNIN

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena

24 kitchen

12.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši

13.00 Jedi, lutaj, uživaj

14.10 Rik Stajn: Od Venecije do Istanbula

15.00 Džejmi Oliver

16.00 Izlet sa Kertisom Stounom

16.30 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalova porodična kuhinja

19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši

20.00 Bliski istok: Gozba sa Šejnom Delijom

Star Movies

06.00 Rat svetova, igrani film

06.50 Duhovi, igrana serija

07.10 Karate Kid 3, igrani film

09.30 Izluđuješ me, igrani film

11.25 Povratak Betmena, igrani film

14.00 Skakač, igrani film

15.55 Angry Burds, igrani film

18.00 Loša učiteljica, igrani film

20.00 Solaris, igrani film

22.05 Borilački klub, igrani film

Star Life

06.00 Darma i Greg

07.35 911: Teksas

08.25 911: Teksas

09.15 Vatrogasna stanica 19

10.10 Vatrogasna stanica 19

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Uvod u anatomiju

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

17.05 Dobri doktor

18.00 Dobri doktor

19.00 911: Teksas

21.00 Prosledi dalje, igrani film

22.55 Bračne vode