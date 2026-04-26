RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Znanje imanje
12.00 Dnevnik
12.30 Vreme, stanje na putevima
12.40 Veterinarska misija
13.05 Sat
13.50 Superpotera, kviz
14.55 Gastronomad
15.15 Vesti
15.25 Kuhinja moga kraja
16.25 Vesti
16.35 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
17.25 Tito – Između Istoka i Zapada
18.20 Eko minijature
18.25 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
21.00 Ja volim Srbiju
22.20 Jeloustoun, serija
23.10 Dnevnik
23.30 Velika iluzija
00.05 Sat
00.55 Šarenica
02.35 Dnevnik 2
03.10 Veterinarska misija
03.30 Kuhinja moga kraja
04.25 Sasvim prirodno
Najava
Ja volim Srbiju 21.00 RTS1
Uz voditeljku Draganu Kosjerinu Perduv, kapitene timova Neleta Karajlića i Nenada Okanovića ali i raspoloženu publiku - predstoji još jedno uzbudljivo izdanje omiljenog kviza. Plavi tim činiće ovog puta bivši rukometaš, Vladmir Petrić, glumica Isidora Građanin i bivši fudbaler Vladimir Volkov. Njihovi suparnici u crvenom timu, biće: reditelj Darko Kamarit, novinar i pisac Vanja Bulić i pevačica Ruža Rupić.
RTS2
06.30 Verski kalendar
06.40 Datum
06.45 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.35 Slagalica
09.00 Basket 3x3: World tour, polufinale 1 i 2, prenos
10.00 E-TV
10.30 Basket 3x3: World tour, finale, prenos
11.00 Verski mozaik Srbije
11.40 Romanipen
11.55 Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope, prenos (Francuska)
12.30 Romanipen
12.50 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
13.20 44/20(na znakovnom jeziku)
13.45 Od zlata jabuka
13.50 Lični kosmos
14.20 Svetski – Stanko Madić
15.00 Prevaspitani
15.20 Edu global
15.40 Mira Adanja Polak
16.25 Fudbal (ž): Liga šampiona, polufinale 2, Arsenal – Lion, prnos
18.30 Koncert grupe Legende u Sava Centru
19.25 Treniraj budi zdrav
19.55 Odbojka (ž): Plej of, finale 3, Tent – Ub, prenos
22.00 Na nišanu, serija
22.45 Volim klasiku
23.40 Šrapnel, film
01.10 Basket 3x3: World tour, polufinale
01.40 Basket 3x3: World tour, finale,
02.10 Odbojka (ž): Plej of, finale 3, r.
Najava
Odbojka (ž): Plej of, finale 3, Tent – Ub 19.55 RTS2
Odbojkašice Tenta i Uba nastavljaju borbu za titulu prvaka Srbije. Treća utakmica plej ofa finala se igra u 20 časova. Tada počinje i naš direktan prenos na Drugom programu, a komentator je Nenad Đurović.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Galileo
12.45 Grand - specijal
14.45 Najbolji san, igrana serija
15.45 Najbolji san, igrana serija
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informativni program
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Nikad nije kasno, muzički program
00.00 Na mestu zločina sa Mašanom
00.30 Radna akcija sa Tamarom
01.30 Nećete verovati
02.00 Eksploziv
02.30 Galielo
03.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Eksploziv 18.55 Prva
Postoje priče koje počinju planom. I postoje one koje počnu – slučajno. Sa trinaest godina, umesto violončela, u ruke uzima kontrabas. Danas, Strahinja Mitrović umetnik je koji puni sale o kojima većina muzičara može samo da sanja, od Berlina, preko Pariza, do Londona. Da li je u pitanju sreća, kako sam kaže? Ili ono što drugi vide jasnije – rad bez kompromisa i disciplina? Na sceni na kojoj je odrastao, u Kolarcu, nedavno se vratio kao umetnik koji otvara BEMUS – najvažniji festival klasične muzike u zemlji. Pod dirigentskom palicom Karla Pontija, sina Sofije Loren. Kako izgleda put od „slučajno“ do svetski priznato? Sledi priča o talentu koji nije čekao priliku, već je znao da je prepozna. Priču "Nota sudbine" ove nedelje na Prvu televiziju od 18.55 donosi nam Marija Vukićević koje je i voditeljka ovonedeljnog "Eksploziva".
B92
06.00 Štoperica, kviz
06.30 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Misija Šapa
10.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Šetnja sa lavom, igrana serija
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Uzbuna
00.00 Kuhinja, serija
01.00 Kuhinja, serija
02.00 Hotel Balkan, igrana serija
03.00 Hotel Balkan, igrana serija
Najava
Teorije zavera 20.00 B92
U novoj epizodi emisije "Teorije zavera" tema je - Iza kulisa tragedije. Gosti Saše Borojevića su otac ubijenog Dalibora Todorovića Miša Todorović, bivši pomoćnik UKP Dejan Radenković i bivši šef Odeljenja za krvne delikte Uprave grada Beograda Žarko Popović. Emisija "Teorije zavera" na programu televizije B92 je od 20.00.
STB
07.10 Zdravlje i vi
09.05 Pravi jutarnji program
14.10 Moja polisa
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
16.35 TV Šopingmanija
17.20 Srcem kroz Srbiju
18.05 Focus radio: Ritam nedelje
19.22 Intervju dana
19.45 TV Šopingmanija
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Muške priče
21.40 TV Šopingmanija
22.10 Biljana za Vas
23.25 Focus radio: Ritam nedelje
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.30 Bukvar pravoslavlja
08.00 Avanture Banetove Leteće gitare
08.25 Avanture miša Harlampija
08.30 Dečiji program
08.45 Pitam se pitam
09.00 Deciklopedija
09.05 Preci a počeci
09.20 Ja sad znam a ti?
09.40 Drugačiji razgovori o prirodi
10.00 Izgubljeno – nađeno, igrani film
11.30 Pet za 5, dokumentarni program
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Agromozaik, emisija za poljoprivrednike
13.00 Dodati život godinama
14.00 Prijatelji zauvek
15.00 Nedeljom
16.00 Tri note
16.30 Čari ribolova
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
18.00 Grad bez pravila, igrana serija
18.45 TV šifonjer
19.00 Epizode, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Pljačka u Haton Gardenu, Igrani film
21.33 Sportski objektiv, sportski program
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika
23.00 Grad bez pravila, igrana serija
23.38 Superdip, igrani film
01.15 Petkazanje
02.03 Prijatelji zauvek
Najava
Grad bez pravila 18.00 RTV1
Nakon što je napustio džunglu i predao se policiji u Bogoti, bivši gerilac pristaje na tajni zadatak kako bi izbegao odlazak u zatvor.
RTV Pančevo
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
14.00 TV atelje
16.00 Velike vesti
16.40 Povratak kući, serija
18.00 Bezbednost na prvom mestu
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 U centru pažnje
21.30 Doku. program
22.00 Velike vesti
22.35 Doku. program
23.20 Noćni program
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
09.00 Bolja zemlja
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.15 Provodadžije
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.47 Crvene ruže, serija
00.34 Porodične tajne, igrana serija
01.13 1 na 1, kviz
01.43 Radio Happy
04.15 Posle ručka
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
07.50 Nedelja, domaća igrana serija
08.25 Obračun u kazino kabareu, domaći film
09.55 Obračun u Malom Tokiju, igrani film
11.20 Visina, igrani film
12.55 U zasedi, igrani film
14.35 Tajni plan, igrani film
16.15 Zadržavanje, igrani film
18.10 Ruski specijalista, igrani film
20.00 Nedelja, domaća igrana serija
21.00 Nedelja, domaća igrana serija
21.55 Don Huan de Marko, igrani film
23.40 Zmije u avionu, igrani film
Najava
Zmije u avionu 23.40 Superstar
Šon je svedok ubistva važnog američkog tužioca, a ubica je mafijaš Edi Kim. Šon dobija FBI zaštitu na letu za Los Anđeles, gde mora svedočiti protiv Edija.
Prva Plus
05.50 Crni Gruja, igrana serija
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Crni Gruja
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Parada, serija
17.05 Crni Gruja, igrana serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Dvorac od stakla, film
01.10 Besa, serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela
14.45 Ceca šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Vesti
17.45 Podkast: Životna priča
18.40 Naj od naj - Nova sezona
19.00 Kad lišće pada, igrana serija
22.10 Kad lišće pada, igrana serija
23.00 Biseri
23.50 Buldožer, film
01.30 Balkanskom ulicom
UNA TV
07.15 Život je čudo, domaći film
09.55 Kad ljubav zakasni, domaći film
11.50 Očima deteta
12.10 Dara iz Jasenovca, domaća serija
13.00 Una vesti
13.05 Između redova
13.55 Musketar, igrani film
15.45 Luda noć u muzeju: Tajna faraona, igrani film
17.30 Una intervju: Tihomir Stanić
18.30 Una dan
19.00 Kad porastem biću Kengur, domaći film
20.55 Dara iz Jasenovca, domaća serija
22.20 Brzina 2: Kontrola krstarenja, igrani film
00.30 Oklopni transporter, igrani film
01.55 Specijalna policijska jedinica: Pod opsadom, igrani film
03.25 Zlatna groznica, igrani film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
12.00 Male stvari - gosti: Tamara Tanacković, Milica Marković
13.00 Hype zvezde
15.00 Nedokazani
16.00 Chit chat
17.00 Kako je propao rokenrol, film
19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Poslednja klapa serije
20.00 Alapače, serija
20.30 Mobil auto
21.00 Kafana na Balkanu, serija
22.00 Priča o prstenu, igrani film
00.05 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
08.30 Sve je super, igrani film
10.45 Tinejdžerka tajni agent, film
12.25 Brit Mari je bila ovde, igrani film
14.10 Dobro vreme, igrani film
16.00 Trezor, film
17.40 Šta je ljubav, igrani film
19.15 Zatvoreni krug, igrani film
21.00 Kung fu joga, igrani film
22.55 Džejms Vajt, igrani film
00.35 Moj život s Liberačijem, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Evropa
12.00 Presek
12.30 Top story
13.30 Stav nedelje
14.10 Razumno
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.30 Stav region Skoplje
18.00 Presek
19.00 Portal
19.30 Stav regiona Sarajevo
21.00 Dijagnoza
22.00 Sinteza
23.00 Top story evening
24 kitchen
12.00 David Skoko: Mesto za mene
13.00 Novi Zeland sa Džimijem Doertijem
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
16.00 Rejčel Ku: Moja švedska kuhinja
17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije
18.00 Rudolfova pekara: Proslave
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Luk Nuen: Vijetnamska železnica
Star Movies
03.20 Argo, igrani film
05.30 Duhovi, igrana serija
06.00 Brak je mrak, igrani film
08.10 Sledeći Karate Kid, igrani film
10.20 Betmen i Robin, igrani film
13.05 Argo, igrani film
15.45 Gospođica Poter, igrani film
17.50 Spokoj, igrani film
20.00 Venčanje mog najboljeg prijatelja, igrani film
22.10 Prvi greh, igrani film
Star Life
05.15 Kako sam upoznao vašu majku
06.00 Ljubavni život
06.25 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Prvobitni
09.25 911
12.05 Pogodi ko, film
13.50 Ljubavni život
14.20 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 Mala crna knjižica, film
22.15 911
Komentari (0)