RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Znanje imanje

12.00 Dnevnik

12.30 Vreme, stanje na putevima

12.40 Veterinarska misija

13.05 Sat

13.50 Superpotera, kviz

14.55 Gastronomad

15.15 Vesti

15.25 Kuhinja moga kraja

16.25 Vesti

16.35 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

17.25 Tito – Između Istoka i Zapada

18.20 Eko minijature

18.25 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

21.00 Ja volim Srbiju

22.20 Jeloustoun, serija

23.10 Dnevnik

23.30 Velika iluzija

00.05 Sat

00.55 Šarenica

02.35 Dnevnik 2

03.10 Veterinarska misija

03.30 Kuhinja moga kraja

04.25 Sasvim prirodno

Ja volim Srbiju 21.00 RTS1

Uz voditeljku Draganu Kosjerinu Perduv, kapitene timova Neleta Karajlića i Nenada Okanovića ali i raspoloženu publiku - predstoji još jedno uzbudljivo izdanje omiljenog kviza. Plavi tim činiće ovog puta bivši rukometaš, Vladmir Petrić, glumica Isidora Građanin i bivši fudbaler Vladimir Volkov. Njihovi suparnici u crvenom timu, biće: reditelj Darko Kamarit, novinar i pisac Vanja Bulić i pevačica Ruža Rupić.

RTS2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)

Amen adjes (Mi danas)

08.35 Slagalica

09.00 Basket 3x3: World tour, polufinale 1 i 2, prenos

10.00 E-TV

10.30 Basket 3x3: World tour, finale, prenos

11.00 Verski mozaik Srbije

11.40 Romanipen

11.55 Automobilizam: Reno Klio šampionat Evrope, prenos (Francuska)

12.30 Romanipen

12.50 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

13.20 44/20(na znakovnom jeziku)

13.45 Od zlata jabuka

13.50 Lični kosmos

14.20 Svetski – Stanko Madić

15.00 Prevaspitani

15.20 Edu global

15.40 Mira Adanja Polak

16.25 Fudbal (ž): Liga šampiona, polufinale 2, Arsenal – Lion, prnos

18.30 Koncert grupe Legende u Sava Centru

19.25 Treniraj budi zdrav

19.55 Odbojka (ž): Plej of, finale 3, Tent – Ub, prenos

22.00 Na nišanu, serija

22.45 Volim klasiku

23.40 Šrapnel, film

01.10 Basket 3x3: World tour, polufinale

01.40 Basket 3x3: World tour, finale,

02.10 Odbojka (ž): Plej of, finale 3, r.

Odbojka (ž): Plej of, finale 3, Tent – Ub 19.55 RTS2

Odbojkašice Tenta i Uba nastavljaju borbu za titulu prvaka Srbije. Treća utakmica plej ofa finala se igra u 20 časova. Tada počinje i naš direktan prenos na Drugom programu, a komentator je Nenad Đurović.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

PRVA

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Galileo

12.45 Grand - specijal

14.45 Najbolji san, igrana serija

15.45 Najbolji san, igrana serija

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti, informativni program

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Nikad nije kasno, muzički program

00.00 Na mestu zločina sa Mašanom

00.30 Radna akcija sa Tamarom

01.30 Nećete verovati

02.00 Eksploziv

02.30 Galielo

03.00 Na mestu zločina sa Mašanom

Eksploziv 18.55 Prva

Postoje priče koje počinju planom. I postoje one koje počnu – slučajno. Sa trinaest godina, umesto violončela, u ruke uzima kontrabas. Danas, Strahinja Mitrović umetnik je koji puni sale o kojima većina muzičara može samo da sanja, od Berlina, preko Pariza, do Londona. Da li je u pitanju sreća, kako sam kaže? Ili ono što drugi vide jasnije – rad bez kompromisa i disciplina? Na sceni na kojoj je odrastao, u Kolarcu, nedavno se vratio kao umetnik koji otvara BEMUS – najvažniji festival klasične muzike u zemlji. Pod dirigentskom palicom Karla Pontija, sina Sofije Loren. Kako izgleda put od „slučajno“ do svetski priznato? Sledi priča o talentu koji nije čekao priliku, već je znao da je prepozna. Priču "Nota sudbine" ove nedelje na Prvu televiziju od 18.55 donosi nam Marija Vukićević koje je i voditeljka ovonedeljnog "Eksploziva".

B92

06.00 Štoperica, kviz

06.30 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Misija Šapa

10.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Šetnja sa lavom, igrana serija

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Uzbuna

00.00 Kuhinja, serija

01.00 Kuhinja, serija

02.00 Hotel Balkan, igrana serija

03.00 Hotel Balkan, igrana serija

Teorije zavera 20.00 B92

U novoj epizodi emisije "Teorije zavera" tema je - Iza kulisa tragedije. Gosti Saše Borojevića su otac ubijenog Dalibora Todorovića Miša Todorović, bivši pomoćnik UKP Dejan Radenković i bivši šef Odeljenja za krvne delikte Uprave grada Beograda Žarko Popović. Emisija "Teorije zavera" na programu televizije B92 je od 20.00.

STB

07.10 Zdravlje i vi

09.05 Pravi jutarnji program

14.10 Moja polisa

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

16.35 TV Šopingmanija

17.20 Srcem kroz Srbiju

18.05 Focus radio: Ritam nedelje

19.22 Intervju dana

19.45 TV Šopingmanija

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Muške priče

21.40 TV Šopingmanija

22.10 Biljana za Vas

23.25 Focus radio: Ritam nedelje

Biljana za Vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik

07.30 Bukvar pravoslavlja

08.00 Avanture Banetove Leteće gitare

08.25 Avanture miša Harlampija

08.30 Dečiji program

08.45 Pitam se pitam

09.00 Deciklopedija

09.05 Preci a počeci

09.20 Ja sad znam a ti?

09.40 Drugačiji razgovori o prirodi

10.00 Izgubljeno – nađeno, igrani film

11.30 Pet za 5, dokumentarni program

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Agromozaik, emisija za poljoprivrednike

13.00 Dodati život godinama

14.00 Prijatelji zauvek

15.00 Nedeljom

16.00 Tri note

16.30 Čari ribolova

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas

18.00 Grad bez pravila, igrana serija

18.45 TV šifonjer

19.00 Epizode, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Pljačka u Haton Gardenu, Igrani film

21.33 Sportski objektiv, sportski program

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika

23.00 Grad bez pravila, igrana serija

23.38 Superdip, igrani film

01.15 Petkazanje

02.03 Prijatelji zauvek

Grad bez pravila 18.00 RTV1

Nakon što je napustio džunglu i predao se policiji u Bogoti, bivši gerilac pristaje na tajni zadatak kako bi izbegao odlazak u zatvor.

RTV Pančevo

07.35 Bohemska rapsodija

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

14.00 TV atelje

16.00 Velike vesti

16.40 Povratak kući, serija

18.00 Bezbednost na prvom mestu

18.35 Inforom

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 U centru pažnje

21.30 Doku. program

22.00 Velike vesti

22.35 Doku. program

23.20 Noćni program

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

09.00 Bolja zemlja

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.15 Provodadžije

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.47 Crvene ruže, serija

00.34 Porodične tajne, igrana serija

01.13 1 na 1, kviz

01.43 Radio Happy

04.15 Posle ručka

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

07.50 Nedelja, domaća igrana serija

08.25 Obračun u kazino kabareu, domaći film

09.55 Obračun u Malom Tokiju, igrani film

11.20 Visina, igrani film

12.55 U zasedi, igrani film

14.35 Tajni plan, igrani film

16.15 Zadržavanje, igrani film

18.10 Ruski specijalista, igrani film

20.00 Nedelja, domaća igrana serija

21.00 Nedelja, domaća igrana serija

21.55 Don Huan de Marko, igrani film

23.40 Zmije u avionu, igrani film

Zmije u avionu 23.40 Superstar

Šon je svedok ubistva važnog američkog tužioca, a ubica je mafijaš Edi Kim. Šon dobija FBI zaštitu na letu za Los Anđeles, gde mora svedočiti protiv Edija.

Prva Plus

05.50 Crni Gruja, igrana serija

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Crni Gruja

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Parada, serija

17.05 Crni Gruja, igrana serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Dvorac od stakla, film

01.10 Besa, serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela

14.45 Ceca šou

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Vesti

17.45 Podkast: Životna priča

18.40 Naj od naj - Nova sezona

19.00 Kad lišće pada, igrana serija

22.10 Kad lišće pada, igrana serija

23.00 Biseri

23.50 Buldožer, film

01.30 Balkanskom ulicom

UNA TV

07.15 Život je čudo, domaći film

09.55 Kad ljubav zakasni, domaći film

11.50 Očima deteta

12.10 Dara iz Jasenovca, domaća serija

13.00 Una vesti

13.05 Između redova

13.55 Musketar, igrani film

15.45 Luda noć u muzeju: Tajna faraona, igrani film

17.30 Una intervju: Tihomir Stanić

18.30 Una dan

19.00 Kad porastem biću Kengur, domaći film

20.55 Dara iz Jasenovca, domaća serija

22.20 Brzina 2: Kontrola krstarenja, igrani film

00.30 Oklopni transporter, igrani film

01.55 Specijalna policijska jedinica: Pod opsadom, igrani film

03.25 Zlatna groznica, igrani film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

12.00 Male stvari - gosti: Tamara Tanacković, Milica Marković

13.00 Hype zvezde

15.00 Nedokazani

16.00 Chit chat

17.00 Kako je propao rokenrol, film

19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Poslednja klapa serije

20.00 Alapače, serija

20.30 Mobil auto

21.00 Kafana na Balkanu, serija

22.00 Priča o prstenu, igrani film

00.05 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

08.30 Sve je super, igrani film

10.45 Tinejdžerka tajni agent, film

12.25 Brit Mari je bila ovde, igrani film

14.10 Dobro vreme, igrani film

16.00 Trezor, film

17.40 Šta je ljubav, igrani film

19.15 Zatvoreni krug, igrani film

21.00 Kung fu joga, igrani film

22.55 Džejms Vajt, igrani film

00.35 Moj život s Liberačijem, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Evropa

12.00 Presek

12.30 Top story

13.30 Stav nedelje

14.10 Razumno

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.30 Stav region Skoplje

18.00 Presek

19.00 Portal

19.30 Stav regiona Sarajevo

21.00 Dijagnoza

22.00 Sinteza

23.00 Top story evening

24 kitchen

12.00 David Skoko: Mesto za mene

13.00 Novi Zeland sa Džimijem Doertijem

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

16.00 Rejčel Ku: Moja švedska kuhinja

17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije

18.00 Rudolfova pekara: Proslave

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Luk Nuen: Vijetnamska železnica

Star Movies

03.20 Argo, igrani film

05.30 Duhovi, igrana serija

06.00 Brak je mrak, igrani film

08.10 Sledeći Karate Kid, igrani film

10.20 Betmen i Robin, igrani film

13.05 Argo, igrani film

15.45 Gospođica Poter, igrani film

17.50 Spokoj, igrani film

20.00 Venčanje mog najboljeg prijatelja, igrani film

22.10 Prvi greh, igrani film

Star Life

05.15 Kako sam upoznao vašu majku

06.00 Ljubavni život

06.25 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Prvobitni

09.25 911

12.05 Pogodi ko, film

13.50 Ljubavni život

14.20 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Očajne domaćice

20.00 Mala crna knjižica, film

22.15 911