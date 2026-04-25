Arena Premium 1
08.00 Fudbal Italijanska liga: Napoli - Kremoneze
10.00 Fudbal Španska liga: Betis - Real Madrid
12.00 Arena Izazov
12.30 Fudbal Engleska liga: PL Studio - Najava 34. kola
13.30 Fudbal: Fulam - Aston Vila
15.30 Fudbal Engleska liga: PL Studio - Najava 34. kola
16.00 Fudbal Engleska liga: Liverpul – Kristal palas
18.30 Fudbal Engleska liga: Arsenal - Njukasl
21.00 Fudbal Španska liga: Atletiko - Atletik
23.30 Hokej G4 NHL: Minesota vajldsi - Dalas starsi
02.30 NBA G4: Minesota – Denver
Arena Premium 2
07.30 Košarka Plej-in 3, sportski program
09.30 Košarka Plej-in 4, sportski program
11.30 Košarka ABA liga: Split - Spartak
13.15 Košarka NBA deji
13.30 Fudbal Čempionšip: WBA - Ipsvič
16.00 Fudbal Engleska liga: Vest Hem - Everton
18.15 Fudbal FA Kup: Mančester siti - Sauthempton
20.15 Fudbal Engleska liga: Big Intervju - Diego Gomez
20.45 Fudbal Italijanska liga: Verona - Leče
23.30 Fudbal Brazilska liga: Botafogo – Internacional
02.00 Fudbal Brazilska liga: Sao Paulo – Mirasol
Eurosport1
05.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, Etapa 5
06.30 Snuker: Šefild, Runda 2
08.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, Etapa 5
10.00 Snuker: Šefild, Runda 2
11.00 Snuker: Šefild, Runda 2
14.00 Triatlon: PTO Tour, Singapur
15.15 Snuker: Šefild, Runda 2
18.30 Snuker: Šefild, Runda 2
19.30 Snuker: Šefild, Runda 2
23.00 Snuker: Šefild, Runda 2
