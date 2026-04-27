Pajkovićeva tvrdi da se suočava sa pritiscima, javnom osudom, ali i sporovima koje vodi protiv bivšeg partnera, koga optužuje da je sadržaj pustio u javnost, piše Kurir.

Ona je u podkastu na Adria TV prvi put otvoreno govorila o aferi i imenu Nikole Drecuna, za kojim je raspisana Interpolova poternica.

- Mislim da smo onu tezu "svakog čuda tri dana dosta" odavno pregazili. Ulazimo u četvrti mesec dešavanja nečega što nije očekivani epilog - počela je ona.

Kako je navela, nakon što je negirala povezanost sa kriminalnim strukturama, u javnosti su se pojavili novi snimci.

- Desilo se sve čime mi je prećeno. Ja sam dokazala da nemam veze sa njima! Sutradan se na nekom nalogu pojavio taj sadržaj. To je bio najveći apsurd, jer sam tim povodom saslušana ja, a ne neko ko je taj sadržaj objavio. Negirala sam vezu sa Drecunom u svom iskazu - rekla je Pajkovićeva.

Na pitanje da li poznaje Nikolu Drecuna i ljude iz kriminalnog miljea, odgovorila je da ima pravo da se druži sa kim želi.

- Imam pravo da se družim sa kim god ja hoću. Bezbednosne provere ne treba da idu do banalnosti, do preintimnog zadriranja u četiri zida. Kao advokatica, jesam u kontaktu sa licima koji imaju krivične postupke, nekima sam dolazila i u zatvorske posete kao izabrana advokatica. Sa druge strane, na meni kao na građanki nije da ja proveravam ko se nalazi oko mene, u mom okruženju, već je to na nadležnim institucijama. Znala sam i da se našalim na taj račun - kada se krećem na javnim mestima i sedam u restorane, ne listam Interpolove poternice. Uvredljivo je to što se nameće da smo toliko podvodljivi da, ako sedimo sa nekim u društvu, automatski znači da sa njim vršimo krivična dela.

Govoreći o tužbama zbog objavljenih snimaka, navela je da deo postupaka i dalje traje.

- Moja situacija predstavlja izazov za pravosudne institucije, ali i nešto što testira puls javnosti i svest društva. Neke od mojih tužbi su i dalje u procesu, a neke su okončane. Trenutno je moj zaključak da institucije sistema nisu dovoljno jake da odgovore izazovima savremenih oblika kriminala, digitalnog i sajber nasilja - govori Mirjana.

Objavljivanje privatnog sadržaja uporedila je čak i sa prepiskama sa aplikacije Skaj.

- Ostajem pri tom stavu. Mnogo toga smo čitali. U svemu tome nismo mogli da protičamo da se bilo gde radilo o ovakvoj vrsti obračuna ni sa jednom ženom. Naravno, ne opravdavam sadržaj tih prepiski, kao ni počinjena krivična dela, samo govorim o etici i kulturi komunikacije, koje ima više tu nego u mom slučaju - rekla je.

Podsetimo, Nikoli Drecunu se u Višem sudu u Podgorici sudi u odsustvu zbog više teških krivičnih dela, među kojima se navodi i ubistvo Stefana Belade i Andrije Ivanovića na Cetinju u septembru 2025. godine. Drecun se zvanično još uvek nalazi u bekstvu.

Istrage u vezi sa objavljenim snimcima i dalje su u toku.