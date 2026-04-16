00.15 Prva

Doba lala

Tom Stopard, scenarista nagrađen nagradom Oskar za film „Zaljubljeni Šekspir“, donosi priču zasnovanu na istoimenom romanu Debore Mogah. Mlada Sofija se udaje za bogatog trgovca Kornelisa Sandvorta. U Amsterdamu je u 17. veku bilo uobičajeno da imućni građani naručuju porodične portrete, pa tako Kornelis i Sofija poziraju mladom siromašnom umetniku Jan van Losu. Sofija i Jan započinju strastvenu ljubavnu vezu. Mladi ljubavnici nameravaju da pobegnu, ali treba im novac koji se u to vreme u Amsterdamu mogao zaraditi zahvaljujući neverovatnoj trgovini lalama, kad se jedan jedini cvet prodavao za deset puta više nego što je tada iznosila prosečna godišnja plata. Uloge: Alisija Vikander, Djen Dehan, Džek O’konel, Kristof Volc, Džudi Denč.

22.15 B92

Uteha

Istražujući niz ubistava, FBI agenti Džo i Ketrin zbunjeni su ubicinom bizarnom metodom bezbolne smrti. Džo dovodi u pomoć starog prijatelja, penzionisanog doktora i vidovnjaka Džona. Uz Džonovu pomoć, agenti se sve više i više približavaju ubici, i postaje im sve jasnije da je i zločinac vidovit, i da je uvek jedan korak ispred vlasti. Uloge: Entoni Hopkins, Džefri Din Morgan, Kolin Farel.

22.20 RTS2

Mesi iz Bagdada

Jedanaestogodišnji Hamudi živi u ratom razorenom Iraku i sanja o tome da postane izvanredan fudbaler kao njegov heroj Lionel Mesi. Nakon što jednog dana slučajno postane meta napada, Hamudi se u bolnici budi sa samo jednom nogom. Dok njegovi roditelji čine sve što je u njihovoj moći da porodica ostane bezbedna, Hamudi se uprkos svemu bori za svoje snove. Uloge: Ahmed Mohamed Abdula, Atir Adel, Zara Gandur.