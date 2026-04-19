Arena Premium 1

06.00  Fudbal MB Superliga: Crvena zvezda

08.00  Atletika Beogradski maraton

15.00  Fudbal Engleska liga: Everton - Liverpul

17.00  Fudbal Engleska liga: Studio

17.30  Fudbal Engleska liga: Mančester siti - Arsenal

19.30  Fudbal Engleska liga: Studio

20.00  Studio derbi

21.00  Košarka ABA liga: Partizan - Crvena zvezda

23.00  Studio derbi

00.00  Košarka ABA liga: Partizan - Crvena zvezda

02.00  Košarka ABA liga: Cedevita Olimpija – Igokea

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka Španska liga: Juventus - Baskonija

08.30  Rukomet: Lemgo - Fukse Berlin, polufinale 1

10.00  Rukomet Nemački kup: Bergišer - Magdeburg

12.00  Košarka Grčka liga: Olimpijakos - Aris

15.00  Fudbal Engleska liga: Notingem Forest - Bernli

17.30  Fudbal Nemačka liga: Bajern - Štutgart

20.00  Fudbal Grčka liga Panatinaikos - Olimpijakos

22.00  Fudbal Argentinska liga: River Plate - Boka Juniors

02.00  Fudbal Argentinska liga: Rozario Central – Sarmiento

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 5

06.30  Snuker: Šefild, Runda 1

08.30  Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

09.00  Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 5

10.00  Snuker: Šefild, Runda 1

11.00  Snuker: Šefild, Runda 1

12.45  Biciklizam: Svetska turneja, Amstel Gold Trka, Žene

14.30  Biciklizam: PRO Serija, Fleš Brabankon, muškarci

14.55  Biciklizam: Svetska turneja, Amstel Gold Trka, muškarci

17.15  Snuker: Šefild, Runda 1

18.30  Snuker: Šefild, Runda 1

19.30  Snuker: Šefild, Runda 1

23.00  Snuker: Šefild, Runda 1