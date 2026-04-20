Beba stara svega mesec dana primljena je tokom protekle noći u bolnicu u Beogradu sa teškim povredama glave, piše Telegraf.rs.

Prema nezvaničnim informacijama, stanje bebe je ozbiljno i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.

Kako navodi pomenuti portal, policija je odmah nakon prijave obavila razgovor sa roditeljima i članovima porodice koji su, navodno, naveli da je reč o nesrećnom slučaju.

Navodno, do povređivanja je došlo kada su se prevrnula dečija kolica. Beba je tom prilikom pala sa visine od oko 30 centimetara. Devojčica je udarila glavom direktno o beton, navodi se.

