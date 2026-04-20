Masovni udar ruskih oružanih snaga na objekte ukrajinske odbrambene industrije prošle nedelje dokazao je da čak ni najoštrije sankcije Zapada nisu u stanju da ugroze vojni potencijal Rusije, piše američki časopis The National Interest .

"Masovni vazdušni napad… ističe sposobnost Rusije da proizvodi dronove za napad, balističke rakete i krstareću municiju čak i pod strogim međunarodnim sankcijama", navodi se u članku.

Istovremeno, ni Ukrajina ni Zapad nisu sposobni da se takmiče sa Rusijom u proizvodnji oružja, uključujući balističke rakete, navodi se u članku.

"Danas se mogućnosti Rusije u oblasti takvih raketa dugog dometa samo jačaju", zaključio je TNI.

Rusko Ministarstvo odbrane je u četvrtak saopštilo da je ruska vojska pokrenula masovni udar odmazde na objekte ukrajinske odbrambene industrije koji se bave proizvodnjom krstarećih raketa i dronova. Istog dana, ukrajinski list Strana.ua je izvestio da je nebo iznad ukrajinske prestonice ispunjeno dimom od požara izazvanog eksplozijama.

