00.00 Prva

Mamin novi frajer

Henri Durand je mladi FBI agent pred kojim je težak zadatak. Mora da špijunira sopstvenu majku Marti, koja se u njegovom odsustvu, od nekada gojazne i nesrećne majke postala, vitka i živahna žena, koja privlači muškarce svih godina i željno prihvata njihovu pažnju. Razlog za špijuniranje, je njen novi dečko za koga se pretpostavlja da je vodeći um bande kolekcionara umetnina. Uloge: Meg Rajan, Antonio Banderas, Kolin Henks.

22.15 B92

Izdajnik po našem ukusu

Mladi profesor sa Oksforda i njegova devojka odlaze na odmor na karipsko ostrvo Antigvu. Tamo upoznaju ruskog milijardera koji poseduje ostrvo. On ih poziva da odigraju partiju tenisa, ali - kao što to kod rusa obično biva - partija tenisa nikad nije samo ono što se čini. Predlog koji na rastanku dobiju od Rusa, čoveka broj jedan za pranje novca ruskog kriminalnog podzemlja, odvešće ih na vrtoglavo putovanje od teniskih terena Roland Garosa do luksuzne jahte, od sigurne kuće u švajcarskim Alpima do najmračnijih kutaka Londona i sumnjiva savezništva s britanskim obaveštajnim službama. Uloge: Stelan Skarsgard, Radivoje Bukvić, Juan Mekgregor.

23.40 Superstar

Kursk: Prokletstvo dubine

Ruska podmornica K-141 Kursk bila je ponos ruske flote, koja je simbolizovala moć i snagu ruske mornarice. Stavljena u pogon 1994. godine, 154 metra dugačka nuklearna podmornica bila je aktivna manje od šest godina u trenutku kad je potonula. Film prati jednu od najvećih pomorskih tragedija. U vreme tragedije u podmornici je bilo 118 mornara, a većina članova posade bila je mlađa od 30 godina. Dok su se mornari borili za život, njihove porodice vode borbu s političkim preprekama i nemogućim izgledima da ih spasu. Uloge: Lea Sedu, Kolin Fert, Matjas Shunarts, Maks fon Sidou.