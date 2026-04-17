Arena Premium 1

06.00  Fudbal UEFA Liga Evrope: Aston Vila – Bolonja

08.00  Fudbal UEFA Liga Evrope: Notingem Forest – Porto

10.30  Fudbal UEFA Liga Konferencija: AEK - Rajo Valjekano

12.30  Fudbal UEFA Liga Evrope Pregled četvrtfinala

13.30  Košarka Evroliga: Partizan – Baskonija

15.30  Košarka Evroliga: Real Madrid - Crvena zvezda

17.30  Košarka Evroliga: Studio

18.00  Košarka Evroliga: Dubai – Valensija

20.15  Košarka Evroliga: Panatinaikos – Efes

22.15  Košarka Evroliga: Studio

23.30  Košarka Evroliga: Monako - Hapoel Tel Aviv

01.30  Fudbal Italijanska liga: Inter – Kaljari

03.30  Fudbal Italijanska liga: Sasuolo – Komo

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka Evroliga: Partizan – Baskonija

08.00  Košarka Evroliga: Real Madrid - Crvena zvezda

10.00  Košarka Evroliga: Olimpijakos – Milano

12.00  Košarka Evroliga: Makabi Tel Aviv - Virtus Bolonja

14.00  Košarka Evroliga: ASVEL – Fenerbahče

16.00  Košarka VTB liga: CSKA - Pari NN

18.00  Fudbal Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo (Ž): Švedska – Srbija

20.30  Košarka Evroliga: Barselona – Bajern

22.30  Košarka Evroliga: Žalgiris – Paris

00.30  Košarka Evroliga: Panatinaikos – Efes

03.00  Odbojka Superliga: Četvrtfinale, G3

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 3

06.30  Snuker: Tur šampionata, Finale, Džad Tramp - Zhao Xintong

08.30  Motokros: Sardinija, MX2, Trka 2

09.00  Motokros: Sardinija, MXGP, Trka 2

09.30  Magazin: Snuker

10.00  Atletika: Pariz, Maraton

11.00  Snuker: Šefild, Finale

13.00  Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 3

13.30  Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 4

15.30  Biciklizam: PRO Serija, Fleš Brabankon, muškarci

17.30  Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

18.00  Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 4

19.00  Biciklizam: PRO Serija, Fleš Brabankon, muškarci

20.00  Snuker: Šefild, Finale

22.00  Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 4

23.00  Biciklizam: PRO Serija, Fleš Brabankon, muškarci