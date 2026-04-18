Zorica Brunclik nedavno je napustila bolnicu nakon operacije i puštena je na kućno lečenje, a dok čitava estrada strepi za njeno zdravlje, njen suprug se sada prvi put oglasio na tu temu. Naime, Miroljub Aranđelović Kemiš menjao je Zoricu Brunclik u ulozi stručnog žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a kako je otkrio uskoro će se ona vratiti u čuvenu crvenu stolicu.

Naime, Kemiš se na početku emisije obratio članovima žirija i rekao da im se Zorica obratila i pozdravila ih sve.

- Razredna se uskoro vraća i pozdravlja vas sve - rekao je Kemiš, a na to se nadovezala voditeljka Bojana.

- Znači Zorica se uskoro vraća u Pinkove zvezde - rekla je ona i oduševila publiku.

"Previjaju je kod kuće"

Podsetimo, Lepa Lukić je nedavno govorila o stanju koleginice.

- Ona je mene zvala kada je izašla iz bolnice i rekla mi je to," podelila je Lepa detalje njihovog razgovora.

-Dobro je sada, dolaze kod nje kući iz bolnice da je previjaju, rekla mi je da joj je pao imunitet malo - dodala je ona.

Zoričin kum: "Mnogo je ozbiljna stvar"

Kum i prijatelj Zorice Brunclik, Hasan Dudić, govorio je o njenom stanju i izrazio zabrinutost.

- Mi smo kumovi, Zorica je mog brata Šabana venčala. Nisam zvao Kemiša, šta da stajem čoveku na muku. Čujem ja od prijatelja i familije, kako je i šta je. Plakao sam bar deset puta, molim se stalno da sve bude kako treba. Ma, litar krvi bih dao samo da Zorica bude dobro. Mnogo je ozbiljna stvar... Ona to nije zaslužila, nikom ništa nažao nije učinila, ima dušu kao more - rekao je i dodao:

- Borila se sa svojom decom, nikoga nije unesrećila i sad kad treba da uživa sa svojom decom, eto šta je snađe... Molim se Bogu za nju kao i za svoju decu.

BONUS VIDEO: