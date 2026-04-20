- Što je lep Tamiš ovde, nikad nisam ovde bio, posle mnogo godina ovo je prvi put da su naše kompanije samostalno uradile ovako veliki posao, čestitam vam na dobro izvedenom poslu, rekao je Vučić koji je potom upitao i za drumski most za koji već teku pripreme a koji bi koštao 10 miliona evra, što će na kraju sa železničkim ukupno biti 22,5 miliona evra.

- Blizu smo da izdamo 96.000 rešenja o legalizaciji i molim ljude da dođu da uplate tih 100 evra u proseku inače će izgubiti rešenje, a pre kraja aprila biće više od 100.000 izdatih rešenja ako uplate tih 100 evra, dodao je Vučić.

Predsedniku je rečeno i da će stari most iz 19. veka postati pešačko-biciklistički za promociju i zelenu tranziciju.

Predsednik je svečano prošetao po novootvorenom mostu.