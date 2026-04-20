Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas prisustvuje otvaranju novog železničkog mosta. Reč je o mostu preko reke Tamiš - Tomaševački most. Svečanost počinje u 12 časova, u Tomaševcu.
Obraćanje predsednika Vučića
- Hvala što ste danas ovde jer znate da je to jasan signal za dodatna i važna ulaganja za Banat pošto smo od uspešnog kraja Srbije uspeli da ovaj deo Banata postane jedan od najsiromašnijih krajeva, rekao je Vučić i dodao da su na prethodnom mostu nitne bile samo ubacivane pa je bio opasan.
- Pravićemo i drumski most i zamenićemo stolariju na osnovnoj školi, to ćete već moći da vidite u narednim danima..
Predsednik stigao u Tomaševac
Predsednik Vučić došao je na mesto otvaranja Tomaševačkog mosta dužine 120 metara u koji je uloženo 12,5 miliona evra. Kompletan most je delo isključivo srpskih firmi.
- Što je lep Tamiš ovde, nikad nisam ovde bio, posle mnogo godina ovo je prvi put da su naše kompanije samostalno uradile ovako veliki posao, čestitam vam na dobro izvedenom poslu, rekao je Vučić koji je potom upitao i za drumski most za koji već teku pripreme a koji bi koštao 10 miliona evra, što će na kraju sa železničkim ukupno biti 22,5 miliona evra.
- Blizu smo da izdamo 96.000 rešenja o legalizaciji i molim ljude da dođu da uplate tih 100 evra u proseku inače će izgubiti rešenje, a pre kraja aprila biće više od 100.000 izdatih rešenja ako uplate tih 100 evra, dodao je Vučić.
Predsedniku je rečeno i da će stari most iz 19. veka postati pešačko-biciklistički za promociju i zelenu tranziciju.
Predsednik je svečano prošetao po novootvorenom mostu.
Ljudi dočekuju predsednika
Veliki broj građana dočekuje presednika Vučića.
Ovako izgleda most koji se svečano otvara:
Ceremonija otvaranja predstavlja značajan događaj za lokalnu infrastrukturu i transportnu povezanost.
Ovo otvaranje novog mosta dolazi kao rezultat dugoročnih planova za unapređenje saobraćajne mreže u regionu.
