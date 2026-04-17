18.55 RTS2

Niki

Pariz 1952. godine. Niki se preselila u Francusku sa svojim suprugom i ćerkom, bežeći od Amerike i odnosa sa svojom američkom porodicom. Uprkos daljini, Niki se redovno vraća mislima o svom detinjstvu koje je obuzimaju. Ona će pronaći svoj put ka svetlosti u umetnosti koja će joj pomoći da ih se oslobodi. Uloge: Šarlot le Bon, Džon Robinson, Damijen Bonar.

00.15 Prva

96 sati: U begu

Bivši CIA agent Brajan Mils ne beži više od najgorih zlikovaca današnjice nego od ujedinjenih policijskih snaga Los Anđelesa CIA i FBI. Njih će regrutovati Frenk Dokler nakon što Mils pobegne tokom hapšenja običnim policajcima. Naime, Brajanu je neko namestio ubistvo bivše supruge, a u životnoj opasnosti naći će se i njegova ćerka Kim. Uloge: Lijam Nison, Forest Vitaker.

23.20 RTS2

Renoviranje

Dženet je naizgled obična isprazna supruga koja živi u velikoj kući, bez ikakvih obaveza, osim što vežba i održava svoj besprekorni izgled. Povremeno kod nje svraća Taša, neodgovorna majka koja je tu zbog joge ili bacanja noževa. Jednoga dana pojavljuje se Leo sa svojim poslovnim partnerom Samjuelom. Leo kaže da ga je poslao Dženetin odsutni muž da ugradi novu kadu. Dženet je zadovoljna postojećom kadom i nije željna radova po kući, pogotovo što se Leo pokazuje kao nesposoban, lenj, a istovremeno i neprijatno srdačan. Dženet shvata da tu nešto nije u redu... Uloge: Frančeska Istvud, kćerka Klinta Istvuda, i Majlo Gibson, sin Mela Gibsona.