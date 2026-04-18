22.05 RTS1

Titanik

Sedamnaestogodišnja aristokratkinja zaljubljuje se u siromašnog slikara na zlosrećnom luksuznom brodu „Titanik“. Rouz kao stogodišnjakinja priča svoju ljubavnu i životnu priču. Kao mlada, ukrcala se na „Titanik“ sa svojom majkom i arogantnim verenikom. Njena porodica je ostala bez novca i bogata udaja rešila bi finansijske probleme, iako ona svog verenika ne voli. Očajna, pokušava da skoči sa broda, ali je u tome spreči Džek, slikar koji putuje trećom klasom. Među njima se javlja ljubav, ali kada brod udari u ledenu santu, Rouzin verenik shvata šta se događa i kreće u poteru za parom... Uloge: Leonardo di Kaprio, Kejt Vinslet, Bili Zejn

20.05 RTS1

Zvaćeš se Varvara

Na Prvom programu RTS-a sa početkom u 20.05 časova, premijerno prikazujemo prvu epizodu dramsko-krimi igrane serije sa elementima fantastike - „Zvaćeš se Varvara“, nastalu po scenariju Miloša Radovića i u režiji Dejana Zečevića. U prvoj epizodi serije „Zvaćeš se Varvara“ na praznom putu u ravnici, mlada Mina stopira bez jasnog cilja. U sanitetu upoznaje Trapija, a njihovo putovanje prerasta u intiman razgovor dvoje stranaca koji nose sopstvene gubitke i razočaranja. U manastiru, mlada monahinja Varvara potiskuje telesni i emotivni nemir, pokušavajući da pronađe mir u strogoj svakodnevici… Uloge tumače: Una Lučić, Katarina Marković, Anita Ognjanović, Čubrilo Čupić, Danica Ristovski, Andrija Kuzmanović, Ljubiša Milišić, Nikola Pejaković, Vasilije Milić, Zoran Cvijanović, Branka Šelić, Mina Mićović

20.05 RTV1

Napuštajući Avganistan

Film prati poslednje dane povlačenja sovjetske vojske iz Avganistana, kada se dugo očekivani povratak kući pretvara u još jednu opasnu misiju. Nakon što je sin generala zarobljen, jedinica kreće u rizično spasavanje kroz surovi Salang prolaz. Između dužnosti i gole borbe za opstanak, vojnici se suočavaju sa strahom, gubicima i teškim izborima koji otkrivaju pravu cenu rata. Uloge: Kiril Pirogov, Jan Capnik, Aleksandar Kuznjecov.