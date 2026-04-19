Dva srpska lekara pregledaće bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića u zatvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale u Hagu u sredu, 22. aprila, jer mu se zdravstveno stanje pogoršalo, rekao je generalov sin Darko Mladić.

- Јa lično sutra letim u Hag. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić takođe će sutra odvojeno posetiti generala Mladića kao predstavnik Vlade Srbije. Lekari, kardiolog i neurolog, odlaze u utorak, 21. aprila i moći će da ga pregledaju tek u sredu 22. aprila. Njegovo stanje se pogoršalo - rekao je Darko Mladić.

On je za RIA Novosti dodao da je njegov otac izuzetno slab, da ima poteškoća sa govorom i da ne može sam da ustane ili sedi na krevetu.

Zatvorska dokumentacija takođe potvrđuje veoma ozbiljno pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja.

Porodica trenutno čeka odgovor od Mehanizma na zahtev Rusije i Srbije Savetu bezbednosti UN za njegovo puštanje na slobodu iz zdravstvenih razloga.

Darko Mladić je u četvrtak, 16. aprila, rekao da se zdravlje njegovog 83-godišnjeg oca naglo pogoršalo 10. aprila i da se pretpostavlja da je doživeo moždani udar.