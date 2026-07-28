Ako ste ikada odseli u hotelu, verovatno ste primetili da su peškiri gotovo uvek bele boje. Mnogi veruju da je razlog isključivo higijena, ali stručnjaci za hotelijerstvo objašnjavaju da se iza ovog standarda krije više praktičnih razloga koji hotelima olakšavaju poslovanje, a gostima ulivaju dodatno poverenje.

Bela boja uliva poverenje gostima

Jedan od najvažnijih razloga jeste utisak čistoće. Na belom peškiru svaka mrlja ili trag nečistoće odmah se uočava, zbog čega gosti lakše stiču utisak da hotel vodi računa o higijeni i održavanju.

Upravo zato se beli peškiri često povezuju sa urednošću, svežinom i visokim standardima čistoće.

Lakše održavanje i pranje

Beli peškiri imaju još jednu veliku prednost – mnogo su jednostavniji za održavanje. Mogu se prati zajedno na visokim temperaturama, a po potrebi i tretirati sredstvima za izbeljivanje, bez straha da će izbledeti ili promeniti nijansu.

To značajno pojednostavljuje pranje velikih količina hotelskog veša i štedi vreme zaposlenima.

Zamena je brža i jeftinija

Kada se peškir istroši ili ošteti, nije potrebno tražiti istu nijansu ili dezen. Novi beli peškiri lako se uklapaju sa postojećima, što hotelima olakšava nabavku i smanjuje troškove.

Bela boja kao simbol luksuza

Pored praktičnih razloga, bela boja se decenijama povezuje sa luksuzom i kvalitetnom uslugom. Bela posteljina i peškiri doprinose utisku uredne, sveže i pažljivo održavane sobe, zbog čega su postali standard u hotelima širom sveta.

Iako na prvi pogled deluje kao beznačajan detalj, izbor belih peškira rezultat je pažljivo osmišljene prakse. Oni gostima ulivaju poverenje, jednostavniji su za održavanje i zamenu, a hotelima dugoročno pomažu da smanje troškove poslovanja.