Temperatura u vozilu tada može biti ekstremno visoka, a kabina se pretvara u pravi “mini staklenik”. Takvi uslovi ne samo da otežavaju vožnju, već mogu izazvati i umor, glavobolju i opšti osećaj nelagodnosti.

Da biste izbegli situaciju da ulazite u pregrejan automobil, postoji nekoliko jednostavnih, ali veoma efikasnih trikova koji mogu značajno sniziti temperaturu u vozilu i učiniti vožnju prijatnijom čak i kada napolju prelazi 30 stepeni.

Prvi i osnovni korak je pametan izbor parking mesta. Kad god je moguće, vozilo treba parkirati u hladu, ispod drveta ili pored zgrade koja pravi senku. Ova navika može značajno smanjiti zagrevanje unutrašnjosti tokom dana i olakšati ulazak u automobil.

Kada ulazite u vruć automobil, preporučuje se da prvo otvorite sva vrata kako bi pregrejani vazduh izašao napolje. Nakon toga, veoma efikasan trik je brzo stvaranje protoka vazduha – spustite prozore sa jedne strane vozila i nekoliko puta brzo otvorite i zatvorite suprotna vrata. Na ovaj način se topli vazduh izbacuje iz kabine mnogo brže nego prirodnim provetravanjem.

Ako uslovi dozvoljavaju, možete voziti i nekoliko minuta sa dijagonalno otvorenim prozorima, što omogućava stalnu cirkulaciju svežeg vazduha i dodatno ubrzava hlađenje unutrašnjosti vozila.

Posebnu pažnju treba obratiti na sedišta, volan i instrument tablu, jer se oni najbrže zagrevaju. Kožna sedišta mogu postati izuzetno vruća i neprijatna za kontakt, pa se preporučuje korišćenje pamučne tkanine, peškira ili zaštitnih navlaka koje smanjuju zagrevanje.

Vozači koji nemaju garažu ili ne mogu da pronađu hladovinu mogu koristiti i dodatne zaštite poput zavesica i sunčanih štitnika za stakla. Ovi jednostavni dodaci pomažu da se smanji efekat direktnog sunčevog zračenja i štite unutrašnjost vozila od pregrevanja i oštećenja.

Uz nekoliko jednostavnih navika, moguće je značajno poboljšati udobnost vožnje tokom letnjih meseci i izbeći neprijatnosti koje donose visoke temperature.