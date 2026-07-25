Ruska vojska napala je danas ukrajinske vojne ciljeve u Čornomorsku, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Kao rezultat napada visokopreciznim oružjem iz vazduha i dronova za napad, u luci Čornomorsk su oštećeni objekti lučke infrastrukture koji su namenjeni za skladištenje vojnog tereta", saopštilo je Ministarstvo, prenosi RIA novosti.

U saopštenju se navodi da su u ruskom napadu takođe pogođeni brzi desantni čamac CV-90 i brod za suvi teret, koji je zadužen za isporuke ukrajinskim oružanim snagama u Nikolajevu.

Pored toga, tri slična broda, brod za rasute terete i još jedan čamac CV-90, oštećeni su na putu ka Čornomorsku i Odesi.

Ministarstvo u saopštenju navodi da su tokom nedelje ruske snage napadale luke i ciljeve u drugim delovima Ukrajine, kao i da je između 18. i 24. jula izvršeno 18 grupnih udara i jedan masovni napad u Ukrajini.