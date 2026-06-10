Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je, pred današnje gostovanje na Radio Beogradu u 17 časova, da je poslednji put kod njih gostova pre 18 godina i istakao da mu je žao što njegovi politički protivnici nisu ništa naučili iz onoga što je tada u emisiji rekao, kada je poručio da je protiv sukoba i mržnje već za normalnu i pristojnu Srbiju i ekonomski razvoj.

- Poslednji put gostovao sam na Radio Beogradu pre tačno 18 godina, 11. novembra 2008. godine. Danas, osamnaest godina kasnije, ponovo ću biti gost u emisiji kod Bojana Bilbije, sa početkom u 17 časova - istakao je Vučć.

Vučić je na instagramu pozvao građane da poslušaju šta je, kako je naveo, kao opozicioni prvak govorio pre 18 godina u toj emisiji na Radio Beogradu i objavio audio snimak iz tog gostovanja.

- Molim vas da poslušate šta sam, kao opozicioni prvak, govorio pre 18 godina u toj emisiji, na Radio Beogradu. Žao mi je što moji protivnici iz tadašnjeg nastupa nisu nešto naučili - poručio je predsednik Vučić u opisu objave i dodao da je "ponosan na današnju Srbiju i zagledan u Srbiju budućnosti".

Vučićev govor pd pre skoro dve decenije

- Očekujem prosto da u narednom periodu bude više mesta u kojima ćemo ih pobeđivati, da infrastrukturu razvijamo do kraja, da naše poruke pre svega budu jasne, da to ne budu poruke sukoba i mržnje već da to budu poruke ekonomskog razvoja, novih investicija, spašavanja Srbije i u teškim uslovima, borbe protiv korupcije i kriminala, da to budu poruke koje će ljudi razumeti kao poruke pristojne i normalne Srbije. Dakle, da, mi jesmo protiv režima Borisa Tadića, ali kad pobedimo želimo da Boris Tadić bude normalan politički protivnik koji neće imati nikakve probleme u ovoj zemlji, da njegova deca žive dobro, normalno i bolje nego danas. Dakle, ja mislim da je to ideal jedne zdrave, pristojne i normalne Srbije kakvu najveći broj građana Srbije hoće. Već sam govorio da to nema nikakvog smisla i ko smo mi da govorimo o nečijoj deci, porodici, bez obzira što ja sve najgore mislim o politici Borisa Tadića - rekao je Vučić pre 18 godina.