U trenutku kada se Srbija suočava sa brojnim izazovima i pritiscima, kako spolja, tako i iznutra, predsednik je poslao moćnu poruku:

"Srbija je svetinja, volim je najviše na svetu. Ljubav prema Srbiji uvek pobeđuje", poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Prethodno, predsednik Vučić poručio je da će građani na izborima imati priliku da glasaju između Srbije prošlosti i Srbije budućnosti i najavio da će se u narednom periodu donositi mere koje će biti u interesu građana i države.

"Sve to moramo da uradimo pre nego što krenemo u izbore. Neće biti samo lakih i lepih mera, biće i takvih kojima ćete se obradovati, a biće i onih težih. I ja vas nikada nisam lagao, i kada smo teže mere donosili ranije, uvek bih vam govorio o čemu je reč. Nekim odlukama se neko neće preterano radovati, ali sve odluke koje budemo donosili, donosićemo u vašem interesu, u interesu naše Srbije", naveo je Vučić u poruci građanima tokom gostovanja na TV Pink.

Takođe, ukazao je da je Srbija zaostajala pre 12 godina za svima, a da je danas uspela da pretekne i Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Severnu Makedoniju.

"Sada smo negde prošli poluvreme velikih i važnih promena koje smo Srbiji zajednički doneli, i siguran sam da zajednički možemo da izguramo ovu važnu utakmicu za Srbiju do kraja. Ako smo uspeli da preteknemo i Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i Severnu Makedoniju, a zaostajali smo za svima njima pre samo 12 godina", rekao je Vučić.

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