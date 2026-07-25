Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas u Drežniku veliki investicioni ciklus za zapadnu Srbiju, ističući da će država u ovaj deo zemlje uložiti više od milijardu evra kroz izgradnju tunela, auto-puta i novih saobraćajnica.

Govoreći o planovima za razvoj infrastrukture, Vučić je rekao da je završena tenderska procedura za izgradnju tunela ispod Kadinjače.

Tunel ispod Kadinjače, završili smo i tendersku proceduru. Vrednost projekta biće između 105 i 140 miliona evra. Izabraćemo najbolju ponudu i krećemo u izgradnju tunela dugog 6,2 kilometra - rekao je predsednik.

Dodao je da uskoro počinju i radovi na putu Kadinjača – Jelova Gora, kao i asfaltiranje deonice Ada – Ljubanje u dužini od 15 kilometara.

Već za koji dan krećemo sa tim radovima. Hoću da se zahvalim ljudima koji su pisali na platformi "Ko si bre ti", jer ćemo upravo zbog tih zahteva asfaltirati puteve - rekao je Vučić.

Najavio je i nastavak jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom delu Srbije.

Projekat Požega – Mačkat nije išao onako kako smo želeli, bilo je problema, ali uskoro krećemo u izgradnju auto-puta ka Užicu, Mačkovom kamenu i do Kotromana. Time završavamo najveći deo posla za zapadnu Srbiju i stvaramo uslove za dolazak novih investitora i razvoj turizma - poručio je predsednik.

Vučić je naglasio da će ukupna vrednost svih planiranih ulaganja premašiti milijardu evra.