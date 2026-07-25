Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas u Drežniku veliki investicioni ciklus za zapadnu Srbiju, ističući da će država u ovaj deo zemlje uložiti više od milijardu evra kroz izgradnju tunela, auto-puta i novih saobraćajnica.
Govoreći o planovima za razvoj infrastrukture, Vučić je rekao da je završena tenderska procedura za izgradnju tunela ispod Kadinjače.
- Tunel ispod Kadinjače, završili smo i tendersku proceduru. Vrednost projekta biće između 105 i 140 miliona evra. Izabraćemo najbolju ponudu i krećemo u izgradnju tunela dugog 6,2 kilometra - rekao je predsednik.
Dodao je da uskoro počinju i radovi na putu Kadinjača – Jelova Gora, kao i asfaltiranje deonice Ada – Ljubanje u dužini od 15 kilometara.
- Već za koji dan krećemo sa tim radovima. Hoću da se zahvalim ljudima koji su pisali na platformi "Ko si bre ti", jer ćemo upravo zbog tih zahteva asfaltirati puteve - rekao je Vučić.
Najavio je i nastavak jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom delu Srbije.
- Projekat Požega – Mačkat nije išao onako kako smo želeli, bilo je problema, ali uskoro krećemo u izgradnju auto-puta ka Užicu, Mačkovom kamenu i do Kotromana. Time završavamo najveći deo posla za zapadnu Srbiju i stvaramo uslove za dolazak novih investitora i razvoj turizma - poručio je predsednik.
Vučić je naglasio da će ukupna vrednost svih planiranih ulaganja premašiti milijardu evra.
- Kada sve saberete, to je više od milijardu evra. Toliki novac zapadna Srbija ne bi mogla sama da prikupi ni za sto godina, ali to može jaka i ujedinjena Srbija - rekao je Vučić.
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