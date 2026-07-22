Ipak, uz nekoliko jednostavnih trikova ovaj uređaj može postati mnogo praktičniji i pomoći vam u situacijama u kojima možda nikada ne biste pomislili da ga upotrebite.

Prvi trik posebno je koristan kada izgubite sitne predmete poput minđuše, prstena, dugmeta ili šrafa. Umesto da pomerate težak nameštaj, dovoljno je da preko nastavka usisivača navučete tanku najlon čarapu i učvrstite je gumicom. Kada uključite uređaj na slabiju snagu, vazduh će privući izgubljeni predmet, ali će ga čarapa zadržati na površini, pa neće završiti u kesi ili posudi za prašinu. Na ovaj način lako ćete pronaći sitnice bez straha da će nestati u usisivaču.

Drugi trik pomoći će vam da očistite mesta do kojih običan nastavak teško dopire. Potrebna vam je samo prazna kartonska rolna od toalet papira. Postavite je na cev usisivača, pričvrstite lepljivom trakom i blago spljoštite njen kraj. Tako ćete napraviti usku mlaznicu koja lako ulazi između ormara, uz lajsne, iza radijatora i u druge uske prostore gde se prašina najčešće skuplja.

Treći trik namenjen je svima koji vole da dom nakon čišćenja miriše sveže. Nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja nakapajte na pamučni tufer i postavite ga blizu otvora kroz koji iz usisivača izlazi vazduh. Dok usisavate, prijatan miris postepeno će se širiti prostorijama i ostaviti osećaj svežine.

Važno je da eterično ulje nikada ne sipate direktno u unutrašnjost uređaja niti na filter, jer može izazvati oštećenja. Uz ova tri jednostavna trika usisivač će postati još korisniji saveznik u svakodnevnom održavanju doma i pomoći će vam da čišćenje obavite brže, lakše i efikasnije.